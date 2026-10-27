Berrettini-Musetti, le indiscrezioni sul triangolo amoroso con Vanessa Bellini: cosa sta succedendo

Il mondo del tennis si intreccia con il gossip e le indiscrezioni su un particolare triangolo amoroso che vede coinvolti Musetti e Berrettini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti

Ormai fra gli appassionati di sport non si parla d’altro che del presunto triangolo amoroso che vede coinvolti Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Vanessa Bellini. Un triangolo che – va chiarito subito – non è stato mai dimostrato nè confermato, ma sono bastate una replica di Vanessa Bellini alle accuse e il gelo di Berrettini ad una domanda su Musetti, per riaccendere le ipotesi.

Le parole di Vanessa Bellini su Berrettini

Andiamo con ordine. Vanessa Bellini è stata legata per qualche tempo a Matteo Berrettini. Una storia d’amore che ha avuto, come raccontato da lei stessa, un epilogo piuttosto doloroso. La storia d’amore fra i due era iniziata nel 2025 dopo un incontro al concerto di Marracash allo Stadio Olimpico Grande Torino. Lei era sul palco, come ballerina del corpo di ballo del rapper, mentre lui fra gli spettatori.

Poco dopo erano apparsi in pubblico, postando una foto insieme in occasione del compleanno di Vanessa. A raccontare la rottura era stata proprio la ballerina che aveva svelato i dettagli di un rapporto complesso e difficile da gestire.

“Non ci sono rapporti, non ci parliamo, sono bloccata ovunque. Non ero pronta a stare con una persona così impegnativa -, aveva confessato sui social, rispondendo alle domande dei follower -. A un certo punto lui ha dovuto dirmi ‘Vane, per il bene che ci vogliamo ci stiamo rovinando: non ci facciamo del bene insieme’. Ed era proprio la verità, per quanto dolorosa da accettare. Era diventato un po’ un salvagente e non va bene. Se dicessi che non sono innamorata, sarei una falsa”.

Sembrava che la questione fosse archiviata sino a quando Vanessa Bellini non ha replicato al commento di alcuni utenti che la insultavano, accusandolo di aver tradito Matteo Berrettini con Lorenzo Musetti, causando la fine della loro amicizia.

“Quindi i pianti per Berrettini tutta scena visto che circola voce che sia stata tu a tradirlo. Congratulazioni”, ha scritto un hater su Instagram. Vanessa ha immediatamente risposto: “Tollero tutte le ca***te che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare”.

Lorenzo Musetti, come ben sappiamo, è legato dal 2021 a Veronica Confalonieri da cui ha avuto due figli: Leandro e Ludovico. Un legame che, secondo molti, sarebbe da tempo in crisi. Si tratta, ovviamente, solo di illazioni che non sono dimostrate con prove certe.

Gelo fra Musetti e Berrettini

L’unica certezza che per ora abbiamo è che fra Musetti e Berrettini sarebbe calato il gelo. Lo dimostra anche l’atteggiamento di Matteo Berrettini che è apparso decisamente in imbarazzo di fronte ad una domanda sul collega.

In un video circolato anche online vediamo il tennista interrogato riguardo il successo di Musetti a Lione. “Siamo in diretta?”, chiede con un’espressione strana, poi aggiunge frettolosamente: “Ok, va bene. So che ha lavorato veramente duro per tornare e penso davvero che se lo sia meritato”. Una risposta, ma soprattutto un linguaggio del corpo, che, secondo molti, avrebbero rivelato la grande distanza fra i due tennisti, un tempo amici.