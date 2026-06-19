Anti-bride, cos’è la tendenza che sta rivoluzionando il matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Anti bride

Per moltissimi anni i matrimoni sono stati una celebrazione all’insegna della tradizione: a farla da padrone, nella quasi totalità dei casi, sono stati abiti bianchi, sontuosi banchetti e riti formali. Ultimamente, tuttavia, un nuovo movimento sta prendendo sempre più piede: la tendenza dell’anti-bride.

Questo trend non coincide con un rifiuto del matrimonio, ma piuttosto con una ridefinizione della celebrazione nuziale. Il movimento anti-bride, in definitiva, privilegia autenticità, individualità e volontà di allontanarsi dalle convenzioni. Ma come si organizza un matrimonio di questo tipo?

Che cos’è la tendenza anti-bride

La tendenza anti-bride mette in risalto l’espressione personale degli sposi sfidando le aspettative tradizionali. Questo movimento è pensato per chi desidera che il giorno del proprio matrimonio rifletta la propria personalità e le proprie esigenze, senza necessariamente conformarsi alle norme sociali e alla tradizione.

Le anti-bride spesso rinunciano a elementi tradizionali come l’abito bianco, le cerimonie formali e le grandi liste di invitati, preferendo celebrazioni più personalizzate e significative.

Le caratteristiche della tendenza anti-bride

Ogni matrimonio evidenzia delle caratteristiche uniche e originali, ma quando si parla della tendenza anti-bride è possibile identificare degli elementi comuni a tutte le celebrazioni.

Abiti non tradizionali

Le anti-bride, in molti casi, dicono no al classico abito bianco. Queste spose preferiscono spesso vestiti dai colori audaci, tute eleganti (jumpsuit) o completi spezzati raffinati. Alcune scelgono capi vintage o creazioni su misura che riflettono il proprio stile personale, senza necessariamente conformarsi alle tradizioni. L’obiettivo è indossare qualcosa che le rappresenti davvero, e che sia più vicino al loro stile quotidiano.

Location originali

Invece di grandi sale da ballo o Chiese, le anti-bride scelgono luoghi insoliti che abbiano un significato personale o offrano un’esperienza unica. Tra le opzioni più gettonate ci sono gallerie d’arte, magazzini industriali riconvertiti, terrazze panoramiche, foreste o persino il proprio giardino. La location, così come gli altri dettagli della cerimonia, viene scelta per la sua capacità di raccontare la personalità e la storia della coppia.

Cerimonie personalizzate

Anche la cerimonia viene spesso adattata alle convinzioni e al rapporto della coppia. Ciò può significare scrivere le proprie promesse nuziali, includere rituali particolari o persino affidare l’officio della cerimonia ad amici o familiari. L’obiettivo è creare un momento intimo e autentico, che non risulti simile ad una rigida e rigorosa funzione senza anima.

Scelte ecosostenibili

Molte anti-bride sono attente all’ambiente e optano per soluzioni sostenibili. Questa filosofia si inserisce nel più vasto trend delle nozze eco-sostenibili, che sta diventando molto popolare soprattutto nella Gen Z. Tra le pratiche più diffuse ci sono soprattutto abiti di seconda mano, fiori a chilometro zero, coriandoli ecologici e inviti digitali. Lo scopo è ridurre l’impatto ambientale del matrimonio, rispettando di fatto anche le convinzioni personali della coppia.

Proposte gastronomiche alternative

Il catering di un matrimonio anti-bride spesso si allontana dalla tradizionale cena servita al tavolo. Food truck, buffet condivisi (potluck) e isole tematiche dedicate al cibo sono scelte molto diffuse, perché offrono un’esperienza conviviale e rilassata. Anche sul versante dei drink le scelte possono rivelarsi molto anti-convenzionali: signature drink o angoli bar all’insegna dei mocktail e della frutta di stagione sono molto apprezzati. Questo approccio permette inoltre di soddisfare più facilmente diverse esigenze alimentari e restrizioni dietetiche degli ospiti.

Liste degli invitati più ristrette

Le anti-bride tendono a preferire celebrazioni più piccole e intime rispetto ai grandi eventi sfarzosi. L’attenzione è rivolta alla condivisione della giornata con amici e familiari stretti, piuttosto che a impressionare un gran numero di ospiti: le guestlist sono quindi ridotte all’osso, e non prevedono la partecipazione di lontani parenti o amici di famiglia. Questa scelta contribuisce spesso a creare un’atmosfera più rilassata e significativa, quasi più simile ad una festa privata che ad un rito strutturato.

Centralità dell’esperienza

Secondo la prospettiva delle anti-bride, il fulcro del matrimonio è quello di vivere bene la giornata. Questo significa avere meno rigidità negli orari e nei momenti ufficiali e lasciare più spazio a momenti spontanei (discorsi improvvisati, attività condivise, musica informale). In pratica, non è tutto scandito e fisso come in un matrimonio tradizionale. Ad interessare agli sposi è lo stato d’animo degli invitati e del partner, anche se questo rende l’organizzazione meno prevedibile.

Decorazioni minimaliste e fai-da-te

Nei matrimoni delle anti-bride le decorazioni sono spesso essenziali o realizzate a mano, privilegiando il tocco personale. In base al tipo di location scelta potreste quindi trovare centrotavola artigianali, oggetti recuperati nei mercatini e moltissimo fai da te.

Vantaggi e svantaggi della tendenza anti-bride

I social media hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’idea di un matrimonio più autentico: piattaforme come Instagram e Pinterest offrono un’infinità di spunti per fiori d’arancio originali, mostrando alle coppie che non esistono limiti al modo in cui possono celebrare il proprio amore. Tuttavia, la tendenza anti-bride non si sposa con tutti i tipi di cerimonia: per alcuni, gli svantaggi potrebbero essere più dei vantaggi.

Vantaggi

I vantaggi per le anti-bride non sono pochi. Senza alcun dubbio, una cerimonia di questo tipo risulterà assolutamente autentica e, probabilmente, anche meno stressante. Non essendoci infatti pressioni su protocollo e numero di invitati, gli sposi si sentiranno più liberi e meno sopraffatti.

Infine, le spese potrebbero essere sensibilmente ridotte. Matrimoni più piccoli, decorazioni minimaliste e scelte non convenzionali possono essere meno costosi rispetto a un matrimonio tradizionale.

Svantaggi

In un Paese come l’Italia, in cui la tradizione nuziale è ancora ben salda, non tutti gli sposi potrebbero apprezzare la tendenza delle anti-bride. Alcuni genitori, in particolare, potrebbero sentire delusi se alcuni riti considerati importanti vengono eliminati. Allo stesso modo, gli sposi potrebbero, in alcuni casi, accorgersi dopo anni di aver rinunciato a elementi tradizionali che avrebbero comunque apprezzato.

A contrario di quanto si possa immaginare, inoltre, inventare tutto da zero per organizzare il proprio matrimonio potrebbe richiedere più lavoro che seguendo formule già collaudate. È necessario, inoltre, una buona dose di creatività per rendere il tutto originale senza il rischio che qualcuno si annoi. Attenzione, ad ogni modo, ad avvertire i presenti di quello che li attende: cerimonie non convenzionali possono risultare meno comprensibili o coinvolgenti per chi si aspetta determinati rituali.