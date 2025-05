Tavolo degli sposi, come allestirlo

Fonte: 123RF Due sposi al tavolo d'onore

La disposizione dei tavoli in una cerimonia di matrimonio non è sempre una pratica semplice da sbrigare. Oltre a scegliere con cura le sedute da affidare ad amici e parenti, c’è comunque un’altra questione con cui i due festeggiati sono chiamati a confrontarsi: se organizzare (o meno) un tavolo ad hoc per gli sposi.

Per quanto si possa essere affezionati ai propri ospiti, è tuttavia importante condividere dei momenti speciali con il proprio partner nel giorno delle nozze, e ritagliarsi un piccolo spazio può decisamente aiutare. Ecco quindi qualche idea per allestire un tavolo degli sposi da manuale.

Cos’è un tavolo degli sposi

In lingua inglese è stato battezzato “sweetheart table”, ovvero “tavolo degli innamorati”: si tratta di una postazione riservata ai novelli sposi durante il ricevimento, solitamente allestita in modo differente e collocata in una posizione centrale all’interno della sala. Qui, la coppia siede insieme, di fronte agli invitati, con il corteo nuziale e le famiglie seduti nei tavoli vicini.

Il vantaggio principale del tavolo degli sposi è che permette ai neo-coniugi di passare del tempo da soli con il proprio partner, qualcosa che, in un giorno caotico come quello del sì, non è affatto scontato. Tuttavia, organizzare questa postazione potrebbe non rivelarsi sempre semplice: per mettere maggiormente in rilievo le sedute, infatti, gli sposi sono chiamati a scegliere dettagli ed addobbi diversi, che rimangano comunque in tema con lo stile della cerimonia.

Vantaggi e svantaggi di un tavolo d’onore

Optare per un tavolo degli sposi durante una cerimonia nuziale, può portare numerosi vantaggi, ma anche riservare qualche piccolo inconveniente. Sicuramente tra i principali punti a favore c’è quello di regalare del tempo di qualità con il proprio partner. Il matrimonio è infatti prima di tutto la celebrazione dell’amore di una coppia, ed è quindi giusto goderselo a pieno con la propria dolce metà. Tra cerimonia, foto e ospiti, i momenti d’intimità sono rari, e un tavolo per due durante il pasto è perfetto per ritrovarsi tra una portata e l’altra.

Inoltre parlare con tutti gli amici e parenti presenti durante una cerimonia potrebbe essere molto difficile. Il tavolo degli sposi, invece, rende decisamente più semplice scambiare quattro chiacchiere con zii e cugini, che potranno avvicinarsi ai due festeggiati in momenti diversi durante il ricevimento.

Infine, il tavolo d’onore permette di sbizzarrirsi con le decorazioni, creando un angolo spettacolare nella sala del banchetto. Candele, fiori, luci: si può davvero osare e creare uno sfondo perfetto per le foto.

Se c’è qualche punto a sfavore? In primis la possibilità di trascorrere meno tempo con amici e familiari. Parte della magia del matrimonio sta nel condividere questi momenti con le persone care, ma una seduta separata significa passare meno tempo con loro, il che potrebbe non essere l’ideale. Infine, tutti gli occhi saranno puntati su di voi: se siete timidi o non amate essere al centro dell’attenzione, potreste sentirvi un po’ troppo esposti seduti da soli al centro della sala.

Idee di allestimento per il tavolo degli sposi

Il tavolo degli sposi si presta a diversi tipi di allestimenti, ma è importante che rispetti il tema dei fiori d’arancio. Ecco qualche idea per renderlo ancora più suggestivo.

Decorazioni floreali

I fiori sono i migliori alleati di ogni matrimonio, e possono aggiungere un tocco elegante e sontuoso anche al tavolo degli sposi. Potreste, ad esempio, riutilizzare l’arco floreale della cerimonia come sfondo per le sedute d’onore, trasformandole in un angolo paradisiaco. In alternativa, anche una ghirlanda ricca di rose potrebbe abbinarsi perfettamente al table setting: sceglietela nei colori del bianco e dell’avorio, e lasciatela cadere ai lati del tavolo per un effetto fiabesco.

Fonte: 123RF

I rami fioriti possono invece rappresentare un’ottima alternativa ai centrotavola classici. Per un matrimonio primaverile, degli splendidi alberi di ciliegio rosa potrebbero donare il giusto tocco di colore e teatralità. Matrimonio in autunno? Potete aggiungere un tocco stagionale puntando su un tavolo in legno grezzo, candele sottili nei colori della palette e mazzetti di foliage sul davanti.

Infine, se cercate una soluzione più semplice, affidatevi ad un drappo di tessuto su una parete verde per un look ispirato a un giardino. Completate la decorazione con composizioni floreali simili a fiori di campo, come grappoli di delfinium e foglie verdi.

Fondali e sfondi

I fondali sono un’altra ottima opzione per rendere ancor più suggestivo un tavolo degli sposi. Se la location ha bisogno di un po’ di brillantezza, aggiungete una tovaglia con paillettes ed un’insegna al neon per attirare ancora di più l’attenzione. Personalizzatela con una frase, un testo di una canzone o con vostri nomi e la data del matrimonio.

Se siete una coppia che ama stare sotto i riflettori, nel senso più letterale del termine, potete anche creare uno sfondo appariscente con palloncini giganti che scrivano i vostri nomi o una frase come “Just Married”.

Candele e cuscini

Coprisedie e cuscini decorati sono un modo semplicissimo per rendere le sedute più accoglienti e aggiungere un tocco di comfort. Completate la mise en place con cartelli che celebrino il vostro nuovo stato civile o che riportino i vostri soprannomi di coppia. Preferite mantenere il tavolo semplice? Sostituite le sedie con un divanetto. È un’idea inaspettata e vi permetterà di stare più vicini in modo chic e accogliente, soprattutto se avete in mente una cerimonia poco formale.

Table setting e tappeti

Infine, non sottovalutate il ruolo del table setting. Una tovaglia o uno scialle antico possono decorare e valorizzare un tavolo in legno grezzo, e si adattano benissimo all’ambiente se avete pensato ad un matrimonio dal tocco rustico e chic. Per una cerimonia formale, potete far risaltare il tavolo con tovaglie elaborate, completando il tutto con bicchieri e piatti raffinati, e ovviamente candele. Potete scegliere dei modelli che riflettano il tema del vostro sì, ma anche ceri classici in supporti eleganti.

Quando pianificate la decorazione del tavolo degli sposi, ricordate di curare anche gli spazi circostanti. Aggiungete un tappeto decorato sotto il tavolo per un tocco immediato di colore, che potrebbe aiutarvi anche a coprire erba o terra in caso di fiori d’arancio all’aperto. Come tutti i supporti, sceglietelo in uno stile o in colori che riflettano quelli della palette nuziale.