Quando una donna se ne va lo fa per sempre

editato in: da

Quando una relazione finisce, al di là delle motivazioni e delle ragioni che si hanno, i comportamenti degli uomini e delle donne sono differenti. Raramente infatti una donna torna sui suoi passi se è stata lei a prendere la decisione di farla finita.

E non è questione di femminismo o girl power, lo dicono le statistiche: tutte le donne che decidono di chiudere una relazione, anche dopo anni, lo fanno per un motivo ben preciso. Non si lasciano prendere da impulsi o dal momento, al contrario ci riflettono fino a farsi venire il mal di testa, per giorni e anche settimane prima di arrivare alla consapevolezza che quella relazione non le soddisfa più, semplicemente non le rende felici.

E non lo fanno dall’oggi al domani ma dopo mesi in cui provano e sperimentano di tutto per salvaguardare il rapporto, soprattutto se in ballo ci sono dei sentimenti forti e reali. Ma quando una donna stanca e a volte delusa, decide di dire basta, state pur certi che la parole fine, sarà definitiva.

La verità è che le donne lo sanno, che nonostante tutto, l’amore per se stesse viene prima di ogni cosa. Ecco perché, anche se a volte si raccontano bugie o fanno finta di non vedere per amore, a un certo punto decidono di andare, senza guardare indietro mai.

Per gli uomini la cosa è un po’ più diversa: l’universo maschile, non è un segreto, non ha certamente la stessa sensibilità delle donne nel guardarsi dentro e ascoltare i propri sentimenti, ecco perché molto spesso, dopo aver lasciato la propria compagna, decidono di riconquistarla.

Come se poi bastasse una scusa o un gesto romantico per ricucire un rapporto o peggio, riparare un cuore spezzato. No, non funziona esattamente così, perché se piuttosto che salvare qualcosa, la si distrugge, non si può tornare indietro con la stessa facilità con cui si è buttato via tutto, relazione e sentimenti.

È che quando c’è un problema gli uomini fanno così, scelgono la strada più semplice perché è più facile buttare qualcosa che ripararla.

Ma lo dicono anche i fatti, l’uomo prima o poi ritorna, conscio di aver commesso un errore e di non poter ritrovare mai più l’amore che aveva con la donna che da un giorno all’altro ha abbandonato. E questo accade soprattutto quando c’è un tradimento di mezzo, dopo aver assecondato la voglia di avventura e di novità si rendono conto di aver commesso l’errore più grande della loro vita.

E così tornano, a volte dopo settimane o dopo mesi, ma lo fanno sempre. E sarà troppo tardi.