La riconosci? Irina Shayk sorprende col cambio look radicale

Fonte: IPA Irina Shayk, il cambio look (drastico)

Cosa c’è di meglio di cambiare look, anche solo per una sera? O magari per un evento? Lo sa bene Irina Shayk, che ha decisamente lasciato tutti senza parole con una acconciatura molto particolare. Non sembra nemmeno lei e – dobbiamo ammetterlo – abbiamo faticato a riconoscerla. Eppure, è come sempre bellissima: la top model non sbaglia mai un colpo.

Irina Shayk cambia look: l’acconciatura

Non è la prima, e non sarà nemmeno l’ultima: sono tantissime le star e le vip che decidono, magari per una sera, di rinnovare il proprio hair look. E quando ti chiami Irina Shayk, la parola d’ordine è soltanto una: osare. La top model ha sfoggiato un’acconciatura davvero particolare in occasione del gala Prince’s Trust 2023 a New York.

Al ristorante esclusivo Cipriani South Street, tutti i flash si sono concentrati su di lei: Irina Shayk e i suoi maestosi capelli ricci, tanto selvaggi e indomabili da renderla irriconoscibile. Tirati ai lati, qualche ciocca ribelle è lasciata libera sulla fronte. Un hair look davvero spettacolare, che oltretutto le sta d’incanto. Ma è davvero difficile che Irina ci deluda durante gli eventi o nei red carpet delle grandi occasioni.

Il beauty look di Irina Shayk al Prince’s Trust 2023 a New York

Fonte: IPA

Un volto come il suo non ha decisamente bisogno di esagerazioni, lo sappiamo. Ma ogni tanto osare fa bene, soprattutto quando si prende parte ad eventi così importanti. Per il Prince’s Trust 2023 a New York, la Shayk ha sfoggiato un beauty look unico nel suo genere: appariscente, con ombretto nero sugli occhi effetto eyeliner.

Blush sulle guance, con un tocco di rossetto sulle labbra, a renderla meravigliosa è stato anche il suo sorriso, l’accessorio più bello per la Shayk. Che con questo cambio di hair look così radicale ha stupito tutti, ma per lei la vera bellezza non è apparire, ma essere se stessa. In modo assolutamente sbarazzino, leggero e frizzante.

Il look: un favoloso miniabito di pizzo nero

Fonte: IPA

Passiamo all’abito: che look! Un incredibile miniabito di pizzo nero, a cui ha abbinato calze e stivali di pelle con plateau e orecchini piuttosto vistosi. Il suo look è un omaggio al genio di Vivienne Westwood, scomparsa il 29 dicembre 2022. Il mini abito con corsetto di pizzo è un vero e proprio oggetto del desiderio per molte appassionate di tendenza.

Anche gli stivali portano la firma di Vivienne Westwood. Oltretutto, sono tra i preferiti della Shayk. Per l’ensemble, la Shayk è stata definita una vera e propria Principessa Punk. La sua è, del resto, un’ispirazione che ci riporta direttamente agli anni ’80-’90, a un modo di sperimentare che oggi è forse definito rischioso.

Per Irina, però, sperimentare è l’unico modo per essere davvero se stessa, sempre e in ogni occasione. “Essere sensuali non significa solo indossare un reggiseno push-up, tacchi alti o capelli folti”, aveva rivelato a Vogue nel 2020. Insomma, una vera icona di stile che non manca mai di stupire, anche quando fatichiamo a riconoscerla: splendida.