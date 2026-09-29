Il nuovo regolamento a Ballando con le Stelle 2026, i voti e il ruolo di Francesca Fialdini

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IPA Francesca Fialdini e Milly Carlucci

Sabato 3 ottobre, come sempre in prima serata su Rai 1, torna Ballando con le Stelle. Il format danzereccio, giunto ormai alla sua 21esima edizione, quest’anno si rinnova profodamente. Le novità non riguarderanno soltanto il cast di concorrenti e maestri, ma abbracceranno la giuria e infine la modalità di assegnazione del punteggio. La padrona di casa Milly Carlucci ha spiegato tutto nel dettaglio, così che il suo pubblico possa arrivare preparato alla nuova stagione di uno degli show più amati della televisione italiana.

Nuove regole a Ballando con le stelle

Il tesoretto è uno dei meccanismi più discussi di Ballando con le Stelle. Consiste in un bonus che il suo custode o un ospite speciale può assegnare alla coppia di ballerini per lui più meritevole. Si tratta di una quantità di punti non indifferente che ha il potere di ribaltare la classifica delineata dai voti della giuria e favorire l’ascesa di concorrenti fin qui penalizzati.

Fino allo scorso anno il tesoretto è stato principalmente responsabilità di Rossella Erra, cui spetta il ruolo di tribuno del popolo. Anche nell’edizione 2026, Erra continuerà ad elargire il suo tesoretto, che, ha specificato Milly Carlucci, sarà un voto ‘di pancia’, istintivo e per nulla tecnico, testimone del parere popolare.

Il ruolo di Francesca Fialdini e Simona Ventura

La più grande novità di Ballando con le Stelle 2026 è l’ingresso nel cast di Francesca Fialdini e Simona Ventura. Anche loro, come già Rossella Erra, saranno custodi di un tesoretto, o meglio di parte del tesoretto, che quest’anno sarà diviso in tre quote.Il ‘voto di pancia’, come già visto, spetterà a Rossella Erra.

Simona Ventura avrà il compito di conferire il ‘voto di giustizia’, pensato, ha spiegato Milly Carlucci, “per riequilibrare un giudizio a suo parere sbilanciato della giuria”. Infine, ci sarà ‘il voto dell’anima’, affidato a Francesca Fialdini. La giornalista, ed ex ballerina, sarà chiamata a “premiare il concorrente che si racconta più generosamente”. Un voto che esula, dunque, dalla performance in pista.

Si tratta dunque di tre criteri differenti ma che potranno contribuire egualmente alla distribuzione dei punti bonus tra le coppie di ballerini in gara. L’obiettivo sembra essere quello di giudicarne non solo la performance, ma la partecipazione a tutto tondo: nel suo lato di equilibrio del giudizio (affidato a Simona Ventura), nella sua parte emotiva e personale (sotto responsabilità di Francesca Fialdini) e in quella più spontanea e popolare (così come stabilito da Rossella Erra).

Triplo tesoretto, tripla polemica

Non di rado l’assegnazione del tesoretto, in grado di ribaltare completamente la classifica di gioco, ha destato aspre polemiche tra i partecipanti in studio e gli spettatori da casa. L’ultimo caso risale al dicembre 2025, quando la scelta di Rossella Erra di assegnare metà del bonus alla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale – mentre Alberto Matano l’aveva interamente destinato a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice – le procurò lo sdegno di tutti i giurati e la rese vittima di un crudele attacco sui social.

La scelta di triplicare il tesoretto renderà il gioco decisamente più avvincente ma, d’altro canto, potrebbe acuire ulteriormente i dissapori tra giurati ufficiali e tribuni popolari.