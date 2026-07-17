Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Un matrimonio in spiaggia

Sposarsi nel mese di agosto potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo sotto diversi punti di vista: le temperature bollenti e le ferie già prenotate dagli invitati potrebbero mettere a repentaglio la piena riuscita della cerimonia, ma con qualche piccolo accorgimento potrete trarre il meglio da questo particolare periodo dell’anno.

Siete decisi ad organizzare i vostri fiori d’arancio ad agosto 2026? Ecco qualche consiglio per rendere la cerimonia assolutamente indimenticabile.

Come organizzare un matrimonio ad agosto 2026

Agosto è tradizionalmente associato al mare, alle vacanze estive e a lunghe giornate all’insegna del relax. Tuttavia, sempre più spesso gli sposi decidono di puntare proprio su questo periodo dell’anno per i propri fiori d’arancio approfittando del clima piacevole e della maggior disponibilità delle strutture. Nel 2026, inoltre, le nozze si annunciano ancor più indimenticabili grazie ai trend del momento, che promuovono cerimonie coloratissime ma eleganti.

La scelta della data

Il fattore più delicato quando si decide di celebrare il proprio matrimonio ad agosto è sicuramente la scelta della data. La maggior parte dei lavoratori, infatti potrebbe aver previsto le ferie nella settimana di Ferragosto, e sarebbe quindi meglio evitare le celebrazioni proprio in quel periodo, così da evitare troppi forfait. In caso contrario, il consiglio è di avvisare con largo anticipo almeno i parenti più stretti, così che possano organizzarsi diversamente.

Anche i week-end, per quanto più comodi, nel mese di agosto potrebbero far registrare prezzi eccessivamente alti, soprattutto se avete intenzione di celebrare il sì in una località balneare.

Il tema di nozze

Il 2026 ha visto emergere diversi temi nuziali, molti dei quali sono destinati ad accompagnare gli sposi anche ad agosto. Così come a luglio, anche in questo mese ci sarà spazio per lo stile Mediterraneo, ispirato alle isole greche e italiane e caratterizzato da un’atmosfera fresca ma sofisticata, con abbondanza di colori come bianco e verde oliva.

Anche la Dolce Vita, con le sue atmosfere glamour ed eleganti potrebbe sposarsi molto bene con un matrimonio ad agosto, soprattutto se avete pensato ad una cerimonia serale. Nulla vi vieta, ad ogni modo, di puntare su classici evegreen come quello nautico o il fairytale, che può adattarsi facilmente a tutte le stagioni.

La location

Per quanto riguarda le nozze ad agosto, le location potrebbero essere quelle tradizionalmente associate all’estate. Molti sposi, infatti, scelgono di allestire un ricevimento sulla spiaggia, oppure di organizzare un pool party in compagnia dei familiari più cari.

Se preferite ombra e frescura, invece, la scelta potrebbe ricadere su un agriturismo in collina o su un resort immerso nella natura, così che i vostri invitati possano trovare sollievo dalle temperature bollenti del periodo.

Infine, qualora la vostra idea sia quella di un banchetto più semplice e conviviale, nulla vi vieta di scegliere un semplice spazio domestico outdoor, magari aiutandovi con tende e gazebo.

La palette cromatica

I colori da scegliere per un matrimonio ad agosto 2026 vertono essenzialmente su due ipotesi principali: l’uso di nuance vivaci e colorate e l’intramontabile total white. Della prima categoria fanno parte le palette ispirate alle atmosfere Mediterraneo, con mix di arancio mandarino, giallo limone, bianco crema e verde salvia.

Tra la combinazioni di maggior tendenza per l’estate 2026 gli esperti hanno indicato anche quelle ispirate alle luci del tramonto, con giallo e arancione caldo mischiati a rosa delicati e rossi intensi. Un mix che potrebbe incontrare l’approvazione dei vostri ospiti.

Se invece sognate una cerimonia di nozze minimal chic, il vostro miglior alleato sarà sicuramente il bianco in tutte le sue sfumature, meglio se abbinato a tonalità calde come il marrone o il terracotta, assolutamente must nel mese di agosto.

Decorazioni

Le decorazioni di un matrimonio ad agosto 2026 potrebbero risentire molto della location in cui si svolgerà il sì. Molti sposi potrebbero puntare su elementi classici come conchiglie e corallo per realizzare dei centrotavola a tema dal forte impatto. Anche ceramiche, vetro azzurro e corde naturali saranno ottimi alleati di stile, e vi aiuteranno a catapultare i vostri ospiti su una piccola isola del Mediterraneo.

Ovviamente non potranno mancare i fiori, soprattutto bouganville e sempreverdi, ma anche frutti di stagione e agrumi, da utilizzare nelle composizioni per il banchetto.

Per quanto riguarda la disposizione dei tavoli, continueranno ad avere la meglio quelli imperiali e gli infinity table, che hanno sicuramente il merito di rendere l’ambiente più socievole e conviviale. Le luci? Candele, lucine sospese e piccole lanterne da posizionare sul pavimento sono delle alternative ugualmente valide.

Fiori

Nel mese di agosto le spose hanno a disposizione moltissime varietà per comporre il proprio bouquet di nozze, puntando soprattutto su tipologie resistenti al caldo e coloratissime. Nel 2026, a prevalere sono soprattutto composizioni meno compatte e molto naturali, in cui si alterneranno dalie, ortensie, lisianthus, ma anche girasoli e zinnie. Se invece preferite il verde, potete completare le composizioni con eucalipto, fogliame di vite, olivo e graminacee.

Menù

Ad agosto, in virtù delle alte temperature, i menù di nozze sono più leggeri che negli altri mesi dell’anno. Via libera a insalate gourmet e verdure, ma anche una food stationery dedicata a crudité di mare o sushi sarà sicuramente molto apprezzata dai vostri invitati. Curate con la stessa dedizione l’angolo bar, prevedendo delle opzioni analcoliche e drink leggeri.

Tra le pietanze che non possono assolutamente mancare ci sono anche sorbetto con agrumi freschi, primi e secondi a base di pesce e, ovviamente, l’immancabile cocomerata.

Consigli per gli ospiti

Così come per il mese di luglio, anche ad agosto gli ospiti potrebbero sentirsi in difficoltà a causa delle alte temperature. Nel mese corrente si potrebbero registrare dei nuovi record, ed è importante far sì che tutti riescano a godere del vostro sì in modo sereno. Oltre a venire incontro alle loro esigenze nella scelta della data, valutate anche la possibilità di un rito nelle ore serali o comunque dopo il tramonto. Se proprio lo scambio delle promesse è previsto nella fascia compresa tra le 11 e le 17 del pomeriggio, puntate su una location dotata di aria condizionata.

Posizionate infine delle stazioni idratanti in diversi angoli della struttura del ricevimento, e fornite a ciasun invitato una welcome bag con tutto il necessario per fronteggiare le alte temperature: acqua, protezione solare, ventagli e un copricapo.