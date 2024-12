Veronica Peparini e Andreas Muller presto sposi: la proposta

Fiori d’arancio per Veronica Peparini e Andreas Muller: dopo sei anni d’amore e due splendide bambine – le gemelle Penelope e Ginevra, nate nove mesi fa – è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore. Il ballerino ha infatti chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie durante la loro avventura a La Talpa: la romantica proposta è stata trasmessa da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, chiarendo anche cosa è successo dietro le quinte del programma.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano: la proposta a La Talpa

Per Veronica Peparini e Andreas Muller è giunto il momento di giurarsi amore eterno: dopo la nascita delle loro gemelle Penelope e Ginevra, un vero e proprio “miracolo” come l’hanno definito, adesso i due non vedono l’ora di pronunciare il fatidico Sì.

La romantica proposta è avvenuta qualche tempo fa, durante la partecipazione dei due ballerini a La Talpa. Il filmato di quel momento unico, rimasto inedito fino a oggi, è stato mostrato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. È stato Muller a chiedere la mano della sua amata cogliendola totalmente alla sprovvista: “Io e Veronica ne abbiamo vissute tantissime. Abbiamo deciso di vivere l’amore oltre le barriere, oltre i pregiudizi, non ci siamo fermati di fronte a nulla, abbiamo messo al mondo due meraviglie, Ginevra e Penelope, e adesso voglio fare un altro passo in avanti: voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi”, ha detto lui inginocchiandosi. La risposta della coreografa non poteva che essere un Sì, accompagnato da lacrime di gioia e dalle parole “Per tutta la vita”.

Una proposta inaspettata per Veronica Peparini ma anche per lo stesso Andreas, che ha spiegato: “Siamo partiti per fare un’esperienza e abbiamo avuto modo di stare più insieme di quanto lo facciamo a casa. Mi sono sentito di fare questa cosa, ma non era mai stato uno dei principali traguardi di questa relazione. Per noi il sogno più grande era quello di essere genitori, ma era anche giusto chiudere un cerchio”.

Le polemiche sui litigi dopo la proposta

Si è vociferato che dopo la proposta inaspettata di Muller, Peparini non avesse preso bene il gesto romantico del compagno. A riferirlo era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva parlato di uno sfogo della coreografa nel backstage del programma.

È stata la stessa Veronica a chiarire cosa è successo poco dopo la proposta di matrimonio: “Non me lo aspettavo proprio, ma non è vero che ero arrabbiata con lui: proprio quella sera siamo usciti, stavo rosicando, perché quel momento così bello è stato sporcato dall’eliminazione. Per noi è una cosa bellissima, anche se la cosa più bella l’avevamo già realizzata”.

L’amore per le figlie Penelope e Ginevra

Non c’è alcun dubbio: Andreas Muller e Veronica Peparini sono follemente innamorati delle loro piccole, venute al mondo nove mesi fa dopo una gravidanza che in alcuni momenti si è rivelata più difficile del previsto. Ma tutto è andato per il meglio e oggi Ginevra e Penelope crescono e rendono felici più che mai mamma Veronica e papà Andreas.

Prima di conoscere Muller la coreografa aveva già dato alla luce Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli. Ma l’ex professionista di Amici non ha mai nascosto il forte desiderio di diventare padre, come ha spiegato la stessa Peparini: “Avere le nostre bambine è stato un miracolo. E ho sempre voluto renderlo papà, ma non certo per “tenermelo” come dicevano in tanti. Ho voluto farlo perché avevamo voglia di costruire insieme una famiglia e per dargli la possibilità di vivere quello che io avevo già vissuto”.

Adesso non resta che attendere la data delle nozze, che andrà a suggellare un amore già da favola. Ma un indizio l’ha dato già Muller: “Sarà in estate, ci piace molto di più!”.