Infinity table di matrimonio, cos’è e come allestirlo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Infinity table

Tra le tendenze decorative nuziali più diffuse del 2026 ci sono senza dubbio gli infinity tables, detti anche tavoli a serpentina. A differenza delle classiche strutture rettangolari o tonde, questa disposizione si distingue per la presenza di tavoli curvi che vengono accostati tra loro per creare un effetto allungato e sinuoso, molto simile a una serie di forme a “S” ripetute.

Sempre più sposi stanno scegliendo questo allestimento anche e soprattutto per la sua versatilità: i tavoli a serpentina possono snodarsi sotto gli alberi in un prato, ma non sfigurerebbero nemmeno nella sala dorata di un museo o di una galleria. Le decorazioni? Avrete l’imbarazzo della scelta.

Che cos’è un tavolo serpentina?

Un tavolo serpentina è un tavolo curvo dalla struttura molto sinuosa, che ricorda la forma della lettera “S”. Questa soluzione, che si allontana dalle configurazioni tradizionali dei tavoli, può rendere uno spazio più moderno o anche più giocoso e fiabesco, ed è molto amata dagli sposi perché può aggiungere un elemento creativo e dinamico anche agli allestimenti più minimal.

Nella maggior parte dei casi i tavoli a serpentina vengono utilizzati dagli sposi per il loro “sweetheart table”, creando di fatto uno splendido punto focale e uno spazio in cui utilizzare pompose decorazioni.

In alternativa, questa soluzione si presta comunque benissimo anche come tavolo dei dolci oppure come postazione per segnaposto e tableau de mariage all’ingresso della sala. Naturalmente, gli infinity table possono essere utilizzati anche come tavoli principali del ricevimento, disponendoli in modo da creare l’effetto di un tavolo continuo che si avvolge e si snoda senza fine.

Perché scegliere un infinity table

Utilizzare tavoli a serpentina per un matrimonio è un modo semplice per dare allo spazio del ricevimento un’atmosfera fresca e creativa. Disponendo le sedute a “S”, infatti, si favoriranno la socializzazione e il movimento. Valutate seriamente la possibilità di questo assetto se avete pianificato un ricevimento in stile cocktail o a buffet, più che per un tradizionale banchetto da seduti.

Tra i vantaggi dell’infinity table c’è anche quello di conferire un aspetto più originale e poco convenzionale allo spazio del ricevimento: affinché risulti una soluzione spendibile, tuttavia, è necessario che la cornice del vostro sì abbia una superficie piuttosto estesa.

Dimensioni dei tavoli serpentina

Le dimensioni dell’infinity table possono variare a seconda della società di noleggio o della location scelta, ma generalmente i tavoli serpentina misurano circa 75 cm di larghezza e circa 180 cm di lunghezza lungo la curva esterna.

Queste tavolate richiedono generalmente una tovaglia rotonda di circa 305 cm, in grado di garantire una caduta completa del tessuto su entrambi i lati. Tuttavia, scegliendo delle misure standard, si corre il rischio che nella parte più corta e curva del tavolo rimanga un eccesso di stoffa, che dovrà poi essere raccolto e sistemato con attenzione sotto il piano del tavolo.

Se temete che questo possa compromettere il risultato estetico finale, sappiate che alcune aziende di noleggio offrono la possibilità di realizzare tovaglie completamente su misura per i tavoli a serpentina. In questo modo il tessuto si adatta perfettamente alla struttura del tavolo, seguendo sia l’arco più ampio sia quello più stretto e garantendo un effetto ordinato ed elegante.

Quante persone possono sedersi a un tavolo serpentina?

Il numero di posti dipende da come vengono configurati i tavoli serpentina, ma in genere possono sedersi comodamente due o tre invitati lungo ogni curva. Di conseguenza, probabilmente non serviranno più di 25 tavoli a serpentina per 50 invitati.

Qualora abbiate organizzato un ricevimento molto più numeroso, questa soluzione potrebbe non essere la più adatta alle vostre esigenze. Rispetto ai tavoli tradizionali, che ospitano dalle quattro alle otto persone, gli infinity table prevedono un numero più esiguo di sedute.

Per questo motivo, potrebbe essere meglio riservare i tavoli serpentina a matrimoni più intimi, a meno che lo spazio disponibile permetta di inserirne molti.

Idee per decorare i tavoli serpentina

Per quanto riguarda l’allestimento dei tavoli a serpentina, il risultato dipende soprattutto dallo stile della cerimonia. A fare la differenza, come per tutte le mise en place, sono soprattutto il tovagliato; la scelta di piatti e stoviglie ed eventuali elementi decorativi come candele e fiori.

A seconda del tema che avete scelto per il vostro sì, è comunque possibile sposare qualche scelta che risulti maggiormanete allineata all’atmosfera generale.

Stile romantico

Se avete organizzato un matrimonio all’aperto nella stagione estiva o primaverile, le classiche tovaglie bianche potrebbero essere delle valide alleate per restituire luminosità e freschezza al banchetto. Abbinatele a sedie in legno e centrotavola verdi, magari aiutandovi con romantiche luci da bistrot. L’effetto finale, pur restando molto semplice, si rivelerà a dir poco sorprendente.

Stile a specchio

Se cercate un effetto che lasci i vostri ospiti senza fiato, potete anche disporre gli infinity table in due file corte una di fronte all’altra, creando un’atmosfera più intima e raccolta. Per separarle, volendo, potete utilizzare una fila di fiori. Gli altri dettagli decorativi? Eleganti lampadari e sontuosi centrotavola floreali lasceranno i vostri invitati senza parole.

Stile Old Money

Se avete organizzato un matrimonio in stile Old Money, potete scegliere una palette neutra, con tovagliato color panna o avorio. Puntate su installazioni floreali senza tempo, con varietà eleganti quali ortensie e rose bianche, calle e orchidee, completando il tutto con candele dello stesso colore. Per un tocco più lussuoso, potete anche valutare la possibilità di aggiungere dettagli golden, magari grazie a posate o a bordi dei piatti.

Stile mediterraneo

Lo stile mediterraneo è sicuramente tra i protagonisti annunciati dei trend nuziali di stagione, e si sposa molto bene con una disposizione dei tavoli a serpentina. Per le tovaglie nulla vi impedisce di puntare su toni più caldi, ma a fare la differenza saranno le varietà di piante scelte come centrotavola: bougainvillea, margherite, ramoscelli di ulivo e, soprattutto, agrumi come elemento decorativo. L’illuminazione? Andranno benissimo sia candele basse che piccole lanterne in vetro.

Black & White

Probabilmente non risulterà tra le palette cromatiche più in voga nell’estate 2026, ma il classico bianco e nero è destinato a non tramontare mai. Visto il carattere deciso degli infinity table potrebbe anzi rivelarsi molto adatto a questo tipo di allesimenti. Scegliete ad esempio delle tovaglie bianche con un runner nero, piatti in porcellana candida con posate scure a fare da contrasto e candele rigorosamente white.

Attenzione anche al menù: in questo tipo di allestimento, dovrete necessariamente sceglierne uno minimal con grafica contemporanea.