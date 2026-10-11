Beautiful non va in onda domenica 11 ottobre, il cambio programmazione Mediaset

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Ufficio stampa Mediaset Beautiful non va in onda l'11 ottobre

Per chi è abituato a trascorrere il pomeriggio della domenica in compagnia delle storie della famiglia Forrester, questa settimana c’è un piccolo cambio di programma. Beautiful non va in onda domenica 11 ottobre su Canale 5, lasciando spazio a uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. Ma quando torneremo a seguire le vicende dei suoi protagonisti?

Perché “Beautiful” non va in onda domenica 11 ottobre

La ragione dell’assenza di Beautiful dal palinsesto domenicale è legata al ritorno di Amici. Con la partenza della nuova edizione del talent show, Canale 5 riorganizza il suo pomeriggio e restituisce a Maria De Filippi lo spazio della domenica, quello che negli ultimi mesi aveva ospitato anche la soap americana.

Per gli spettatori più affezionati si tratta di cambiare una piccola abitudine: niente nuovi sviluppi delle vicende nel pomeriggio festivo, ma non c’è da preoccuparsi, perché l’assenza riguarda soltanto l’appuntamento domenicale. Beautiful continua infatti ad accompagnare il pubblico durante la settimana, dal lunedì al sabato, con le sue storie fatte di amori complicati, segreti e rapporti familiari sempre pronti a rimettersi in discussione.

Bisognerà quindi aspettare lunedì per ritrovare i protagonisti della soap e scoprire come evolveranno le vicende rimaste in sospeso. Un’attesa di un giorno in più per chi segue da tempo le dinamiche della serie e vuole restare al passo con ogni nuovo colpo di scena.

D’altra parte, il ritorno di Amici è uno degli appuntamenti che tradizionalmente segnano l’avvio della stagione autunnale di Canale 5. Con l’inizio della scuola, il palinsesto domenicale cambia volto e si prepara ad accogliere le esibizioni, le prime valutazioni e le storie dei nuovi allievi. Per Beautiful, invece, il ritmo resta quello consueto nei giorni feriali e al sabato.

Nessuna chiusura, dunque, né un addio alla soap: semplicemente, da domenica 11 ottobre il pomeriggio di Canale 5 si divide tra due appuntamenti diversi, con Amici protagonista della domenica e Beautiful pronto a tornare dal giorno successivo.

“Amici 26”, Maria De Filippi riapre le porte della scuola

Domenica 11 ottobre alle 14 torna Amici di Maria De Filippi, pronto a raccontare un nuovo anno di sogni, prove e sfide. La scuola riapre le porte e accoglie una nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini, chiamati a dimostrare il proprio talento e a lavorare ogni giorno per conquistare un posto nel programma.

Ad accompagnarli ci sarà una commissione che porta con sé alcune novità. Per il canto arrivano Amadeus e Samurai Jay, che affiancano Rudy Zerbi. Per il ballo, invece, Ambra Angiolini entra nella squadra insieme ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Come sempre, il percorso non sarà fatto soltanto di esibizioni e giudizi. Dietro ogni performance ci sono ore di studio, insicurezze da superare e la voglia di dimostrare di meritare un banco. È proprio questo intreccio tra talento e vita quotidiana a rendere Amici un appuntamento seguito da tante edizioni: il pubblico impara a conoscere i ragazzi, le loro ambizioni e le difficoltà che incontrano lungo la strada.

La prima puntata è quindi l’occasione per entrare nel clima della nuova edizione, conoscere gli allievi e scoprire come si comporranno gli equilibri della classe. Con Maria De Filippi alla guida e una commissione rinnovata, comincia così un altro capitolo del talent show, che accompagnerà il pubblico nel corso dei prossimi mesi.

Il debutto di Amici 26 porta quindi con sé anche un cambiamento per chi segue il pomeriggio di Canale 5. Domenica 11 ottobre sarà il talent a occupare la fascia delle 14, mentre gli appassionati di Beautiful dovranno aspettare lunedì per ritrovare la loro soap preferita.