Come organizzare un matrimonio in stile coquette

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Nozze in stile coquette

Il coquette core ha conquistato il mondo del wedding. Dopo aver imperversato sui social e nei guardaroba femminili di tutto il mondo, questa estetica ultra femminile, in perfetto equilibrio tra romanticismo e giocosità, è approdata anche nei ricevimenti nuziali.

Addio minimalismo, benvenuti volant, nastri e abiti da Lolita: l’atmosfera coquette, con i suoi colori delicati e i dettagli tutt’altro che scontati, si annuncia come uno dei trend da tenere maggiormente d’occhio nei prossimi mesi.

Che cos’è l’estetica coquette

Il termine coquette è la forma femminile del termine francese coquet, che significa letteralmente “civettuolo“. Con questo termine si identificavano in passato donne abituate a sedurre in modo giocoso e smaliziato.

Quando si parla di estetica coquette, quindi, si parla di un’atmosfera fatta di pizzi, ricami, bianco, rosa, volant e maniche a sbuffo. In definitiva, a caratterizzarla sono dettagli graziosi e delicati tradizionalmente associati all’infanzia femminile. Le ispirazioni, tuttavia, possono arrivare da diversi periodi storici, in primis l’epoca rococò, l’età vittoriana e, in parte, anche gli anni Sessanta.

La cultura pop moderna ha attinto a piene mani da questa tendenza: Sofia Coppola, soprattutto in film come Marie Antoinette e Priscilla, ha creato un universo cinematografico in cui convivono femminilità innocente e tocchi vintage. Sul fronte musicale è invece Lana Del Rey il principale riferimento estetico, grazie a videoclip in cui trionfano richiami rétro, look glamour e un pizzico di malinconia.

Come organizzare un matrimonio a stampo coquette

L’estetica coquette si sposa benissimo con matrimoni dal sapore romantico e tradizionale, che si distinguono per un’atmosfera fiabesca e delicata. Organizzare nozze nel segno di questo trend vuol dire, in molti casi, fare un salto nel tempo agli anni dell’infanzia.

Palette cromatica

Coquette fa rima con colori pastello. Vi state chiedendo quali siano le nuance più adatte a un matrimonio di questo tipo? Sicuramente quelle indissolubilmente legate ai vostri giochi da bambina, con il rosa, nelle tonalità del cipria, blush o confetto, a trionfare su tutti. Potete abbinare anche dei neutri come bianco avorio, crema, perla o champagne per un effetto ancor più delicato.

Tra i colori pastello vanno inseriti anche il malva, il lavanda e il verde nelle varianti salvia ed eucalipto. Per gli accenti, infine, la soluzione è una: l’oro antico.

Bouquet

Quando si parla di bouquet da sposa in stile coquette è impossibile non pensare alle rose da giardino. Più piene e romantiche rispetto alle varietà tradizionali, si possono accostare a ranuncoli, mughetto e piselli odorosi, creando una composizione che richiama il romanticismo dei giardini di campagna. Una valida alternativa? Le peonie, soprattutto se il sì è previsto nella loro stagione di fioritura.

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Per quanto riguarda il tipo di composizione, potete muovervi soprattutto su due binari. Se cercate qualcosa di scenografico, potreste lasciarvi conquistare dai bouquet a cascata, magari inserendo gelsomino, edera e nastri ricadenti nell’insieme. Anche i classici bouquet rotondi, ispirati ai giardini, sono però una scelta ideale, a patto che appaiano morbidi e naturali, mai troppo compatti o rigidi.

Infine, attenzione ai nastri. Sceglieteli in tonalità delicate e pastello, lasciando che ricadano per circa 60-90 cm oltre il bouquet oppure avvolgendoli intorno agli steli. In ogni caso, valutate la possibilità di impreziosirli ulteriormente con spille vintage o perline.

Abito da sposa

L’abito da sposa coquette potrebbe ricordare per molti aspetti quello delle principesse delle fiabe, ma con un tocco decisamente più glamour. Tra i dettagli maggiormente in voga ci sono corpetti a corsetto con allacciature a nastro, maniche a sbuffo e strati di tulle che ondeggiano delicatamente.

Si tratta in ogni caso di capi pensati per sottolineare la femminilità di chi li indossa in modo malizioso ma non volgare. I corpetti steccati valorizzano il punto vita creando una silhouette a clessidra e rivelandosi degli ottimi alleati anche in pista da ballo. Le scollature a cuore impreziosite da fiocchi delicati rappresentano il perfetto equilibrio tra seduzione ed eleganza, mentre le gonne ampie regalano un aspetto più giocoso all’outfit.

Anche le maniche possono fare la differenza: sceglietele a sbuffo in organza trasparente o tulle; morbide sulle spalle; lunghe e aderenti con bottoni di perla. Per evitare un risultato carnevalesco, è consigliabile bilanciare le maniche voluminose con una gonna più aderente oppure abbinare maniche semplici a una gonna elaborata.

Infine, attenzione ai tessuti. Il raso di seta crea un effetto lussuoso e raffinato e rende magnificamente in fotografia, ma potrebbe evidenziare ogni imperfezione. Tulle e organza regalano invece una leggerezza eterea e fluttuante essenziale per questa estetica. Non dovete necessariamente scegliere l’uno o l’altro, ma potete anche divertirvi a fondere più materiali nello stesso abito.

Velo

A prescindere dal tipo di abito scelto, è il velo a regalare il tocco coquette per eccellenza al vostro outfit da sposa. Scegliete un modello con fiocco centrale in raso che lasci i vostri ospiti senza parole.

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Anche i veli blusher, quelli che coprono il volto della sposa, possono regalare un tocco romantico e sognante al vostro sì. Avete due opzioni: sceglierne uno composto da un unico strato di tulle leggerissimo, oppure uno a due livelli, con uno strato più corto che copra il viso e uno più lungo sottostante, ma entrambi fissati da un grande fiocco.

Mise en place

Elementi di base raffinati e accessori giocosi: è questa la ricetta perfetta per regalare anche alla tavola del ricevimento un vero tocco coquette.

Runner in seta o velluto nelle tonalità del rosa cipria o dello champagne possono essere sovrapposti a tovaglie bianche o avorio per un effetto glamour e ricercato. Il contrasto tra le texture è fondamentale: la seta liscia accostata al lino può risultare una vera e propria gioia per gli occhi. Alcune spose scelgono di osare anche di più, con tovaglie interamente rosa cipria o rosa pallido.

Le stoviglie? Divertitevi a mixare piatti vintage spaiati, decorati con delicati motivi floreali. I calici in vetro impreziositi da bordi dorati o dettagli di perle rendono la mise en place ancora più elegante, mentre i tovaglioli in tessuto legati con nastri di seta sono un vero e proprio imperativo in questo tipo di cerimonie.

Centrotavola

Per i centrotavola, meglio scegliere composizioni basse e rigogliose, che favoriscano la conversazione senza rinunciare all’impatto scenografico. Le rose da giardino sono le alleate perfette: romantiche, voluminose e meravigliose in fotografia, si possono abbinare a una generosa quantità di verde romantico, come eucalipto o ruscus italiano. Anche i contenitori fanno la differenza: coppe d’argento vintage, vasi in porcellana oppure teiere e zuccheriere riconvertite in portafiori contribuiscono a creare un’atmosfera eclettica e giocosa.

Le candele, infine, sono un elemento indispensabile per ottenere un effetto romantico e avvolgente. Quelle lunghe e affusolate, di diverse altezze, sono da prediligere nelle tonalità del crema e del rosa pallido e andrebbero disposte in gruppi di numero dispari. Per creare maggiore dinamicità, potete anche abbinare piccoli lumini in portacandele dall’aspetto vintage.

Decorazioni per gli spazi esterni

Se state organizzando un matrimonio a stampo coquette, non possono assolutamente mancare archi realizzati con tessuti leggeri e composizioni floreali lungo i bordi. Quali varietà scegliere? Rose, peonie e piselli odorosi nelle tonalità del bianco e del rosa cipria delicato possono creare un effetto fiabesco e primaverile.

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Gli ospiti, inoltre, apprezzeranno sicuramente la presenza di angoli fotografici a tema. Un piccolo spazio ispirato a una toeletta è sempre una scelta vincente: uno specchio vintage dalla cornice elaborata, accessori di bellezza sparsi sul piano e magari un flacone di profumo sono strettamente associati all’estetica coquette.

Anche le altalene, che combinano romanticismo e giocosità infantile, possono risultare bellissime: potete decorarle con nastri, tulle e fiori, spargendo petali sul terreno sottostante per rendere tutto ancor più aesthetic.