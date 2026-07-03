Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Matrimonio a luglio

Luglio è sicuramente uno dei mesi più amati dagli sposi di tutto il mondo per pronunciare il fatidico sì: complici le temperature piacevoli e le imminenti vacanze estive, questo periodo dell’anno può regalare molte soddisfazioni su più fronti.

Se avete deciso di organizzare i vostri fiori d’arancio a luglio 2026, tuttavia, ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione affinché la cerimonia rifletta le principali tendenze del momento.

Come organizzare un matrimonio a luglio 2026

Sposarsi a luglio porta con sé molti vantaggi: le giornate sono più lunghe, il clima decisamente piacevole e i fiori a disposizione degli sposi per le decorazioni molto variegati. Nel 2026, inoltre, queste cerimonie si annunciano ancor più indimenticabili, anche grazie alle tendenze wedding che vedono il trionfo di concept eleganti e all’insegna della personalizzazione.

Il tema di nozze

Gli ultimi mesi hanno visto emergere diversi temi nuziali, molti dei quali sono destinati ad accompagnare gli sposi anche a luglio. Tra quelli che funzionano di più c’è sicuramente lo stile Mediterraneo, ispirato alle isole greche e italiane e caratterizzato da un’atmosfera fresca ma sofisticata, con abbondanza di colori come bianco e verde oliva.

Chi cerca un’estetica più romantica, invece, può ispirarsi ai giardini provenzali, con il loro stile naturale ma allo stesso tempo raffinato. In questo caso, avrete bisogno di fiori in abbondanza, tavoli lunghi immersi nel verde e tessuti come lino e cotone nel ruolo di protagonisti assoluti.

Il minimal chic, invece, è uno stile passepartout, che può essere adattato a tutte le stagioni. A luglio, in particolare, potete declinarlo con linee pulite, pochi elementi ma scelti bene e un forte focus su spazio e luce.

La location

Anche nel 2026, in fatto di location nuziali trionferanno i grandi classici: se state pensando di organizzare il vostro sì a luglio, quindi, potreste puntare su spiagge e piscine, come nelle migliori tradizioni. Quest’anno, tuttavia, si sono aggiunte alla lista anche delle soluzioni decisamente meno scontate come le masserie della Puglia, ma anche agriturismi in collina o ville sul lago.

Se state organizzando un sì più intimo e conviviale, invece, sappiate che molti sposi scelgono il proprio giardino domestico come cornice del ricevimento: in questo caso, cercate di puntare su tende o gazebo per regalare un po’ d’ombra agli ospiti.

La palette cromatica

I colori da scegliere per un matrimonio a luglio 2026 saranno all’insegna del rischio e dell’audacia, prevedendo anche mix di nuance quasi agli antipodi. Tra le combinazioni vincenti ci sono quelle ispirate agli agrumi del Mediterraneo, con una prevalenza di arancio mandarino, giallo limone, bianco crema e verde salvia.

iStock

Anche un mix che rifletta le luci del tramonto, con giallo e arancione caldo mischiati a rosa delicati e rossi intensi, potrebbe incontrare l’approvazione dei vostri ospiti. Cercate qualcosa di più originale? Il rosa, nella variante del bubblegum pink, regalerà al vostro sì un sapore assolutamente pop.

Decorazioni

Le decorazioni di un matrimonio a luglio 2026 saranno chiaramente influenzate dal tema scelto per la cerimonia. In linea di massima, tuttavia, la disposizione dei tavoli sembra seguire uno schema ben preciso: a prevalere saranno modelli imperiali lunghi invece dei classici round table.

In quanto ai fiori, via libera a installazioni floreali immersive, con archi e composizioni “meadow style“, ovvero caratterizzate da steli che sembrano sbucare direttamente dal pavimento. Gli ultimi trend vedono sempre più spesso accanto ai boccioli anche frutta e verdura di stagione, per un effetto più bucolico e conviviale.

Le luci? Candele di tutti i tipi e colori, da posizionare su tavoli e installazioni, ma anche lucine sospese per le cerimonie serali.

Fiori

Nel mese di luglio le spose hanno a disposizione moltissime varietà per comporre il proprio bouquet di nozze. Nel 2026, a prevalere sono soprattutto composizioni meno compatte e molto naturali, in cui si alterneranno dalie, rose inglesi, ortensie, cosmos, lisianthus e lavanda affiancate ad eucalipto o ulivo.

Menù

Nei mesi estivi, anche viste le alte temperature, i menù di nozze tendono ad essere più leggeri del solito. Se cercate una soluzione di tendenza, sicuramente le food stationery a tema sono la scelta più indicata: predisponete diversi angoli tematici con drink leggeri, finger food piccoli e freschi e dolci.

iStock

Qualora invece non vogliate rinunciare al classico pranzo da seduti, studiate con lo chef le portate principali, badando bene a non esagerare con le quantità. Anche in questo caso, potrebbero rivelarsi vincenti primi con verdure e agrumi, ma anche secondi a base di pesce o insalate gourmet.

Il look

Considerando le tendenze che hanno accompagnato la moda wedding nel 2026, le spose di luglio dovrebbero puntare su abiti dal tocco minimal chic, con silhouette fluide, pizzo leggero e spalle scoperte. Viste le alte temperature, strass e brillantini potrebbero risultare fuori luogo, a meno che non si tratti di una cerimonia serale.

Per gli sposi, invece, quest’anno i colori di riferimento nelle cerimonie estive sono il sabbia e il verde oliva, soprattutto se la cerimonia prevista ha un forte sapore rustico e bucolico. E gli invitati? Assicuratevi di informarli sul dress code di riferimento già sulle partecipazioni di nozze, così che non si trovino in difficoltà su cosa sia meglio indossare.

Consigli per il benessere degli ospiti

Quando si deve organizzare un matrimonio a luglio, considerando le alte temperature di queste settimane, gli sposi sono chiamati ad alcuni accorgimenti per garantire piena serenità ai loro ospiti. In primis, nello scegliere l’orario del rito, sarebbe consigliabile evitare le ore più calde del giorno, preferendo invece uno scambio di promesse al tramonto o nelle ore serali.

A seconda della location scelta, inoltre, dovrebbero fornire ad amici e parenti una welcome bag con tutto il necessario per fronteggiare le alte temperature: acqua, protezione solare, ventagli e un copricapo. Qualora il sì fosse previsto in spiaggia o in piscina, invece, non dimenticate di inserire anche un paio di infradito e un telo.

In quanto alle bomboniere, anche in questo caso potreste puntare su qualcosa che possa rivelarsi realmente utile e apprezzato. Trattandosi di un matrimonio estivo, potreste donare delle piantine aromatiche o puntare sui prodotti locali della zona in cui avete organizzato il vostro sì.