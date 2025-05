Lorenzo Musetti presto (di nuovo) papà, il dolce annuncio con la compagna Veronica Confalonieri

Fonte: IPA Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Continua il momento magico di Lorenzo Musetti, dentro e fuori dai campi di tennis. Ha perso contro Carlos Alcaraz a Roma ma il suo percorso agli ultimi Internazionali d’Italia è stato a dir poco straordinario. Dopo aver incantato al Foro Italico e proseguito la scalata in classifica, il numero 8 del ranking Atp ha ora dato l’annuncio più bello: la sua famiglia, quella che ha costruito con Veronica Confalonieri si allarga. Per Musetti è infatti in arrivo il secondo figlio.

Secondo figlio in arrivo per Musetti

Qualche giorno dopo aver concluso il suo impegno agli Internazionali d’Italia, Lorenzo Musetti ha annunciato sui social l’arrivo del secondo bebè. “La famiglia si allarga”, ha scritto il toscano sul suo profilo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con la mano del primogenito Ludovico sulla pancia della compagna Veronica Confalonieri.

Un post dolcissimo, subito sommerso da like e commenti di auguri. Non sono passati inosservati i cuori della collega Jasmine Paolini così come quelli di Luca Argentero, che non ha mai nascosto la sua passione per il tennis. E poi i commenti entusiasti di Sara Errani, Flavia Pennetta e Carolina Garcia.

Una gravidanza, tra l’altro, ben nascosta durante il torneo romano, dove Veronica è sempre stata presente per supportare il suo Lorenzo. Anzi, la Confalonieri si è lasciata andare pure ad uno sfogo diretto, rimarcando i giorni in cui veniva aspramente criticata insieme alla sua dolce metà

“Ne abbiamo sentite di ogni – ha raccontato con amarezza – anche da parte di ex giocatori che nulla sanno di noi… Che sono una famme fatale, che doveva cambiare coach, che Lorenzo è pieno di talento però Sinner è un’altra cosa… Lui si è soprattutto dispiaciuto per le critiche al progetto, che parte da lontano”.

Ha però pure rilasciato delle dolci dichiarazioni che solo ora assumono un altro significato e alludono alla dolce attesa: “Per le nozze non c’è fretta, ci sono già tante cose in ballo”, ha ammesso poco prima della partita con Alcaraz. Un chiaro riferimento al secondo figlio in arrivo, che dovrebbe nascere entro la fine dell’estate. Non è ancora chiaro, però, se si tratta di un bambino o una bambina.

Il primo figlio di Musetti e Veronica è nato a marzo 2024: “Non ero certa che volesse diventare padre così giovane, non era previsto: mai avrei voluto che si sentisse obbligato, dentro un incastro. Ne abbiamo parlato molto, in privato. Un figlio è molto più di un matrimonio. Volevo che fosse felice dell’idea della paternità. Si è dimostrato maturo anche in quella circostanza. Abbiamo sempre desiderato una famiglia: oggi siamo felici. Lorenzo ha una sensibilità unica. Ecco perché quando vince mi viene da piangere”, ha confidato lei.

Chi è Veronica Confalonieri

Classe 2002, Veronica Confalonieri è nata e cresciuta in Liguria. Lavora nel mondo del design, e dopo essersi laureata allo Ied, l’Istituto Europeo di Design, si è specializzata in grafica, venendo assunta, nel 2019, da Sky. Ha giocato a tennis da bambina e l’amore per questo sport è rimasto.

Ed è stato il punto di incontro con Lorenzo Musetti, conosciuto nel 2020 poiché la sorella di lei, Valentina, è sposata col tennista Gianluca Mager. “Eravamo amici, lo siamo stati a lungo, ci confidavamo. Lui mi ha sempre considerata una persona su cui poter fare affidamento, un punto di riferimento, poi le cose si sono evolute”.