Lorenzo Musetti, la compagna Veronica Confalonieri incinta e in lacrime agli ATP Finals

È stata inquadrata più volte dalle telecamere alle Atp Finals, il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti contro Fritz a Torino: è la compagna Veronica Confalonieri

IPA Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Mentre Lorenzo Musetti è impegnato in campo alle Atp Finals di Torino, gli sguardi dei curiosi sono tutti sulla compagna Veronica Confalonieri, presenza costante al suo fianco. La fidanzata del tennista è incinta del loro secondo figlio (hanno già un bambino, Ludovico) e non ha mai smesso di sostenerlo.

Chi è Veronica Confalonieri

Alla fine della partita contro Alex De Minaur, Lorenzo Musetti è salito sugli spalti e ha abbracciato il suo team, mentre le telecamere inquadravano la compagna Veronica Confalonieri in lacrime. E poi si sono abbracciati, lasciando andare tutta la tensione di un match così importante.

Nata a Sanremo nel 2002, Veronica Confalonieri ha sempre coltivato la passione per l’arte e l’immagine. Dopo il diploma, ha proseguito gli studi in Graphic Design all’Istituto Europeo di Design di Milano, dove ha trasformato la sua inclinazione estetica in competenza professionale. Oggi lavora come designer per Sky Italia, costruendo progetti visivi per anche in altri ambiti e raccontando, attraverso le forme e i colori, la propria idea di comunicazione.

Lei è la sua compagna dal 2021 circa, quando i due si conobbero grazie a un legame importante con il tennis. La sorella di lei, Valentina Confalonieri, è allenatrice e figura attiva nel circuito: oggi ricopre il medesimo ruolo presso il centro sportivo di Sanremo ed è a sua volta legata al tennista Gianluca Mager. Solo nel 2022 hanno scelto di condividere qualche immagine insieme, ufficializzando la loro relazione, fatta di tanta complicità e cresciuta lontano da occhi indiscreti.

Una famiglia che cresce

La storia d’amore tra Veronica e Lorenzo Musetti è iniziata lontano dai riflettori, e si è consolidata nel tempo, diventando un punto di riferimento stabile per il giovane tennista. Veronica è sempre stata al fianco di Musetti durante le fasi cruciali della sua ascesa nel ranking mondiale. La sua presenza, discreta ma costante, si è rivelata un elemento fondamentale per l’equilibrio e la serenità dell’atleta, fornendogli il sostegno emotivo necessario per affrontare la pressione del circuito ATP.

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti sono già genitori di un bambino, Ludovico, nato nel 2024 che segue il padre appena possibile. Il piccolo è stato avvistato in diverse occasioni, come durante l’allenamento in braccio al papà che lo ha avvicinato a Carlos Alcaraz, che ha giocato anche con il piccolo.

Durante gli Atp Finals di Torino era presente Veronica, fidanzata e figura centrale anche nella crescita di Musetti, che ha firmato con “fino alla fine” la sua vittoria nel serale di martedì 11 novembre contro Alex De Minaur. “È stato il match più emozionante della mia carriera per come sono arrivato. Lo dedico in anticipo a mio figlio Leandro”, ha commentato il numero 9 al mondo riferendosi al secondogenito, che nascerà a breve.

“È una vittoria che conserverò per sempre nel mio cuore; per l’atmosfera e per questo questo pubblico che l’ha resa così speciale. Condividerla con la mia squadra, la mia famiglia e gli amici che mi supportano, nel bene e nel male, è la vera vittoria”.

