Il giorno dopo il matrimonio: tutto quello che gli sposi dovrebbero fare (e che quasi nessuno programma)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Coppia dopo matrimonio

Il giorno del sì è un momento magico nella vita di tutte le coppie, ma può rivelarsi anche molto stressante per le persone coinvolte. Per questo motivo, una volta calato il sipario sui fiori d’arancio, molti sposi decidono di concedersi il meritato relax.

Il giorno dopo il matrimonio, tuttavia, potrebbe richiedere un ultimo sforzo anche da un punto di vista organizzativo: prima di partire per la luna di miele, gli sposi possono godersi le prime ore da marito e moglie, gestendo comunque le ultime questioni con i fornitori.

Cosa fare il giorno dopo il matrimonio

Dopo il grande giorno è il momento di rallentare i ritmi, concedersi un po’ di relax e iniziare a organizzare la nuova vita insieme. Pur dosando le proprie energie diversamente, gli sposi devono comunque assolvere ad alcune importanti mansioni.

Concedetevi un momento di relax

Nei mesi che precedono il matrimonio, gli sposi sono sottoposti a livelli di stress altissimo: a causa di impegni, appuntamenti e preparativi, anche la data del sì potrebbe non essere vissuta del tutto serenamente.

Per questo motivo, il giorno successivo cercate di recuperare le energie: dormite un po’ più a lungo, fate colazione a letto, rilassatevi senza guardare l’orologio e prendetevi del tempo per ripensare ai momenti più belli della serata appena trascorsa. È il modo migliore per iniziare questa nuova fase della vostra vita insieme.

Leggete i messaggi sul guestbook

Il guestbook posizionato all’ingresso della location del ricevimento è uno dei ricordi che gli sposi conservano più gelosamente dopo il sì. Che si tratti di un semplice libro, di un registratore audio o che abbiate scelto una versione video, nel giorno dopo il matrimonio potete iniziare a leggere i messaggi con cui gli ospiti hanno deciso di omaggiarvi.

Sistemate la location del ricevimento (se necessario)

Se avete organizzato un matrimonio casalingo, il giorno dopo il sì potrebbe non rivelarsi esattamente all’insegna della tranquillità. Pur affidandovi a dei professionisti per sgomberare sedie, allestimenti e tavoli, è inevitabile che anche voi siate chiamati a dare un piccolo aiuto.

Per rendere il lavoro più semplice e veloce, chiedete una mano a parenti ed amici più stretti, creando una piccola squadra di supporto che vi aiuti nelle operazioni di riordino.

Organizzate un brunch informale

Il brunch nel giorno dopo il matrimonio è diventato una tradizione per molte coppie. Potete scegliere una location a voi congeniale oppure realizzarlo tra le mura domestiche, invitando familiari più stretti e amici intimi.

Lasciate che gli ospiti arrivino con calma, secondo i propri tempi, e approfittate di questo momento conviviale per chiacchierare, rivivere gli episodi più belli del matrimonio e, se lo desiderate, iniziare ad aprire i regali ricevuti.

Condividete sui social

Il giorno dopo il sì è tradizionalmente dedicato ai social. Se avete avuto modo di pubblicare qualche scatto durante il ricevimento, potete finalmente rispondere a tutti gli auguri digitali ricevuti. In caso contrario, potete invece “ufficializzare” il sì condividendo la prima foto da marito e moglie.

Se siete particolarmente “social”, nulla vi impedisce di realizzare un carousel con una raccolta dei momenti più importanti dei fiori d’arancio.

Aprite i regali di nozze

La curiosità è sicuramente tanta, ma la maggior parte delle coppie preferisce attende il giorno dopo il fatidico sì per scartare i regali di nozze. Che abbiate creato una lista nozze o lasciato piena libertà agli invitati, sarà emozionante aprire pacchi, leggere i biglietti di auguri e rivivere l’affetto ricevuto nel giorno delle nozze. Ricordate comunque di annotare chi ha regalato cosa, e spedite a ciascuno un biglietto di ringraziamento personalizzato.

Dedicate del tempo a familiari e amici

Se avete organizzato un destination wedding, potete approfittare dell’occasione per trascorrere del tempo insieme a parenti ed amici che non vedevate da tempo. Potete darvi appuntamento per un caffé oppure concedervi qualche attività rilassante come una passeggiata o un pranzo leggero. In questo modo, potrete concludere i festeggiamenti in serenità e raccogliere pareri e opinioni sulla cerimonia.

Preparate i bagagli per la luna di miele

Avete previsto la luna di miele a ridosso del sì? Allora sarebbe meglio iniziare ad organizzare la partenza con calma. Dopo aver recuperato le energie, dedicate un paio d’ore alla preparazione delle valigie, così da evitare stress dell’ultimo minuto. Non è necessario che sia tutto pronto, ma lavorate almeno alla lista degli oggetti da portare con voi.

Curate i rapporti con i fornitori

Dopo il matrimonio, prendetevi qualche minuto per saldare il conto con i professionisti coinvolti nell’allestimento della cerimonia. Se siete rimasti molto soddisfatti del lavoro di fotografi, fioristi e catering, lasciate anche una recensione sui loro siti personali: in questo modo, aiuterete anche altre coppie in fase di organizzazione e contribuirete ad espandere l’attività del fornitore in causa.

Se lo desiderate, inviate anche un messaggio di ringraziamento personale: è un gesto semplice ma molto apprezzato da chi ha lavorato per rendere perfetto il vostro matrimonio.

Concedetevi una giornata in spa

Smaltire lo stress accumulato nei mesi dell’organizzazione nuziale è sicuramente il modo migliore per iniziare la nuova vita da marito e moglie. Finalmente libere da ogni incombenza, le coppie possono finalmente rilassarsi con un percorso benessere, massaggi e sauna. Sempre più spesso, infatti, il giorno dopo il matrimonio è sinonimo di spa: moltissime strutture, infatti, offrono pacchetti dedicati ai novelli sposi, arricchiti da dettagli romantici come brindisi e degustazioni.

Prendetevi cura dell’abito da sposa

Terminati i festeggiamenti, è importante prendersi cura del proprio abita da sposa. Se volete conservarlo bene, affrettatevi a consegnarlo ad una tintoria che possa occuparsi di tessuti delicati nel miglior modo possibile. Solo un esperto professionista potrà infatti intervenire prontamente affinché colori e dettagli siano conservati nel miglior modo possibile nel corso degli anni.

Raccogliete le prime foto del matrimonio

Chiedete ad amici e parenti di inviarvi le fotografie e i video che hanno realizzato durante la giornata. Spesso gli scatti spontanei riescono a catturare emozioni e momenti unici che sfuggono persino all’obiettivo del fotografo ufficiale.

Molti fotografi, inoltre, consegnano una piccola anteprima delle immagini già il giorno successivo alle nozze. Sarà emozionante rivivere i momenti più belli e iniziare a immaginare la composizione del vostro album di matrimonio.