Beautiful, le anticipazioni del 31 agosto 2026: un bacio appassionato lascia Brooke senza parole

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Un bacio appassionato lascia Brooke senza parole mentre si discute il futuro della Forrester. Ecco le anticipazioni di lunedì 31 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 31 agosto 2026

Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio stilisti mentre si stanno baciando appassionatamente, semisvestiti. Sotto shock, chiede spiegazioni. Hope e Carter ammettono di provare una forte attrazione l’uno per l’altra, ma Hope chiede alla madre di non dire niente a nessuno, soprattutto a Ridge, e di lasciare loro il tempo di capire come può evolvere la situazione senza rischiare di diventare oggetto di pettegolezzi. Brooke chiede a Carter quale sia attualmente il suo rapporto con Katie, con la quale ha avuto una lunga relazione. L’uomo però sostiene di essere libero perché ormai sono solo amici. Eric, Ridge e Steffy sono ancora increduli per quanto suggerito da Carter nella riunione: trasformare la Forrester in una multinazionale del lusso. Ridge è d’accordo sul fatto che potrebbe essere un passo interessante economicamente.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.