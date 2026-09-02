Location matrimoni 2026-2027, quali sono le nuove tendenze

Vigneti, loft, castelli, abbazie e beach club sono le location per matrimoni più gettonate dalle coppie quest’anno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio in vigneto

Se in passato alcune tradizioni sembravano assolutamente irrinunciabili in tutti i matrimoni, oggi, sempre più spesso, le cerimonie si adattano alle specifiche esigenze degli sposi. Molti dettagli dei fiori d’arancio, a partire dalla location, si distaccano quindi dai rigidi protocolli nuziali per dar forma ad una visione assolutamente personale dell’evento.

In particolare, nel 2026 e nel 2027, moltissime coppie sceglieranno per il proprio “sì” una cornice lontano dagli schemi: dalle serre alle dimore di campagna, ecco le location preferite per i fiori d’arancio.

Quali sono le location più scelte per i matrimoni in Italia

A dare vita e forma ad una vision nuziale è, insieme alla palette cromatica e al tema dell’evento, soprattutto la location del sì. E le preferenze degli sposi in tal senso sono in continua evoluzione: Matrimonio.com, piattaforma leader dedicata alla pianificazione delle nozze, ha analizzato le principali tendenze legate alle ambientazioni per i fiori d’arancio, evidenziando quali si stanno affermando come le preferite dalle coppie italiane.

I dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2026 del portale evidenziano in particolare l’importanza della personalizzazione per gli sposi italiani: il 95% degli intervistati ritiene che il matrimonio debba riflettere la loro personalità e addirittura il 55% cerca una location che sia in grado di rispecchiare la propria storia d’amore. Il desiderio di personalizzare uno spazio che rifletta la propria identità è uno dei fattori che incide sull’investimento totale affrontato dai neo-sposi, che si aggira, in Italia, sui 25.970 euro.

I nuovi trend confermano quindi che le coppie non cercano più una semplice sala ricevimenti, ma un luogo capace di diventare il fulcro emotivo e scenografico dell’intero evento, trasformando il matrimonio in un’esperienza davvero irripetibile. Ma quali sono le cornici che nell’ultimo anno hanno conquistato maggiormente il cuore degli sposi del Belpaese?

Il romanticismo di ville storiche e castelli

Il romanticismo continua ad essere protagonista assoluto nelle preferenze delle coppie: le dimore storiche e le ville di campagna si affermano come location preferite con il 23% delle preferenze. A conquistare gli sposi, sono soprattutto i meravigliosi giardini per ricevimenti all’aperto, perfetti per cerimonie in stile fairytale. I più gettonati in Italia? Il Convento di San Francesco, a 45 minuti da Roma, o il maestoso Castello Lanza Branciforte di Trabia, a Trabia in provincia di Palermo, a picco sul mare e con la sua autentica torre normanna.

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Se risiedete in provincia di Novara, invece, troverete a Comignago la millenaria Abbazia di Santo Spirito. Viste le dimensioni importanti, potete scegliere questa soluzione anche in caso di matrimoni numerosi, puntando su strutture con spazi outdoor nelle stagioni più calde e sulle sontuose stanze dei castelli per i mesi invernali.

Nozze tra i vigneti

Con la stagione autunnale alle porte, è impossibile non citare i matrimoni in vigna, sempre più popolari non solo tra gli sposi stranieri che organizzano un destination wedding in Italia, ma anche tra i nostri connazionali: circa il 34% delle coppie italiane si è lasciata infatti sedurre dal fascino bucolico e campestre dei filari.

Ad optare per questa soluzione sono soprattutto appassionati di vini, desiderosi di personalizzare il proprio evento. Perfette per un ricevimento di questo tipo sono la Cascina San Lorenzo, in provincia di Brescia, o la Tenuta La Fortezza, in provincia di Benevento, con la sua incantevole cantina con volte antiche costruite in pietra.

Non mancano ovviamente i celebri vigneti della Toscana: la regione del Chianti, particolarmente apprezzata per le sue cascine e per i suoi vini, potrebbe riservare non poche sorprese.

Spazi industriali urbani riqualificati

Circa il 19% delle coppie italiane — percentuale che raggiunge il 23% tra la GenZ — preferisce uno stile di matrimonio minimalista e contemporaneo, che spesso si concretizza all’interno di uno spazio di stile industrial-chic.

Magazzini riconvertiti e spazi multifunzionali situati nei centri urbani rappresentano la soluzione ideale, soprattutto nella stagione invernale o autunnale: grazie alle loro strutture a vista, ispirate all’estetica newyorkese, consentono una personalizzazione a 360° e sono particolarmente consigliati per coppie internazionali e dai gusti raffinati.

Un perfetto esempio di questo stile urbano e versatile è il Lanificio, ex fabbrica degli anni ’30 riconvertita in una location dal fascino post-industriale, situata nel centro di Roma e affacciata sul fiume Aniene. Da Nord a Sud della Penisola, tuttavia, non mancano altre soluzioni a tema, che possono accogliere anche un numero molto elevato di invitati.

La tendenza del matrimonio in serra

Cercate qualcosa di assolutamente originale per il vostro sì? L’ultimo trend è sicuramente il matrimonio in serra, una soluzione perfetta per festeggiare il proprio amore circondati da piante verdeggianti e bouquet di fiori profumati.

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Spaziose, accoglienti e decisamente suggestive, queste ambientazioni sono perfette per la stagione primaverile, e grazie ad allestimenti curati e decorazioni ad hoc possono trasformarsi in veri e propri regni incantanti. Presenti sia in campagna che in città, le serre rappresentano una location molto versatile: alcune di esse sono, ad esempio, le serre di Fondo Brugarolo, a soli 40 minuti da Milano, o Jardin A Vivre, in provincia di Novara.

Viste le dimensioni non sempre generose, questa soluzione potrebbe tuttavia prestarsi meglio a cerimonie intime, in cui il numero di invitati non sia troppo alto e si possa mantenere l’atmosfera raccolta e intima.

Beach club di design in riva al mare

Il concetto di matrimonio in riva al mare si è evoluto: dalle semplici tensostrutture sulla sabbia si è passati all’esclusività dei beach club di lusso, ispirati al concetto di barefoot luxury, caratterizzato da grandi terrazze panoramiche e raffinate aree lounge.

Il tema marittimo viene scelto dal 4% delle coppie italiane e, sebbene non rappresenti lo stile più diffuso, conferma come questa tendenza continui a esercitare un forte fascino per chi sogna di pronunciare il proprio “sì” sulla spiaggia. Location esclusive come La Costa dei Barbari, a Viareggio, e Vision Events, vicino Napoli incarnano perfettamente questa interpretazione di lusso informale affacciato sul mare.

La stagione più consigliata è chiaramente l’estate: complici le temperature miti, i mesi di giugno e luglio rappresentano sicuramente la scelta migliore, soprattutto se avete organizzato un ricevimento nel tardo pomeriggio che permetterà agli ospiti di godere della fresca brezza marina tra una portata e l’altra.