Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti alla Coppa Davis

Pare proprio che tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti il sereno fatichi a tornare. Da settimane ormai si rincorrono le indiscrezioni sulla fine della loro amicizia e la Coppa Davis è diventata l’occasione perfetta per osservare da vicino i due protagonisti di quello che è ormai uno dei gossip più chiacchierati del mondo del tennis.

A Bologna, dove l’Italia ha conquistato un posto in semifinale battendo la Corea del Sud, ogni sguardo e ogni movimento dei due sportivi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. E un gesto in particolare, proprio durante l’inno nazionale, ha alimentato nuovamente i sospetti.

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, l’abbraccio mancato alla Coppa Davis

Spalla a spalla davanti al pubblico di Bologna, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno regalato agli appassionati di gossip un nuovo spunto di discussione. Durante l’inno italiano, infatti, il tennista romano ha preferito cingere con il braccio Luciano Darderi, scavalcando di fatto Musetti, che si trovava immediatamente accanto a lui.

Una coincidenza? Forse, ma dopo le immagini della conferenza stampa, durante la quale i due avevano occupato posti agli estremi del palco, anche il più innocente dei gesti rischia di assumere un significato particolare.

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A occuparsi della delicata situazione sarebbe stato persino Filippo Volandri. Il capitano avrebbe infatti approfittato di un pasto in compagnia degli azzurri per affrontare la questione con i due campioni, sollecitando una tregua almeno per la durata della competizione.

Il risultato è stato qualche timido segnale di distensione, ma nulla più: Berrettini ha sostenuto il collega durante il suo singolare e si è congratulato con lui dandogli il cinque dopo la vittoria. Ben più caloroso, invece, il tifo riservato all’amico Flavio Cobolli.

Al di là delle presunte ruggini personali, entrambi hanno dato il loro contributo al successo dell’Italia, con Musetti vincente in singolare e Berrettini protagonista del doppio decisivo insieme ad Andrea Vavassori.

Il presunto triangolo con Vanessa Bellini

A rendere ancora più interessante agli occhi dei curiosi questa apparente crisi d’amicizia sono le indiscrezioni che da ottobre coinvolgono Vanessa Bellini, ex fidanzata di Matteo Berrettini.

La ballerina, che aveva conosciuto il tennista nel 2025 in occasione di un concerto di Marracash, aveva raccontato apertamente il dolore per la fine della loro storia. Ben presto, però, si era ritrovata a fare i conti con un chiacchiericcio più delicato, quello di un presunto coinvolgimento sentimentale con Musetti.

La donna era intervenuta personalmente sui social, mostrandosi particolarmente infastidita dalle insinuazioni e smentendo le accuse di aver tradito Matteo. Anche per questo, l’ipotesi del triangolo amoroso rimane un’indiscrezione priva di conferme.

A far discutere era stata poi la curiosa reazione di Berrettini durante un’intervista a Vienna. Interpellato su un successo di Lorenzo, il romano aveva risposto con una domanda piuttosto insolita: “Ma siamo in diretta?”. L’esitazione del tennista aveva contribuito ad alimentare il chiacchiericcio.

Da allora, nessuna spiegazione ufficiale è arrivata dai diretti interessati, che continuano a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. La Coppa Davis, intanto, offrirà loro altre occasioni per stare insieme. E c’è già chi aspetta di vedere se tra i due tennisti arriverà finalmente un abbraccio spontaneo.