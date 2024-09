Stress da matrimonio, come prevenirlo e affrontarlo

Fonte: iStock Una coppia stressata

L’organizzazione di un matrimonio può rivelarsi una prova particolarmente ardua per molte coppie. Se da un lato la gioia e l’attesa per un momento così importante fanno sicuramente bene alla relazione, dall’altro deadline e imprevisti potrebbero invece essere fonte di forte stress.

A volte, infatti, per allestire dei fiori d’arancio da sogno i futuri sposi si ritrovano ad affrontare una vera e propria lotta contro il tempo. È necessario assicurarsi una location con largo anticipo qualora ci si sposi in alta stagione, e anche bomboniere e decorazioni vanno curate nei minimi dettagli. Insomma, gli impegni sono davvero molti, e in alcuni casi potrebbero generare ansia e malessere.

Come fare quindi per prevenire e combattere lo stress da matrimonio? Prima che la situazione vi sfugga di mano, provate a mettere in atto queste misure.

Organizzare un matrimonio è davvero stressante?

Lo stress è la risposta del nostro organismo ad una forta pressione esterna, che può essere generata da diversi fattori. Nel caso di un matrimonio, ad esempio, date di scadenza, esigenze degli ospiti o problemi di budget potrebbero rivelarsi fonti di forte preoccupazione, con conseguenze anche sul benessere psicofisico dei futuri coniugi.

Se da un lato l’emozione giocherà in ogni caso un ruolo centrale in qualunque tipo di cerimonia, dall’altro è vero che si possono mettere in atto alcune misure per arginare stress ed ansia prima delle nozze.

Idee per rendere meno stressante l’organizzazione di un matrimonio

Nell’allestimento di un matrimonio creare una guest-list, stabilire un budget di riferimento o trovare una perfetta location potrebbero rivelarsi imprese tutt’altro che semplici da portare a termine. Redigere tuttavia un piano organizzativo di un certo tipo e con tempistiche ben definite, potrebbe aiutare a vivere il periodo di avvicinamento al matrimonio con maggior leggerezza.

Allo stesso modo, anche dividere le responsabilità con i fornitori ed evitare di addossarsi tutti gli oneri organizzativi potrebbe ridurre notevolmente il livello di stress degli sposi. A tal proposito, gli esperti non sembrano avere dubbi: basterà mettere in atto una serie di piccoli accorgimenti per scongiurare tensione ed angoscia. Ma quali sono le misure da attuare per un matrimonio stress free?

Affidarsi ad un wedding planner

La soluzione ideale per godersi al meglio la marcia di avvicinamento al sì è senza dubbio quella di affidarsi ad un wedding planner o ad un wedding concierge. Sarà infatti il professionista da voi scelto a farsi carico delle mansioni più stressanti, e a voi non resterà altro che scegliere tra un ventaglio di opzioni quella che preferiate. Si tratta chiaramente di una soluzione non adatta a tutti, e che necessita di un budget cospicuo: i wedding planner sono dei professionisti del settore, e potrebbero richiedere una somma piuttosto alta per i loro servizi.

Puntare su un sito di nozze



Rispondere alle esigenze e alle richieste degli invitati potrebbe rivelarsi piuttosto faticoso. A tal proposito, utilizzare un website di matrimonio potrebbe rivelarsi un ottimo stratagemma: qui, infatti, gli ospiti troveranno tutte le informazioni relative alla location, oltre a dettagli riguardo la possibilità di portare con sé un accompagnatore, indicazioni per la lista nozze e sul menù. Inserendo una sezione di FAQ guadagnerete sicuramente del tempo prezioso.

Essere realistici in termini di budget (e non solo)



Molto spesso si cade vittime dello stress quando ci si rende conto che le aspettative riguardo le nozze non trovano un riscontro adeguato nella realtà. Per evitare spiacevoli sorprese di questo tipo, quindi, stabilite con esattezza qual è il vostro budget di riferimento, e mettetevi solo in un secondo momento alla ricerca di location, abito e decorazioni. Attenersi ad una somma di riferimento in tutti gli step organizzativi vi aiuterà ad evitare brutte sorprese e ad essere più realistici.

Dividere i compiti equamente

Gli oneri dell’organizzazione di un matrimonio non dovrebbero ricadere sulle spalle di uno solo dei due futuri sposi. Pensate quindi a dividervi i compiti: uno dei due, ad esempio, potrebbe occuparsi di tutto quello che riguarda la musica e l’intrattenimento per gli ospiti, mentre l’altro potrebbe concentrarsi su fiori e decorazioni.

Le mansioni vanno chiaramente selezionate in base agli interessi di ciascuno, e possono variare di coppia in coppia: cercare di bilanciarle è una delle chiavi più importanti per alleviare lo stress e permettere a ciascuno di ritagliarsi anche del tempo per sé.

Dare priorità al proprio partner

Tra una prenotazione e l’altra, il rischio di perdere di vista le esigenze della coppia è molto alto. Attenzione, quindi, a non trascurare il partner, ma a restare connessi nel corso di tutto il viaggio che vi condurrà ai fiori d’arancio. Confrontatevi su tutte le questioni che riguardano l’allestimento, e prendete insieme le decisioni più importanti. Potreste, ad esempio, pensare ad un meeting settimanale di 15-30 minuti in cui confrontarvi sul da farsi e comunicare.

Allo stesso tempo, non lasciate che l’organizzazione del sì monopolizzi le vostre vite: cercate sempre di ritagliarvi del tempo da trascorrere insieme, e organizzate appuntamenti o gite fuori porta nei mesi che precedono il sì. A tal proposito, un’usanza che sta prendendo piede è la early moon, una luna di miele anticipata pensata proprio per alleviare lo stress pre-matrimoniale e rinsaldare l’unione della coppia.

Inserire attività per alleviare lo stress nella propria routine

Non solo appuntamenti e viaggi di coppia possono combattere lo stress, ma anche piccoli rituali da inserire nella propria routine quotidiana. Degli esercizi di respirazione appena svegli, o una passeggiata di 15 minuti prima di andare a lavoro, potrebbero essere degli ottimi alleati.

Qualora ne abbiate la possibilità, inoltre, anche delle lezioni di yoga o meditazione potrebbero aiutarvi a distendere i nervi nelle fasi salienti dell’allestimento, quando lo stress potrebbe davvero prendere il sopravvento.

Prepararsi ad eventuali imprevisti

Infine, preparatevi anche ad eventuali imprevisti o insuccessi. Se da un lato potrebbe infatti rivelarsi essenziale discutere e pianificare tutto in compagnia del proprio partner, dall’altro si deve esser pronti anche a ridere e scherzare di eventuali sorprese. Le varianti che concorrono nella riuscita di una cerimonia nuziale sono davvero moltissime, e il rischio che qualcosa non vada come pronosticato è più che concreto. Cercate di non farne un dramma, e abituatevi all’idea con largo anticipo.