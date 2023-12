Bradley Cooper ha aperto un camioncino per panini a New York ma non ha cambiato vita: ecco il vero motivo

Fonte: IPA Bradley Cooper

Nel film Il sapore del successo, il cui titolo originale è Burnt, Bradley Cooper si è calato nei panni di un ben noto e talentuoso chef, dai modi decisamente rudi. Era il 2015 e da allora sono trascorsi otto anni, ma il richiamo della cucina pare essere ancora vivo in lui.

È evidente, dal momento che il celebre attore ha appena deciso di aprire un camioncino per panini a New York. Sembra l’incipit di una commedia romantica, con lui nei panni di un sognatore, che parte dal basso e spera di poter aprire un ristorante, con la sola passione di sfamare i suoi clienti e offrire un’esperienza da sogno. Ed ecco che di colpo una bellezza acqua e sapone gli appare dinanzi. Ordina un panino e poi torna spesso per rivederlo.

Ecco, nulla di tutto ciò, anche se di bellezze ne sono passate di certo dalle parti del suo food truck. Un bel po’ di colleghi e colleghe VIP gli hanno fatto visita, precisamente al 355 6th Avenue, qualora vi trovaste in zona e voleste un cheesesteak.

Bradley Cooper e il food truck dei VIP

Bradley Cooper si è gettato nel mondo della ristorazione, ma non nella maniera in cui ci si sarebbe aspettati. Nessun ristorante acquistato con un partner. Si è invece sporcato le mani in una piccola cucina realizzata su un furgone.

Sta servendo panini, nello specifico cheesesteak, da due giorni, spesso raggiunto da clienti VIP come l’ex Irina Shayk, Laura Dern e, ovviamente, la sua nuova fiamma Gigi Hadid.

Grande divertimento per i passanti, che hanno poi fatto girare la voce. Sui social in tanti raccontano l’esperienza d’aver mangiato un panino servito dall’attore di A Star is Born. In altri casi proprio cucinato.

Tutti possono mettersi in fila da Danny e Coop, che propongono la specialità della casa, ovvero il philly cheesesteak, con carne di manzo, cipolla e formaggio filante. Il prezzo? Dieci dollari, il che è ampiamente onesto per le tariffe newyorkesi.

Al suo fianco c’è lo storico amico Danny DiGiampietro, il cui impiego principale si svolge nella cucina della Pizzeria Angelo in South Philadelphia. Per un po’, però, si è trasferito per dare una mano al divo in questo progetto.

Un food truck benefico

In merito ha fornito qualche informazione in più il Phiadelphia Inquirer, che ha specificato come si tratti di un’operazione benefica. Tutti i proventi delle vendite andranno infatti a un’associazione, il cui compito è quello di sostenere i cittadini di New York che hanno bisogno di soccorso.

Fonte: IPA

In tanti si sono precipitati sul posto e, come detto, spazio anche per l’ex Irina Shayk, che ha portato con sé la loro figlia, Lea De Seine. Sul web impazzano le foto e i video dell’attore che piastra hamburger e assembla panini. Intanto sui social è il suo amico Danny DiGiampietro a fornire qualche video del “dietro le quinte”. I due hanno inoltre taggato una specifica pagina, Dannyandcoops, che su Instagram vanta qualche migliaio di mi piace ma nessun post pubblicato. Chi sa che l’attore di Maestro non abbia in serbo qualche sorpresa. Magari questo progetto potrebbe divenire un impegno regolare.