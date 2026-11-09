Amici 26 si sposta il sabato, quando andrà in onda la prossima puntata

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IPA Maria De Filippi

Amici 26 si sposta al sabato con una nuova puntata che non andrà più in onda, come accaduto nelle scorse settimane, di domenica, bensì il giorno precedente. La scelta è stata comunicata direttamente dalla produzione sul profilo ufficiale di Witty tv.

Quando va in onda Amici 26

Lo spostamento ufficiale della nuova puntata di Amici è stato comunicato sui profili social della trasmissione. La prossima puntata del programma di Maria De Filippi andrà in onda sabato 14 novembre alle ore 14:20 e non domenica 15 novembre.

“Questa settimana Amici è regolarmente in onda domenica pomeriggio alle 14:00 – si legge nel comunicato ufficiale -. La settimana prossima, Amici andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre per dare spazio domenica alle Atp Finals su Canale 5”.

Per chi segue da anni il talent di Canale 5 questa non è assolutamente una novità, ma una collocazione che è stata scelta per diversi anni. In passato infatti la puntata di Amici di Maria De Filippi andava in onda proprio il sabato pomeriggio. Il programma infatti precedeva la puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. In seguito lo show era stato spostato alla domenica pomeriggio, diventando, di fatto, un appuntamento fisso molto amato e seguito dai telespettatori.

Si tratterà però, come già svelato, solamente di un piccolo cambiamento. Se sabato 14 novembre vedremo Amici in onda su Canale 5 alle 14:20, nelle settimane successive la trasmissione tornerà ad andare in onda di domenica.

Il cambio di programmazione infatti, come anticipato dallo staff di Maria De Filippi, è legato alle ATP Finals. Si tratta di un appuntamento importantissimo nel calendario internazionale del tennis maschile. Questo torneo, chiamato anche Torneo dei Maestri, vede sfidarsi alla fine della stagione gli otto migliori tennisti della classifica Race ATP. Gli atleti dunque si sfideranno sul campo per conquistare il titolo, dando vita ad una competizione appassionante e seguitissima.

L’edizione 2026 andrà in scena a Torino all’Inalpi Arena. Le date da segnare sono dal 15 sino al 22 novembre. Fra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Flavio Cobolli, il campione italiano che è alla sua primissima partecipazione a questa competizione.

Gli otto tennisti che si sono qualificati per il singolare sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar e, appunto, Flavio Cobolli. Grande attesa anche per il torneo di doppio dove gli appassionati potranno seguire Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Chi sono i concorrenti di Amici 26

Di seguito la lista dei concorrenti di Amici 26.

Andrea Heros (canto)

Anna (ballo)

Anna Messina (ballo)

Aura (canto)

Celeste (ballo)

Clara (ballo)

Erness (canto)

Gabriele (pugilato)

India (judo)

Jed (canto)

Kashmire (canto)

Lollo (ballo)

Manuel (canto)

Napo (ballo)

Nicolò (canto)

Posniak (canto)

Riccardo (ballo)

Saitta (canto)

Shari (canto)

Tìaso (canto)

Quando va in onda e dove vedere la puntata di Amici 26

La nuova stagione di Amici è finalmente entrata nel vivo. Tante le novità che stanno animando l’edizione 2026 del programma. Prima di tutto l’ingresso di ben tre nuove materie, ma anche l’arrivo di nuovi professori come Ambra Angiolini e Amadeus.

La prossima puntata del programma è dunque fissata per sabato 14 novembre alle ore 14:20 su Canale 5. L’appuntamento si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.