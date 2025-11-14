Fiorello a La Pennicanza, ironia pungente col pubblico: “Non lo sopporto”

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio concludono la settimana con la puntata di venerdì 14 novembre de La Pennicanza con un mix di battutine più o meno velenose. Dagli strali della coppia vengono colpiti un po’ tutti indifferentemente, persino il pubblico in studio che viene bloccato immediatamente. Ovviamente si tratta della solita irresistibile ironia dello showman e del suo compagno.

Fiorello, tra lo sciopero a Roma e la telefonata di Savino

La puntata de La Pennicanza si apre con una stoccata alla Capitale: “Oggi a Roma c’è stato lo sciopero dei mezzi, traffico bloccato… e non se n’è accorto nessuno! È come tutti gli altri giorni”, scherza Fiorello.

Dopo la chiamata di Virginia Raffaele, arriva quella di Nicola Savino che subito mette a tacere chi si lamenta che Fiorello si toglie le cuffie in radio: “È la stessa cosa che faceva a Radio Rosalia Network!”.

Fiorello punzecchia Musetti e i suoi labiali

Si passa poi alla cronaca sportiva: “Ieri sera la Nazionale ha giocato una partita straordinaria contro la corazzata Moldavia: 2-0! Per qualificarci ai Mondiali, domenica, ci basta vincere contro la Norvegia 9-0… È fatta!!! E far marcare Haaland dagli Avengers”, ironizza lo showman.

E aggiunge: “Mi dispiace per Musetti, ieri era lì ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo: Musetti quando perde un punto fortunatamente non c’è mai l’audio, però il labiale si legge perfettamente. È l’unico cui si vedrebbe il labiale anche in radio”. Prosegue poi: “Musetti non farà la Coppa Davis perché è stanco. E una nota piattaforma si è già portata avanti con una nuova serie: La coppa che non c’aveva voglia nessuno. Dopo Sinner ora abbiamo quella su Musetti e noi abbiamo anche il trailer.”

Fiorello blocca il pubblico: “Non lo sopporto”

Alla Pennicanza spazio naturalmente alla musica. Fiorello spiega la dinamica dei Peppermint che utilizzano le sue vecchie canzoni ma con un’altra musica. Il pubblico applaude con entusiasmo. E tutti insieme cantano ma a un certo punto Fiorello urla: “Stop”. Biggio gli domanda: “Che succede?”.

E lui replica: “Io non lo sopporto il pubblico che fa così, che ondeggia. Mi sembra il pubblico di un’altra trasmissione, quello della Balivo. O potrebbe essere quello di BellaMà, perché lì è un attimo. La gente esce dallo studio con il mal di mare”.

Fiorello lancia la Bubu Gaga Dance

A chiudere la puntata, Fiorello fa ascoltare in anteprima un audio del suo nipotino: proprio da quelle parole nasce l’inedita “Bubu Gaga Dance”, la nuova incursione musicale dello show, che coinvolge immediatamente gli ascoltatori in un ballo scatenato in tutto lo studio.

La Pennicanza torna lunedì 17 novembre su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre alle 13.45. Resisterà il pubblico per l’intero weekend senza Fiorello e Biggio?

