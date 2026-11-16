Dalla scelta della location agli allestimenti, passando per il menu e l'intrattenimento: tutte le idee per organizzare un matrimonio informale, intimo e originale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Casual wedding

Non tutti gli sposi, quando pensano al proprio sì, immaginano un ricevimento faraonico: per molte coppie, infatti, l’unica cosa indispensabile è che il loro amore rimanga al centro della giornata. L’evento nuziale diventa quindi un’occasione per festeggiare un traguardo importante e va organizzato rispecchiando la personalità degli sposi.

Se il vostro non è un amore da copertina, ma piuttosto da domenica al lago, un matrimonio informale potrebbe rivelarsi la scelta più adatta. Ma come si organizza una cerimonia casual senza perdere il fascino e l’appeal dei fiori d’arancio?

Che cosa si intende per casual wedding

Un casual wedding è una celebrazione caratterizzata da un’atmosfera rilassata e da uno stile disinvolto. Generalmente, queste nozze prevedono un numero più contenuto di invitati, poiché si svolgono in contesti raccolti e intimi, che possono comprendere persino la casa degli sposi o quella di un familiare.

Spesso, i matrimoni informali rinunciano ad alcune usanze tradizionalmente associate al galateo nuziale, senza per questo perdere in eleganza. Allo stesso modo, non esistono regole universali su come organizzarli: queste celebrazioni possono infatti assumere forme molto diverse, includendo riti celebrati in piccole cappelle, ricevimenti nel proprio ristorante preferito e persino feste in giardino all’insegna della spontaneità.

In linea di massima, quindi, un matrimonio informale è perfetto per le coppie che desiderano un’esperienza personale, intima e originale. Si tratta di una soluzione ideale per chi vuole dare libero sfogo alla creatività e pensare fuori dagli schemi.

Matrimoni casual, una tendenza in crescita

I ricevimenti più semplici e senza troppe pretese sono sicuramente destinati a crescere. Complice la crescente attenzione delle coppie alle questioni economiche e il successo dell’estetica anti-bride, il 2027 potrebbe vedere aumentare sensibilmente il numero di cerimonie di questo tipo.

Che siate attratti da un semplice matrimonio infrasettimanale o da un rilassato ricevimento in stile cena tra amici, una celebrazione informale può assumere qualsiasi forma, purché rispecchi i vostri desideri.

Idee per organizzare un matrimonio informale

Organizzare un casual wedding vuol dire allestire una cerimonia senza troppe pretese, in cui il fulcro di tutto è la celebrazione dell’amore. Sicuramente i preparativi saranno molto più semplici rispetto a quelli di un rito tradizionale, ma esistono comunque alcune indicazioni da seguire perché tutto risulti in linea con i vostri desideri.

Location

Se avete deciso di organizzare un matrimonio informale, il primo fattore da considerare è sicuramente la location. Sono da prediligere gli spazi più intimi, che offrono un’esperienza maggiormente riservata rispetto ai grandi resort alberghieri. È inoltre utile scegliere una struttura che non imponga regole troppo rigide sui fornitori che gli sposi possono coinvolgere.

Tra le location più apprezzate per un matrimonio informale ci sono il proprio ristorante o wine bar preferito. Oltre a raccontare parte della storia della coppia, questi locali si prestano molto bene a fare da cornice a piccoli ricevimenti, con o senza cena servita al tavolo.

Le spiagge sono invece una soluzione classica per i matrimoni estivi. Bisogna solo considerare che potrebbe essere necessario prevedere un budget aggiuntivo per alcuni servizi, come il catering o i bagni riservati agli ospiti.

Anche la propria abitazione o il giardino che la circonda rappresentano una scelta valida per gli sposi alla ricerca di una cerimonia casual e senza troppe pretese. Se il vostro unico obiettivo è celebrare insieme agli amici di sempre, non potrebbe esserci scelta migliore.

Guest list

I matrimoni informali sono ovviamente pensati per i parenti stretti e pochi amici intimi della coppia. Una buona regola è quella di non condividere troppi dettagli dell’organizzazione con chi non è stato invitato, così da evitare di dover gestire opinioni e suggerimenti non richiesti.

Se temete che gli ospiti possano rimanere delusi dalla vostra decisione di rinunciare ad alcune tradizioni, come le damigelle, i testimoni o gli eventi prematrimoniali, non preoccupatevi: potrete comunque coinvolgerli nella festa, assegnando ai vostri cari ruoli insoliti e meno convenzionali.

Menu

Addio cene ricercate e menù gourmet. Per un casual wedding concentrate la vostra attenzione su piatti dal sapore domestico e conviviale, da consumare tutti insieme senza troppe cerimonie. La pizza resta un’ottima opzione: potete scegliere una versione più ricercata oppure accordarvi semplicemente con la vostra pizzeria di fiducia per organizzare una vera e propria montagna di pizze da condividere.

Anche un aperitivo a base di salumi, tartine e rustici vi permetterà di fare un’ottima figura. Siete amanti del junk food? Non sottovalutate il fascino di una scorpacciata di cheeseburger.

Quanto alla torta nuziale, non ne occorre necessariamente una a più piani. Un semplice dessert a un solo livello, magari preparato da un parente con la passione per la pasticceria, è quanto di meglio possiate desiderare.

Decorazioni

Decorazioni? Meglio non esagerare. Potete ovviamente selezionare una palette cromatica di riferimento, ma basteranno pochi elementi distribuiti nella sala del ricevimento per regalare un’atmosfera romantica al vostro sì. Candele affusolate, qualche lumino e un piccolo vasetto con fiori bianchi possono trasformarsi in splendidi centrotavola.

Intrattenimento

Casual wedding fa rima con divertimento: complice l’atmosfera casalinga dell’evento, è impossibile non pensare a un po’ di sano intrattenimento tra una portata e l’altra. Tra le soluzioni più adatte ci sono le sessioni di karaoke e i giochi da tavolo, soprattutto se il numero di invitati è limitato.

Pensate anche a una playlist che possa accompagnare le vostre performance sulla pista da ballo. Per le fotografie, infine, valutate la possibilità di utilizzare macchine fotografiche analogiche o fotocamere usa e getta: distribuirle tra gli invitati, affinché possano scattare immagini spontanee durante la serata, è un’idea divertente che vi permetterà di raccogliere fotografie originali e ricordi autentici.

Bouquet

Per un matrimonio romantico e informale può bastare un bouquet di fiori dalle tonalità neutre, legato con un semplice nastro di tessuto. L’assenza di un’eccessiva quantità di fogliame contribuirà a regalargli un aspetto naturale e spontaneo, come se fosse stato appena raccolto in giardino. Quanto alle varietà, avete carta bianca, ma assicuratevi di scegliere fiori di stagione non troppo ricercati.

Inviti

Inviti? Rigorosamente scritti a mano, dall’aspetto spontaneo e disinvolto. Essendo il numero degli invitati ristretto, personalizzate anche i messaggi in base alla personalità di chi li riceverà.