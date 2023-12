L'OMS ha definito lo stress come l'epidemia del 21° secolo. In Italia ne soffrono 9 persone su 10 e la decima rischia di essere contagiata

Fonte: iStock Lo stress è contagioso

Viviamo le nostre giornate con estrema frenesia, facendo lo slalom tra gli impegni personali, familiari e professionali con l’unico obiettivo di spuntare, entro le 24 ore, la lista di tutte le cose da fare. Lo facciamo perché sappiamo bene che chi si ferma è perduto e che la nostra società tende a non perdonare chi resta indietro.

Così corriamo, e lo facciamo sempre. Ci lasciamo sopraffare dal caos e dal disordine dei giorni, dallo stress che è diventato virale. Non è un caso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia parlato di questa condizione psicofisica come l’epidemia del 21° secolo. Secondo una ricerca condotta da Assosalute, infatti, 9 italiani su 10 soffrono di qualche disturbo legato proprio allo stress. La colpa starebbe proprio nello stile di vita che abbracciamo ogni giorno.

Ma non è tutto perché, secondo una recente ricerca scientifica, lo stress è contagioso, e proprio come l’influenza rischia di infettare tutti coloro che ne entrano a contatto.

Stress: 9 italiani su 10 ne soffrono

È un dato di fatto: gli italiani sono stressati. A confermarlo è stata l’indagine condotta da Assosalute che ha rivelato che 9 persone su 10 manifestano uno o più disturbi legati allo stress. Tra i più comuni troviamo il mal di testa, la stanchezza, il nervosismo e l’irascibilità e poi, ancora, l’insonnia, le tensioni muscolari e i mal di stomaco.

Tutti sintomi, questi, che rappresentano un campanello d’allarme a quella risposta psicofisica che attivano corpo e mente quando viviamo situazioni emotive, cognitive o sociali eccessive, e che quindi si trasformano in fonte di stress.

Un popolo di stressati, dicevamo. Secondo Assosalute l’85% delle persone intervistate ha sofferto di almeno uno dei disturbi collegati allo stress, mentre il 45% ne ha manifestati almeno tre.

Le cause, come abbiamo anticipato, sono da attribuire allo stile di vita e ai ritmi sempre più frenetici che caratterizzano la nostra quotidianità. A questi, poi, se ne va ad aggiungere uno in più: quello da “contagio“. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Max Planck Institute di Lipsia in collaborazione con l’Università di Dresda, lo stress sarebbe trasmissibile, proprio come una normale influenza o un raffreddore.

Lo stress è contagioso: ecco come si trasmette

Se è vero che le persone di cui ci circondiamo determinano le nostre scelte, e anche la felicità, è vero anche il contrario. Secondo una ricerca condotta dal Max Planck Institute di Lipsia in collaborazione con l’Università di Dresda, infatti, un parente, un amico o una persona che frequentiamo particolarmente stressata sarebbe in grado di trasmetterci il suo malessere psicofisico.

Non che sia una novità in senso assoluto, intendiamoci. Sappiamo bene quanto l’umore e il comportamento degli altri possano influenzare le nostre giornate. Quello che forse non sapevamo, però, è che anche lo stress può essere trasmesso. Secondo lo studio, stando a contatto con persone stressate, aumentano i livelli di cortisolo, e questo è vero soprattutto quando con quegli individui abbiamo un contatto intimo e stabile.

Secondo Laurie Santos, ricercatrice e professoressa alla Yale University, le emozioni si trasmettono alle persone proprio come il raffreddore. Va da sé che quindi una persona stressata contagerà subito gli altri.

Il rimedio c’è, anche se l’effetto non è immediato come un farmaco. Secondo gli esperti, quando ci si sente stressati, preoccupati o di cattivo umore, occorre andare a indagare le motivazioni. Se queste non ci appartengono, ma ci sono state trasmesse, allora dobbiamo liberarcene. È l’unico modo per non contagiare anche gli altri.