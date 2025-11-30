Lorenzo Musetti papà bis, nato il secondo figlio: “L’amore si moltiplica”

La famiglia di Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri si allarga: il tennista e la compagna celebrano l’arrivo del loro secondo figlio tra emozioni e sorrisi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Un nuovo capitolo di felicità per il tennista Lorenzo Musetti e la compagna Veronica Confalonieri: la coppia ha accolto il secondo figlio tra abbracci, sorrisi e una dolcissima dedica sui social.

È nato il secondo figlio di Lorenzo Musetti

“L’amore si moltiplica”. È con questa dolce frase che Lorenzo Musetti, tennista carrarese e numero otto del mondo, ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondogenito, Leandro, venuto al mondo il 29 novembre 2025. Accanto al post, la foto di una manina minuscola e di un visetto sano e sorridente, già protagonista di cuori e like dei fan di tutto il mondo.

Per Lorenzo e la compagna Veronica Confalonieri, è il secondo figlio: il primogenito Ludovico è nato il 15 marzo 2024 e ha già condiviso con mamma e papà viaggi e trasferte, respirando l’aria dei tornei fin da piccolissimo. Ricordate le immagini del bambino in carrozzina a Church Road, a Wimbledon, mentre seguiva il papà in semifinale? Ora quel piccolo viaggiatore avrà un fratellino con cui condividere nuove avventure.

La nascita di Leandro era molto attesa: Lorenzo ha persino rinunciato alla Coppa Davis di Bologna, poi vinta dall’Italia per la terza volta consecutiva, per essere accanto alla compagna nelle ultime settimane di gravidanza.

Veronica, più grande dello sportivo di sette anni, è sempre presente nei box durante le partite di Musetti e ha vissuto da protagonista anche le emozioni più intense, come le lacrime di gioia durante la vittoria di Lorenzo alle ATP Finals contro Alex De Minaur.

La storia tra Lorenzo e Veronica è iniziata grazie a Gianluca Mager, ex tennista e cognato di Veronica. Nonostante la gravidanza avanzata, Veronica non ha mai fatto mancare il suo supporto a Lorenzo, seguendo ogni partita con la stessa passione che oggi la vede celebrare l’arrivo di Leandro.

Lorenzo Musetti, un giovane padre responsabile

Qualche tempo fa Veronica Confalonieri ha parlato della paternità di Lorenzo Musetti, arrivata in un’età molto giovane: nonostante questo il tennista si è dimostrato davvero molto maturo.

“Non ero certa che volesse diventare padre così giovane, non era previsto: mai avrei voluto che si sentisse obbligato, dentro un incastro. Ne abbiamo parlato molto, in privato. Un figlio è molto più di un matrimonio. Volevo che fosse felice dell’idea della paternità. Si è dimostrato maturo anche in quella circostanza. Abbiamo sempre desiderato una famiglia: oggi siamo felici. Lorenzo ha una sensibilità unica. Ecco perché quando vince mi viene da piangere”

Oggi, la famiglia Musetti-Confalonieri – 23 anni lui, 30 lei – si allarga, tra gioie condivise e un amore che, come dice il post, davvero si moltiplica. Leandro, con la sua piccola manina, entra in un mondo già pieno di tennis, viaggi e affetto, pronto a vivere accanto a Ludovico le prime emozioni di fratelli e compagni di vita.

In fondo, ogni nuova nascita è un piccolo miracolo: per Lorenzo e Veronica, Leandro non è solo il secondo figlio, ma la conferma che la felicità, quando è condivisa, cresce senza limiti. E il matrimonio? Presto arriverà anche quello ma, come specificato da Veronica, “non c’è fretta, ci sono già tante cose in ballo”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!