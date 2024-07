Lorenzo Musetti, chi è, quanti anni ha, genitori

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti, giovane talento del tennis italiano, è un nome che sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo dello sport. Lo sportivo ha dimostrato fin da piccolo una passione innata per la racchetta, coltivando un talento che oggi lo vede tra i migliori tennisti del circuito ATP. Ecco la storia di questo giovane campione che con la sua determinazione e il suo talento sta conquistando il mondo del tennis.

Le origini e i primi passi nel mondo del tennis

Lorenzo Musetti nasce a Carrara il 3 marzo 2002. Fin da piccolo, dimostra un’innata passione per il tennis, iniziando a giocare a soli quattro anni. I suoi genitori, Francesco e Sabrina Musetti, hanno sempre sostenuto il suo percorso, riconoscendo il talento del figlio e facendolo crescere in un ambiente stimolante e supportivo.

Lorenzo inizia a prendere confidenza con il campo da tennis sotto la guida di suo padre, che lo incoraggia a sviluppare le sue abilità con dedizione e passione.

Musetti si allena presso il Centro Tecnico di Tirrenia, nel comune di Pisa, sotto la supervisione del suo tecnico Simone Tartarini. La combinazione di talento naturale, allenamenti intensivi e il supporto familiare gli permette di eccellere rapidamente nel tennis.

Fonte: Getty Images

La carriera sportiva di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti inizia a farsi notare nel mondo del tennis giovanile con la vittoria del suo primo trofeo importante nel 2016, a soli 14 anni, conquistando il Grade 5 del torneo National Sport Park Open U18 a Tirana. Questo successo segna l’inizio di una carriera promettente che lo porterà a ottenere risultati sempre più rilevanti.

Nel 2019, Musetti trionfa agli Australian Open Juniores, diventando il primo tennista italiano a vincere lo Slam under 18 di Melbourne. Questo risultato lo consacra come uno dei giovani tennisti più promettenti a livello internazionale. Successivamente, continua a collezionare vittorie e a scalare le classifiche, partecipando a numerosi tornei di alto livello.

Lorenzo Musetti fa il suo esordio nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam nel 2021, durante il Roland Garros. Qui sconfigge David Goffin, numero 13 del mondo, e raggiunge gli ottavi di finale, dove si scontra con Novak Đoković. Nonostante sia costretto a ritirarsi nel quinto set a causa di problemi fisici, la sua prestazione gli vale il riconoscimento come uno dei talenti emergenti più promettenti del tennis mondiale.

Il 2022 è un anno prolifico per Musetti, che conquista il torneo ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Napoli, trionfando su Matteo Berrettini. Questi successi consolidano la sua posizione tra i migliori tennisti del circuito ATP.

L’amore con Veronica Confalonieri

Lorenzo Musetti non è solo un talento sul campo da tennis, ma anche un ragazzo con una vita privata interessante e significativa. Dal 2021, Lorenzo è legato sentimentalmente a Veronica Confalonieri, con cui ha condiviso momenti di grande gioia e sfide personali.

La coppia ha accolto il loro primo figlio, Ludovico, nato il 15 marzo scorso. La nascita di Ludovico ha rappresentato una svolta importante nella vita di Lorenzo, che si è dimostrato un papà affettuoso e presente, non esitando a cambiare pannolini e prendersi cura del piccolo.

Fonte: Getty Images

Veronica, che ha sempre supportato Lorenzo nella sua carriera, ha raccontato come la notizia della gravidanza sia stata inizialmente una sorpresa che ha destabilizzato entrambi. Tuttavia, la coppia ha affrontato la sfida con determinazione e amore.

Veronica ha condiviso: “Lorenzo con Ludovico è molto affettuoso, ci tiene molto a essere un buon papà, cambia anche i pannolini. All’inizio il fatto di aspettare un bambino è stata una sorpresa, e ci ha un po’ dissestati. Forse all’inizio io ero più scioccata di lui, avevo paura che fosse d’intralcio alla sua carriera, che provasse nostalgia di casa quando era in giro per tornei”.

Veronica ha anche raccontato: “Per fortuna Ludovico è un bambino solare, ci fa dormire, è tranquillo. A chi assomiglia? Io ci vedo molto lo sguardo di Lorenzo”.

Curiosità su Lorenzo Musetti

Cresciuto in Toscana, dal 2020 Musetti si è trasferito a Monte Carlo, una scelta che gli consente di allenarsi in un ambiente favorevole per il suo sviluppo professionale. I suoi idoli includono Roger Federer nel tennis, LeBron James nel basket, e gruppi musicali come Led Zeppelin, AC/DC, U2 e Simple Minds. Tra le sue passioni c’è anche il calcio, con un particolare affetto per la Juventus.

Quando si tratta di cibo, Musetti preferisce la cucina semplice e genuina della nonna Maria, evitando il crudo e il sushi in favore di piatti tradizionali italiani come gnocchi, lasagne e crepes salate.