Perché Alex Belli ha annunciato lo sciopero della fame al Grande Fratello Vip

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Alex Belli

Al Grande Fratello Vip la tensione si è spostata in cucina. Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre, a diretta appena conclusa, una cena saltata si è trasformata in uno degli scontri più accesi dell’edizione, con Alex Belli al centro delle accuse. E l’attore ha risposto con un gesto plateale: alle tre del mattino, seduto in piscina accanto a Valeria Marini, ha annunciato che dal giorno dopo avrebbe smesso di mangiare.

Perché Alex Belli vuole fare lo sciopero della fame

Tutto è nato da un frigorifero quasi vuoto. Salutata Ilary Blasi a fine serata, in casa ci si è accorti che in dispensa non c’era abbastanza per una cena vera, e i sospetti sono caduti subito su Alex Belli. A puntare il dito è stata Guendalina Tavassi, convinta che l’attore avesse messo da parte le provviste nel frigo della zona piscina: “Lui ha tutta la scorta lì dentro!”. L’accusa ha coinvolto anche Valeria Marini, che avrebbe cenato con lui e che ha negato con decisione: “Non era una bowl, non ti inventare le cose”.

Megan Ria e Piera Meloni sono andate a controllare di persona il famoso frigorifero, trovandoci soltanto della lattuga. Belli ha respinto le accuse, parlando di un po’ d’insalata e di una fetta di pane. In poco tempo la discussione è degenerata, coinvolgendo anche Andreas Müller e Carmen Di Pietro.

Nel corso della discussione, l’attore ha recuperato delle verdure surgelate, alcune zucche e due chili e mezzo di carne, proponendo di preparare una vellutata per tutti. Dopo la replica polemica di Tavassi, ha portato una parte della carne nel suo frigo, definendo i compagni “cavallette” che finiscono tutto il cibo ovunque passano. Giancarlo Danto ha poi recuperato un salame nell’angolo occupato da Alex in piscina e lo ha portato agli altri concorrenti.

Alla fine, Belli ha minacciato lo sciopero della fame e ha spiegato di voler resistere almeno quattro giorni. “Domani inizio lo sciopero della fame. Faccio quattro giorni senza mangiare e dimostro a questi ragazzi che si può vivere senza proteine. Gli farò vedere la forza che io ho nel vedere il cibo e non mangiarlo”.

Alex Belli e un’edizione che non lo convince

Già a metà ottobre Belli aveva confessato di trovare questa edizione “veramente noiosa”, spiegando che gli era stata “venduta in una maniera diversa” e minacciando di dirigersi, prima o poi, verso la porta rossa. Si era lamentato anche dei ruoli che gli erano stati affidati in casa, e nelle settimane successive non sono mancati gli scontri, prima con Valeria Marini e poi con Giulia Provvedi.

Nella puntata del 2 novembre il clima non è migliorato: è finito al televoto insieme a Marini, Provvedi e Müller, e dopo gli ultimi attriti l’attore aveva scelto di isolarsi, trascorrendo parecchio tempo da solo in piscina. C’è stato anche un momento più dolce, l’incontro con la moglie Delia Duran. Un incontro che ai fan più affezionati riporta alla mente la sesta edizione del programma, tra il 2021 e il 2022, quando Belli entrò nella casa e finì al centro del discusso triangolo con Soleil Sorge e la stessa Delia.