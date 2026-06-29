Matrimoni estivi, idee per sopravvivere al caldo eccessivo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Sposa in estate

Scegliere l’estate come stagione dei fiori d’arancio è una pratica molto comune tra gli sposi, eppure potrebbe portare con sè non pochi svantaggi. Pronunciando il sì tra giugno e agosto, infatti, molte coppie potrebbero trovarsi a dover fare i conti con temperature piuttosto elevate.

Il caldo afoso, sempre più comune nei mesi estivi, potrebbe mettere alla prova anche gli sposi e gli invitati più resilienti. Ad ogni modo, per quanto alte le temperature possano essere, con qualche piccolo accorgimento la cerimonia potrebbe assumere connotati più piacevoli.

Cosa fare se durante il matrimonio c’è caldo eccessivo

Le giornate calde hanno un fascino particolare: un pomeriggio luminoso e pieno di sole può creare un’atmosfera rilassante, quasi da vacanza. Eppure, complice il cambiamento climatico, le temperature potrebbero arrivare a toccare livelli quasi intollerabili.

Se avete controllato il meteo e c’è un clima da bollino rosso nel giorno delle vostre nozze, non vi resta fare altro che affidarvi ai vostri fornitori: celebrante, wedding planner, fiorista e catering avranno tutti dei trucchi per affrontare le ondate di calore.

Molti esperti oggi hanno regole specifiche per il caldo: questo può significare che, quando la temperatura supera i 40 gradi, possano proporre un cambiamento, spostando l’orario del matrimonio o trasferendolo al chiuso. Non si tratta solo del loro comfort, ma della sicurezza e della salute di sposi e invitati.

Restando invece nell’ambito di scenari meno drammatici, le questioni potrebbero essere risolte in modo molto più semplice o, addirittura, si può intervenire per prevenire eventuali problemi.

Il look

Evitate capi pesanti e molto coprenti e chiedete al truccatore di utilizzare prodotti che resistono al caldo (lo spray fissativo è essenziale). Raccolti o code basse aiutano a restare più freschi, e un po’ di cipria nel kit può sistemare la zona T lucida tra una foto e l’altra. Per i capelli, meglio acconciature resistenti al calore: trecce, chignon lisci o mezzi raccolti.

Tessuti leggeri e traspiranti sono fondamentali, per cui via libera a cotone, lino, chiffon o misti seta. Se desiderate un abito importante, valutate la possibilità di togliere uno strato o sostituirlo con qualcosa di più corto per il momento dei balli. Per chi indossa la camicia, può essere utile portarne di ricambio per il ricevimento. Sia per gli sposi che per gli ospiti, infine, l’intimo tecnico traspirante può fare una grande differenza.

Il rito

Evitate di organizzare la cerimonia nelle ore calde. Le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio sono molto più tollerabili, e anche la luce potrebbe risultare più morbida per le foto.

Anche per le sedute, se il rito non si svolge in Chiesa, potete valutare tra diverse opzioni. Quelle in metallo e anche alcuni legni scuri possono diventare roventi. Coperture, cuscini o tessuti sulle sedute eviteranno invece spiacevoli sorprese.

Decorazioni e dettagli

Tra i rischi maggiori del caldo eccessivo c’è la possibilità che i fiori possano appassire anzitempo: lavorate con il fiorista per scegliere varietà resistenti al caldo come piante native, succulente o elementi essiccati. I bouquet freschi possono restare in acqua fino all’ultimo momento.

Le candele? Da evitare assolutamente perché si sciolgono al sole. Meglio LED, lanterne e luci adatte agli ambienti esterni estivi.

Ricevimento

Raggruppate i tavoli sotto alberi, utilizzate tensostrutture o tende aperte ai lati per favorire il ricircolo d’aria. Zone lounge con cuscini a terra o daybed rendono l’ambiente più rilassato e danno spazio per distendersi.

In quanto al menù, puntate su cibi leggeri. Pensate a pesce freddo, insalate croccanti, taglieri e molta frutta. Chiedete al catering opzioni adatte alle cerimonie in uno spazio esterno. Le torte? Meglio naked cake, cheesecake o dessert serviti su ghiaccio.

Prestate ovviamente grande attenzione all’idratazione. Predisponete in abbondanza acqua fredda, succhi e molte opzioni analcoliche. Distribuite contenitori di bevande in vari punti della location per evitare code al bar. Per il tovagliato, infine, scegliete fibre naturali, che respirano meglio e restano più fresche.

Foto

Per lo shooting, puntate ai momenti più freschi della giornata: dopo la cerimonia, prima del tramonto, oppure fate qualche scatto di coppia prima che inizi ufficialmente tutto. Prevedete un’area ombreggiata per le foto di gruppo con la famiglia. Se qualcuno soffre il caldo, concedete una pausa per rinfrescarsi tra uno scatto e l’altro.

Comfort degli ospiti

La priorità per gli sposi che organizzano un matrimonio in estate è sicuramente offrire agli ospiti un’esperienza il più confortevole possibile. Pensate quindi ad wedding kit con ventagli di carta, spray rinfrescanti per il viso e cestini con deodorante, repellente per insetti e crema solare. Anche una ciotola di ghiaccio con salviette arrotolate dà una sensazione di sollievo nelle giornate calde.

Incoraggiateli inoltre a a indossare colori chiari, cappelli e occhiali da sole. Indicazioni come “garden party” o “beach casual” sulle partecipazioni di nozze potrebbero offrire preziosi suggerimenti.

Create punti per distribuire acqua ovunque, non solo vicino al bar o al cibo. Per un tocco in più, aggiungete anche bevande con elettroliti. Infine, pensate ad un punto con diverse protezioni solari a vari SPF, così gli ospiti possono applicarla e riapplicarla.

Location

Se avete organizzato il vostro matrimonio in uno spazio esterno, assicuratevi che ci siano ombrelloni o create alcune zone ombreggiate così che le persone possano spostarsi. Allestite anche zone lounge o spazi relax con cuscini, ventilatori e bevande fresche.

Attenzione, invece, alle tensostrutture: i tendoni possono diventare vere e proprie serre. Parlate con i fornitori per capire l’impatto sul comfort degli ospiti e anche su elementi come fiori e torta.

Se invece il ricevimento si svolgerà in uno spazio indoor, parlate con i responsabili per stabilire la temperatura di aria condizionata più adatta alle vostre esigenze.

Accessibilità

I matrimoni con caldo intenso possono avere un impatto significativo su ospiti anziani, bambini e persone con malattie croniche o disabilità. Verificate che i percorsi non diventino scivolosi a causa del ghiaccio sciolto o della presenza di crema solare.

Riservate anche posti a sedere ombreggiati e servizi igienici vicini per anziani, persone con disabilità e bambini piccoli.

Se sono presenti animali, infine, assicuratevi che abbiano più ciotole d’acqua, zone d’ombra e valutate tappetini rinfrescanti o bandane refrigeranti.