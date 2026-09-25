Come organizzare un ricevimento di nozze “family style”

State pensando ad un ricevimento di nozze dal sapore domestico e conviviale? Il segreto è il servizio "family style"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

iStock Matrimonio "family style"

Non sempre l’idea di una cerimonia di nozze lussuosa e formale mette tutti d’accordo. Alcuni sposi, infatti, immaginano per il proprio “sì” dei fiori d’arancio dal sapore domestico, in cui anche il ricevimento assuma in tutto e per tutto le sembianze di una cena in famiglia.

Tra le tendenze del 2026, non a caso, gli esperti citano i ricevimenti nuziali “family style”, in cui sedersi a tavola vuol dire fare a meno di pietanze gourmet e decorazioni ricercate per recuperare invece la dimensione della convivialità dei pasti domestici.

Che cos’è un ricevimento nuziale family-style

Quando si pensa ad una cena o a un pranzo di nozze, le immagini che vengono alla mente includono sicuramente un nutrito buffet o un’elegante ricevimento in cui ciascuna portata sia servita al tavolo. A queste soluzioni, tuttavia, se n’è aggiunta una terza molto più singolare: il “family style”.

Un pasto allestito in questo modo prevede una modalità di servizio in cui ogni posto a tavola dispone inizialmente di un piatto vuoto, mentre le pietanze vengono portate al tavolo su grandi vassoi, accompagnate dagli utensili per servirle. I commensali si passano quindi i piatti tra loro, un po’ come avviene durante una tradizionale cena domestica con tanti parenti a tavola.

Quando sceglierlo

Un ricevimento “family style” non è ovviamente indicato per matrimoni formali in cui sia previsto un white tie o black tie dress code. Questa soluzione si presta meglio per eventi con pochi invitati dal sapore rustico, organizzati magari in un ambiente domestico o in un agriturismo.

Tra i vantaggi delle cene di matrimonio “family style” c’è generalmente una maggiore rapidità del servizio. Gli invitati, inoltre, possono rimanere seduti invece di dover aspettare in lunghe file davanti al buffet. Quindi, se i vostri amici e parenti preferiscono chiacchierare a tavola tra una portata e l’altra, questa è la soluzione più adatta.

C’è comunque da dire che gli ospiti sono chiamati a condividere i piatti da portata con le altre persone sedute al tavolo e, soprattutto se non si conoscono, questo aspetto potrebbe non mettere tutti a proprio agio. Se avete parenti particolarmente introversi, puntate su altre opzioni.

Quanto costa una cena di matrimonio family-style?

Il costo di una cena di matrimonio “family style” varia generalmente in base al tipo di pietanze scelte e alla quantità di cibo che si intende servire. Chiaramente, un menù composto da carne pregiata e verdure avrà un costo superiore rispetto a viarianti che includano semplicemente pollo o patate.

Tenendo conto di questi fattori, in molti casi una cena di matrimonio “family style” ha un costo compreso generalmente tra i 50 e 100 euro a persona. In alcuni casi potrebbe essere leggermente superiore se organizzato in una struttura più turistica o se si vogliano includere anche alcol e bevande costose.

Come servire una cena di matrimonio family-style

Quando si organizza una cena di matrimonio “family style” è necessario considerare diversi aspetti logistici. Prima che gli ospiti si siedano, gli antipasti iniziali e le insalate dovrebbero essere già disposti sui tavoli, così che il pranzo possa aver inizio nel giro di pochi minuti.

Una volta terminata la prima portata, il personale dovrebbe rimuovere sia i piatti da portata condivisi sia quelli individuali e predisporre nuove stoviglie per la portata successiva. Questo procedimento dovrebbe essere ripetuto per ogni portata della cena. Per evitare inconvenienti, quindi, assicuratevi in un numero sufficiente di camerieri formati per gestire correttamente il passaggio e la distribuzione delle pietanze durante il servizio.

Idee per il menu di una cena di matrimonio family-style

Così come per i menù serviti in modo classico, anche nel caso di cene o pranzi “family style” le coppie possono costruire una proposta che in qualche modo rispecchi i loro gusti e le loro esigenze, assicurandosi tuttavia che non manchino alternative vegetariane e che il pasto sia completo da un punto di vista nutrizionale.

Tendenzialmente, gli sposi dovrebbero prevedere due opzioni proteiche, due contorni di verdure e due proposte a base di carboidrati. Non possono mancare, ovviamente, pane e bevande.

1. Insalate e zuppe

La portata che anticipi il pranzo o la cena vera e propria può variare in base alla stagione del sì. In estate e primavera, ovviamente, la priorità va sicuramente attribuita alle insalate. Questo piatto si presta infatti a molteplici rivisitazioni: potete prepararlo a base di tonno, con mozzarella e pomodorini oppure virare sui sapori del mare.

Nelle stagioni più fredde a regnare sono invece le zuppe: in autunno e inverno gli ospiti si riscalderanno sicuramente con piatti a base di zucche, funghi o cavoli. Nulla vi vieta, comunque, di inserire appetizer più tradizionali o torte rustiche.

2. Carne

La carne può rappresentare un’ottima fonte proteica all’interno di un menu di matrimonio “family style”. I tagli più consigliati? Arrosto, pollo e costine di maiale su tutte, ma se volete qualcosa di ancor più “rustico” potete scegliere di puntare anche sulla porchetta.

In quanto ai contorni, via libera a patate novelle e zucchine da servire al centro del tavolo e condividere tra gli invitati.

3. Pasta

Piatto per eccellenza della domenica in famiglia, la pasta non può assolutamente mancare in una cerimonia di questo tipo. Oltre ad essere apprezzata praticamente da tutti, fornisce i carboidrati e quindi l’energia necessaria per affrontare una lunga giornata di festeggiamenti e ballare fino a tarda sera.

Si può servire una porzione abbondante in una o due grandi ciotole da collocare su ogni tavolo, così che gli invitati possano condividerla. Senza dimenticare, ovviamente, gli appositi utensili da servizio.

Le ricette da prediligere vanno adattate anche in questo caso alla stagione del sì. Nei mesi autunnali e invernali potete anche “osare” con ragù, condimento alla norma e classici della cucina romana. In primavera ed estate, invece, meglio preferire ingredienti più freschi come pomodorini, zucchine, burrata e pesto.

4. Dolci e biscotti

Se oltre alla torta nuziale si desidera offrire agli invitati qualche dessert aggiuntivo, pastarelle e biscotti si prestano particolarmente bene al servizio “family style”. In alternativa, potete anche realizzare delle crostate o dei panettoni fatti in casa.

Posizionate su ogni tavolo diversi vassoi, uno per ciascun tipo di dolce, o se preferite riunite le diverse varietà in un solo contenitore. Saranno poi lasciati al centro del tavolo, così che gli ospiti possano passarseli e servirsi liberamente.