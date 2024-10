Veronica Confalonieri, chi è la compagna di Lorenzo Musetti

Fonte: IPA Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Tra i tennisti italiani che in questo periodo ci stanno facendo sognare è impossibile non citare Lorenzo Musetti. Classe 2002, Lorenzo è una delle personalità più sorprendenti del momento, figurando all’interno dei primi 20 del ranking mondiale.

Una responsabilità portata sulle spalle grazie a un innegabile talento e un tifo affezionatissimo di fan e della sua famiglia, in particolare di Veronica Confalonieri, sua compagna e madre del loro bambino.

Chi è Veronica Confalonieri

Nata in Liguria e qualche anno più grande del suo talentuosissimo tennista, Veronica Confalonieri è la bellissima e affettuosa compagna di Lorenzo Musetti. Anche lei, proprio come il compagno, ha un legame particolare con il mondo del tennis.

Pur non essendo una campionessa, fin da piccola ha avuto modo di immergersi nell’atmosfera dei grandi campi di erba e terra rossa: ha giocato a tennis per un po’ di tempo e ha condiviso la passione con sua sorella Valentine, oggi allenatrice e moglie di Gianluca Mager.

Una passione che però, a differenza della sorella, non ha fatto diventare una professione: Veronica infatti ha studiato all’Istituto Europeo di Design e, dopo la laurea, ha iniziato a lavorare per il team grafico di Sky Sport.

Il tennis rimane comunque un elemento fondamentale nella sua vita: uno sport che le ha permesso di conoscere e iniziare una vita con Lorenzo Musetti, quel campione per cui fa un instancabile tifo e con cui ha avuto uno splendido bambino a marzo 2024.

L’amore tra Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti

La relazione tra Veronica e Lorenzo non è nata con un colpo di fulmine. I due si sono conosciuti nel 2021 grazie al cognato di Veronica, Gianluca Mager. “Eravamo amici, lo siamo stati a lungo, ci confidavamo. Lui mi ha sempre considerata una persona su cui poter fare affidamento, un punto di riferimento, poi le cose si sono evolute” ha spiegato Veronica in un’intervista.

Un amore colmo di traguardi importanti che li ha portati nel 2024 a veder nascere il loro primo bambino, Ludovico, venuto al mondo a marzo. Una grande responsabilità che i due si sono sentiti di accogliere nonostante la giovane età e una carriera fiorente.

Parlando di Lorenzo come padre, Veronica lo racconta come “molto affettuoso, ci tiene molto ad essere un buon papà, cambia anche i pannolini. All’inizio il fatto di aspettare un bambino è stata una sorpresa, e ci ha un po’ dissestati. Forse all’inizio io ero più scioccata di lui, avevo paura che fosse d’intralcio alla sua carriera, che provasse nostalgia di casa quando era in giro per tornei”.

Una dolce sorpresa che, pur non essendo stata pianificata, ha portato Veronica e Lorenzo a un punto successivo della loro vita di coppia, oltre a regalare al tennista un nuovo e affezionatissimo fan che a solo quattro mesi lo ha già seguito a Wimbledon insieme alla sua mamma. “Ludovico è un bambino solare, ci fa dormire, è tranquillo. A chi assomiglia? Io ci vedo molto lo sguardo di Lorenzo”. Chissà se, un giorno, il piccolo Ludovico non decida si seguire anche le orme del papà diventando un tennista di tutto rispetto.