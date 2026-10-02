Beautiful, le anticipazioni del 5 ottobre 2026: Brooke contro la figlia. La Forrester è appesa a un filo

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 5 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 5 ottobre 2026

Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un’ultima possibilità: rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile della situazione, e ricominciare come se nulla fosse accaduto. Carter, però, rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia: pur comprendendo il dolore causato dal licenziamento e dalla cancellazione di “Hope For The Future”, le ricorda che lei e Carter hanno scelto consapevolmente di tradire la fiducia della famiglia Forrester. Hope ribatte che Steffy è stata ingiusta a licenziarla e a cancellare la sua linea, e sostiene che Carter abbia agito per dare un futuro migliore all’azienda e a tutti i dipendenti. Il confronto tra Ridge e Carter si inasprisce. Ridge accusa Hope di aver manovrato l’amico, distruggendo il loro rapporto.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.