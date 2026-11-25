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IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e il suo pubblico non perde occasione per ricordarglielo. Nel corso della puntata di mercoledì 15 novembre de La Ruota della Fortuna il presentatore è stato stupito dall’affettuosa premura di una spettatrice. A conoscenza della grande passione di Scotti per i motori e, in particolare, i modellini d’auto, ha rubato per lui alcuni dei modelli più preziosi dalla collezione del marito. Dopo essere rimasto a mani vuote nelle scorse settimane, stavolta è Gerry a far simpaticamente smacco alla collega Samira.

La passione segreta di Gerry Scotti

La simpatica spettatrice conosce bene Gerry Scotti e il regalo scelto per lui non è affatto casuale. Il presentatore lombardo nutre infatti una vera e propria passione per le automobili fin da quando era ragazzo. I suoi primi guadagni li utilizzò proprio per acquistare un’auto, la mitica Fiat 500, in un sobrio colore grigio topo. Col passare degli anni, e con l’aumentare di introiti e successi, il suo garage si è poi arricchito di pezzi ben più pregiati.

Per la sua generazione, ha spiegato Scotti, l’automobile ha rappresentato “indipendenza e libertà”. Oggi, però, le auto si sono trasformate per lui in un hobby a tutto tondo. Dopo la prima Porsche 911 acquistata nel 1987, ne cambia una ogni tre anni. Possiede anche un’auto d’epoca con cui a volte sfila, una Porsche 365 cabrio di un accesso rosso fuoco. E non disdegna neppure le più moderne auto elettriche. Non mancano neppure le moto, specie quelle scenografiche targate Harley-Davidson.

Auto grandi e auto in miniatura. Oltre al ricco garage Scotti possiede anche un’invidiabile collezione di modellini e di certo avrà parecchio apprezzato il regalo ricevuto – meno contento sarà invece il marito della signora.

I regali più simpatici arrivati a La Ruota della Fortuna

Non è la prima volta che Gerry Scotti riceve un regalo, gli spettatori e i concorrenti de La Ruota della Fortuna non sono soliti arrivare a mani vuote. È la testimonianza dell’affetto che Scotti e, seppur da meno tempo sullo schermo, Samira Lui sono in grado di suscitare nel ruolo pubblico. E così sono stati parecchi i doni arrivati nello studio di Cologno Monzese, alcuni davvero indimenticabili.

Il più recente, consegnato nella puntata del 14 novembre, è la caffettiera trasformata in lampada e decorata con le foto di Samira. L’artigiano aveva previsto un pensiero anche per Gerry ma, purtroppo, si ruppe durante il viaggio. A giugno, Federico aveva omaggiato i conduttori di due portachiavi in macramè realizzati a mano, qualche mese prima la piccola Alice aveva inviato un ritratto di Scotti davanti alla Ruota.

Anche Samira ha ricevuto un ritratto, realizzato appositamente per lei dall’artista Nicola Napoletano. E come dimenticare il cappello da gondoliere, della vera tradizione veneziana, donato da uno spettatore e indossato da Scotti in trasmissione. Tra i doni più frequenti ci sono poi quelli culinari, dalla pastiera alle torte di certo nei camerini de La Ruota della Fortuna non mancano le prelibatezze. Infine, per un pizzico di fortuna e un po’ di protezione dall’alto, c’è stato anche chi ha consegnato l’imaginetta della Madonna della Salute.