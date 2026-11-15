Amici non va in onda oggi 15 novembre, quando torna Maria De Filippi

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Niente Amici oggi pomeriggio su Canale5: chi è abituato a seguire Maria De Filippi e gli allievi della scuola ogni domenica dovrà aspettare il prossimo appuntamento. Mediaset ha infatti modificato eccezionalmente il palinsesto per lasciare spazio alle Nitto ATP Finals 2026, il torneo di tennis che prende il via proprio oggi a Torino.

Nessuna sospensione del programma, dunque, né uno stop legato agli ascolti. La sesta puntata della ventiseiesima edizione è stata semplicemente anticipata a sabato 14 novembre, alle 14.20, permettendo al pubblico di seguire le nuove sfide tra cantanti e ballerini con un giorno di anticipo.

Perché Amici non va in onda oggi domenica 15 novembre

A determinare il cambio di programmazione è stata la scelta di Mediaset di dedicare il pomeriggio domenicale al tennis. Dal 15 al 22 novembre Torino ospita le Nitto ATP Finals, appuntamento che riunisce i migliori giocatori della stagione e che quest’anno trova spazio anche sulle reti del Biscione.

Per evitare la sovrapposizione tra il torneo e uno dei programmi più seguiti del pomeriggio festivo, Mediaset ha deciso di spostare eccezionalmente Amici al sabato. La variazione era stata comunicata in anticipo anche attraverso i canali ufficiali di Witty TV, così da avvisare gli spettatori del nuovo orario.

La decisione riguarda soltanto questo fine settimana e non comporta modifiche definitive alla programmazione del talent show. Una scelta televisiva legata alla copertura di un evento sportivo che, per una domenica, prende il posto della scuola più famosa della televisione italiana.

Quando torna Amici con Maria De Filippi su Canale5

Amici tornerà domenica prossima, il 22 novembre, salvo ulteriori variazioni di palinsesto, nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale5. Lo spostamento al sabato è stato infatti presentato come una soluzione eccezionale, mentre il programma è destinato a recuperare la propria collocazione abituale già dalla settimana successiva.

Per chi non avesse seguito la puntata di ieri, resta inoltre la possibilità di recuperare le esibizioni e i momenti più importanti attraverso le piattaforme digitali Mediaset e Witty TV.

Amici, cosa è successo ieri 14 novembre: Oriella Dorella sorprende la Celentano

La puntata di sabato 14 novembre è stata più breve del solito, ma non sono mancati momenti interessanti. A giudicare le esibizioni degli allievi sono arrivati due ospiti d’eccezione, Ermal Meta e Oriella Dorella. Proprio la presenza della celebre ballerina ha regalato uno degli episodi più curiosi del pomeriggio: Alessandra Celentano, solitamente pronta a discutere e difendere con fermezza le proprie posizioni, si è mostrata insolitamente accomodante, condividendo i giudizi dell’étoile.

Nella gara di ballo, invece, è stata Charli a chiudere la classifica. La giovane allieva ha accolto le critiche senza polemiche, sostenuta dalla sua insegnante Ambra Angiolini. Per lei è arrivata una penalizzazione di un punto nella classifica della prossima settimana, decisa proprio dalla Celentano.

Spazio anche alla musica con il ritorno di Gaia, ex vincitrice del talent, che si è esibita sulle note del singolo Senz’allegria, ritrovando il pubblico del programma che l’ha fatta conoscere. Non è mancata neppure la gara sportiva, una delle novità di questa edizione, con un incontro di boxe tra Dennis e Gabriele. Una scelta che continua a dividere, soprattutto per la presenza di una disciplina così distante dalle tradizionali sfide di canto e danza.

La durata ridotta della puntata ha lasciato maggiore spazio alle esibizioni, limitando discussioni e siparietti tra professori: un ritmo diverso rispetto alle domeniche abituali, prima del ritorno alla normale programmazione.