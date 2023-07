Sguardo glaciale, fisico statuario e una femminilità felina hanno resouna delle modelle più richieste sulle passerelle dell’alta moda. Ma oltre che per l’innegabile bellezza e i numerosi amori ( ultimo quello con il giocatore di football Tom Brady ), la modella russa fa parlare di sé anche per i look sfoggiati sul red carpet, perfetto connubio di eleganza e sensualità. Un esempio su tutti? Lo splendidoindossato ai Fashion Awards del 2017.