Francesco Musetti è il padre del tennista Lorenzo Musetti e marito di Sabrina Ratti: chi è, che lavoro fa e il legame splendido con il figlio

IPA Lorenzo Musetti

Sabrina Ratti e Francesco Musetti sono i genitori del tennista Lorenzo: al suo fianco fin dagli esordi, la famiglia ha fatto tanti sacrifici per far allenare il figlio. Il “babbo” di Lorenzo, Francesco, è sempre stato il suo punto di riferimento: c’è sempre stato tanto orgoglio nell’osservare i risultati del figlio. Ma con un’unica raccomandazione: tenere i piedi per terra. Scopriamo tutto sul padre di Lorenzo Musetti.

Chi è Francesco Musetti, padre di Lorenzo, e che lavoro fa

Francesco Musetti, cavatore in una delle cave di Carrara, è il padre di Lorenzo: sin da quando il figlio era piccolo, lo ha sempre sostenuto. Lorenzo ha mosso i primi passi nel tennis, infatti, quando aveva appena cinque anni. Sono stati proprio i suoi genitori, Francesco e Sabrina Ratti, a incoraggiarlo a giocare a tennis. Tanti i sacrifici fatti dalla sua famiglia per permettere al figlio di realizzare il suo sogno; desiderio che è diventato “realtà” quando, all’età di 8 anni, lo hanno indirizzato a un circolo di tennis dove ha conosciuto l’allenatore. “Ho affidato Lorenzo a Simone Tartarini quando aveva otto anni e mezzo e l’ha portato alla top ten, un rapporto così solido e duraturo è una cosa rara”.

I suoi genitori, come anticipato, lo hanno sostenuto in ogni modo possibile: la mamma Sabrina lo ha accompagnato agli allenamenti, e il padre Francesco gli ha trasmesso proprio l’amore per lo sport. Ma la passione non è stata casuale: Lorenzo, sin da bambino, aveva mostrato una naturale predisposizione per questo sport. La vita dei genitori di Lorenzo, nonostante la fama, è estremamente lineare.

Spesso Francesco Musetti va a vedere il figlio giocare a tennis, ma poi torna a casa, nella sua Carrara: “Io e mia moglie Sabrina dobbiamo tornare a lavorare, io sono operaio in una cava di marmo, lei segretaria”. L’etica del lavoro è la stessa dei genitori di Jannik Sinner: “La mia vita mi piace così com’è”, aveva detto Musetti, che aveva preso ferie per vedere giocare Lorenzo a Montecarlo.

Il legame tra Lorenzo Musetti e il padre Francesco

Lorenzo Musetti e suo padre hanno un legame speciale, ma lo stesso Francesco ha ammesso di essere stato “critico” in alcune occasioni con lui, spingendolo sempre, pur nella fama, a rimanere con i piedi per terra. “Deve avere forza fisica e mentale“, questo è il mantra che gli ripete sempre. Anche Francesco, del resto, è stato un tennista amatoriale. Gli ha trasmesso la passione per lo sport e per il tennis, come dichiarato all’AGI: “È diventato subito una fissazione, giocava in ogni momento, se non trovava qualcuno si allenava al muro, l’ha consumato. È maturato e credo che questo si debba anche alla paternità, a suo figlio Ludovico, la nostra gioia”.

Francesco Musetti è un nonno legatissimo anche al nipotino, Ludovico, nato a marzo 2024, il figlio che Musetti ha avuto con Veronica Confalonieri. A maggio del 2025 hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Musetti ha anche detto di essere orgogliosissimo dei risultati raggiunti dal figlio, decimo nel ranking ATP: al primo posto troviamo un altro grande tennista italiano, Jannik Sinner.