Come ricreare il look da sposa di Ilary Blasi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Look di nozze di Ilary

Ilary Blasi ha coronato il suo sogno d’amore sposando Bastian Muller in una cerimonia intima e riservata. Per l’occasione, l’ex letterina ha scelto un wedding look moderno e minimalista, a cui ha conferito un tocco “glamour” grazie a gioielli e accessori piuttosto appariscenti.

Per replicare l’outfit nuziale di Ilary Blasi, quindi, è necessario mixare con parsimonia capi semplici e dettagli vistosi. Un’impresa che sulla carta potrebbe apparire piuttosto ardua ma che, seguendo i giusti consigli, si potrebbe risolvere egregiamente.

L’abito da sposa di Ilary Blasi

Anche per il suo secondo “sì” Ilary Blasi ha scelto un abito lungo e scivolato firmato da Ermanno Scervino con spalline sottilissime e inserti in pizzo sul busto. Per completare l’ensemble, la conduttrice del Grande Fratello Vip ha puntato su guanti da opera in satin e una stola in tessuto morbido per proteggersi dalle fresche temperature della Costiera amalfitana.

Per quanto studiato possa apparire l’outfit nuziale della bella Ilary, replicarlo potrebbe non rivelarsi così complicato. Il capo immancabile è assolutamente uno slip dress in seta o raso di colore avorio o bianco latte: questo capo, considerato un vero e proprio simbolo del minimalismo Anni ’90, è disponibile in commercio in tantissimo modelli.

A seconda delle vostre preferenze, potete concedervi qualche piccola libertà scegliendone uno lungo fino alle caviglie o che abbia uno scollo leggermente differente. Per un effetto minimal chic, tuttavia, è necessario che l’abito accompagni le curve in modo elegante, senza fasciare né segnare: tessuti come il raso hanno proprio il merito di creare un effetto quasi “liquido”, sfiorando i fianchi.

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Se per il vostro sì vi piace l’idea di indossare un abito sottoveste, potreste guardare anche ai modelli scelti da Carolyn Bessette, firmato da Narciso Rodriguez e realizzato in crepe di seta, oppure alla versione più bohemienne dello stesso capo indossata da Margaret Qualley per il suo sì.

Gli accessori

Un po’ Pretty Woman un po’ Grace di Monaco: la scelta più “audace” di Ilary è stata senza dubbio quella di abbinare alla semplicità dello slip dress dei guanti da opera, che si differenziano da quelli da giorno per la lunghezza che supera il gomito. Blasi ne ha scelto un paio in raso lucido elasticizzato nella stessa tonalità dell’abito.

Anche in questo caso, si tratta di un capo facilmente reperibile in commercio. Per evitare errori, assicuratevi comunque che contengano una percentuale di elastan: in questo modo, aderiranno al braccio come una seconda pelle senza il rischio che si “affloscino”. Cercate anche di sceglierli nella stessa identica tonalità dell’abito per un risultato più ordinato ed elegante.

Per proteggersi dalle fresche temperature serali, Ilary ha completato l’ensemble con uno scialle ampio sulle spalle dalla trama calda. L’accessorio, in questo caso, ha creato un particolare contrasto con lo splip dress sia in termini cromatici che di tessuti.

Per ottenere un effetto simile, potete puntare su una stola oversize in cashmere o misto seta, ma anche una pashmina potrebbe rivelarsi una buona alternativa. Preferite, in ogni caso, un capo con la finitura opaca, che vada a compensare quella lucida dell’abito.

La borsa

A spezzare la monocromia dell’ensemble nuziale di Ilary Blasi è stata la borsa color oro portata a spalla con catena sottile dalla showgirl. Se questo accessorio vi ha rubato il cuore, potete scegliere una minaudière rigida con tracolla e finiture metalliche oro chiaro oppure color champagne.

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La mini-bag è una scelta piuttosto popolare tra le spose vip: anche Chiara Ferragni, per le sue nozze con Fedez, aveva sfoggiato una borsetta gioiello personalizzata durante i festeggiamenti serali.

Le scarpe

Non tutti hanno dimostrato di apprezzare la scelta piuttosto poco convenzionale operata da Ilary Blasi in fatti di calzature: la neosposa, infatti, ha preferito la comodità all’eleganza, abbinando all’abito un paio di sabot a punta aperta color nude.

Anche qualora non riusciste a trovare lo stesso modello sfoggiato dalla conduttrice romana, potete scegliere delle ciabattine in raso con dettagli gioiello oppure delle infradito in pelle tempestate di strass per un effetto simile.

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A prescindere dalla stagione del sì, le flat shoes sembrano sempre più lanciate nell’Olimpo della moda nuziale: anche star come Margaret Qualley o Keira Knightley hanno preferito modelli bassi per i propri matrimoni.

I gioielli

A fare da controparte alla semplicità dell’abito di Ilary sono stati un paio di orecchini pendenti oversize tempestati di cristalli. In quanto a gioielli, quindi, non abbiate paura di esagerare: cercate modelli chandelier o clip d’ispirazione vintage che siano ricoperti di pietre luminose.

Anche Jennifer Lopez nel 2022 e Kim Kardashian nel 2011 avevano scelto per i loro fiori d’arancio dei gioielli piuttosto vistosi, che hanno illuminato ulteriormente il loro ensemble.

Per valorizzare maggiormente lo scollo a cuore dell’abito, Ilary non ha indossato collane o girocolli. I guanti da sera, invece, hanno spinto la conduttrice a fare a meno di bracciali e anelli.

L’hairstyle e il make up

Per il beauty look, infine, Ilary ha puntato sullo stille effortlessly chic. La neosposa ha raccolto i capelli in un morbido semiraccolto alto, lasciando le lunghezze ondulate sulle spalle e la fronte scoperta. Si tratta di un hairstyle tra i più popolari in campo nuziale, perché riesce a risultare allo stesso tempo elegante ma non eccessivamente formale.

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Anche la Principessa Kate Middleton, nel giorno del suo sì, infranse il protocollo puntando su un half-up, half-down, con capelli tirati indietro nella parte superiore e onde morbide sulle lunghezze. Scelta simile per Nicola Peltz Beckham, che per i suoi fiori d’arancio ha stupito tutti con un semiraccolto d’ispirazione ‘Anni 90.

Il make-up di Blasi? Una soluzione semplice ma non troppo, caratterizzata da contouring ben definito e illuminante dorato, smokey eye sui toni del bronzo e marrone caldo, e rossetto nude rosato sulle labbra.

Non si tratta di un trucco difficile da replicare: assicuratevi di preparare bene la pelle con una base idratante e scegliete una palette occhi sui toni caldi del marrone e terra di Siena. Per le labbra, invece, abbinate una matita calda a rossetto cremoso e lucido. L’effetto Blasi è servito.