Matrimonio in autunno, quali errori non commettere

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Matrimonio in autunno

Per molte coppie l’autunno rappresenta lo scenario ideale per il matrimonio, e non è difficile immaginare il perché. Complici il foliage e i colori caldi, questa stagione si distingue per il suo romanticismo e può offrire ai futuri sposi non pochi vantaggi anche in fatto di menù e decorazioni.

Sempre più sposi scelgono proprio per questo di fissare la data delle nozze tra la fine di settembre e l’inizio di dicembre, consapevoli di poter contare su molteplici aspetti positivi. Tuttavia, anche se l’autunno può offrire uno scenario particolarmente suggestivo per sposarsi, esistono alcuni errori piuttosto comuni che sarebbe meglio evitare per assicurarsi che il grande giorno sia un successo.

Dimenticare che ci sono meno ore di luce

Uno degli aspetti più sottovalutati delle nozze autunnali è la progressiva riduzione delle ore di luce. In particolare, in coincidenza con la fine dell’ora legale nella seconda metà di ottobre, il buio è destinato ad arrivare ancora prima.

Per evitare di perdere la possibilità di scattare le foto durante la golden hour, verificate quindi l’orario esatto del tramonto in base alla data e alla location scelta. Per maggiore sicurezza, può essere utile anche programmare una sessione fotografica prima dell’inizio ufficiale delle nozze.

Lo stesso parametro va tenuto in considerazione anche nel caso in cui abbiate organizzato una cerimonia pomeridiana: se un ricevimento serale a lume di candela ha sicuramente il suo fascino, sarebbe invece più opportuno approfittare della luce solare per il rito e lo scambio delle promesse, così che ogni singolo passaggio sia perfettamente visibile.

Non adattare il menù alla stagione

Portare in tavola ricette a base di ingredienti stagionali è una delle regole non scritte di un buon menù di nozze. Per quanto possiate apprezzare insalate gourmet e formaggi freschi, potrebbero risultare fuori luogo per un ricevimento di novembre. Assicuratevi quindi di stilare con il catering una selezione che includa ingredienti come zucca, funghi, castagne, pere, fichi e piatti caldi ma non necessariamente troppo elaborati.

Prenotare troppo tardi i fornitori principali

I fornitori rappresentano una parte fondamentale del matrimonio. Poiché settembre e ottobre sono ormai tra i mesi più richiesti per sposarsi, può diventare più difficile trovare disponibilità presso location, fotografi e fioristi.

Per un matrimonio in questo periodo è fondamentale iniziare a organizzare tutto con 12-18 mesi di anticipo, così da riuscire a bloccare le proprie prime scelte.

Lo stesso vale per le decorazioni: aspettare fino all’ultimo momento può significare spendere di più o dover scendere a compromessi rispetto alla propria idea iniziale. Non limitatevi a prenotare in tempo allestimenti e noleggi, ma prevedete anche un piano B nel caso in cui fiori e tessuti non siano disponibili.

Sottovalutare i malanni di stagione

Anche se la primavera è generalmente considerata la stagione per eccellenza delle allergie, molte persone soffrono di riacutizzazioni anche in autunno, soprattutto a causa dei pollini e dell’ambrosia. Senza dimenticare, ovviamente, l’influenza stagionale.

Correre in soccorso degli ospiti è quindi fondamentale: tenete a portata di mano i farmaci antiallergici per voi e per gli invitati. Potete pensare a delle postazioni ad hoc, oppure preparare delle wedding bag con tutto il necessario.

Se soffrite di allergie particolarmente intense, cercate di risolvere il problema a monte evitando di organizzare la cerimonia direttamente sotto gli alberi o in zone in cui si accumulano molte foglie.

Non considerare le temperature serali più fresche

Le giornate autunnali, soprattutto alla luce delle temperature estive sempre più elevate registrate negli ultimi anni, offrono un clima ideale: fino all’inizio di novembre, infatti, sono caratterizzate da temperature fresche e cieli limpidi e azzurri. Tuttavia, anche se durante il giorno è possibile godersi il sole, bisogna ricordare che dopo il tramonto l’aria può rinfrescarsi sensibilmente.

Controllate quindi le medie climatiche degli anni precedenti relative alla vostra location e alla data scelta e, se necessario, mettete a disposizione coperte, stufe da esterno o uno spazio al chiuso, così che gli invitati possano stare comodi.

Valutate anche la possibilità di utilizzare diversi angoli della stessa location, preferendo gli esterni per il giorno e gli interni per la sera.

Ignorare il rischio di maltempo

L’autunno, e in particolare il mese di novembre, presenta condizioni meteorologiche particolarmente imprevedibili. Gli acquazzoni, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo, e rischiano di mettere a dura prova anche gli sposi più lungimiranti.

Se avete organizzato un ricevimento in una location outdoor concordate con il vostro wedding planner un piano B per il maltempo. Può essere utile anche stipulare un’assicurazione per l’evento e controllare attentamente nei contratti con i fornitori le clausole relative a cancellazioni e rinvii.

Anche se il giorno del matrimonio il meteo dovesse essere perfetto, ricordate che gli effetti delle piogge dei giorni precedenti possono persistere. Le foglie bagnate, per esempio, possono rendere il terreno scivoloso e rappresentare un potenziale pericolo durante una cerimonia all’aperto.

Per evitare cadute e inconvenienti, soprattutto considerando le calzature poco pratiche che molti invitati indosseranno, potete sistemare tappeti o passatoie nelle zone esterne più frequentate, così da garantire la sicurezza degli ospiti e dei fornitori.

Visitare la location soltanto in un’altra stagione

Potreste esservi innamorati di una location dopo averla visitata in primavera o in estate, ma, se possibile, sarebbe meglio tornarci nello stesso periodo dell’anno in cui avete intenzione di celebrare le nozze.

Alcune strutture sono splendide con il bel tempo, ma potrebbero perdere parte del loro fascino con l’arrivo dell’autunno: serre e giardini, in particolare, potrebbero apparire piuttosto spogli senza fiori, perdendo quindi parte dell’appeal che li caratterizza in primavera.

Visitare la location durante la stessa stagione scelta per il matrimonio permette quindi di capire con maggiore precisione quale sarà realmente l’atmosfera, assicurandosi che l’idea immaginata per le proprie nozze possa effettivamente essere realizzata.

Esagerare con il tema autunnale

L’autunno è sicuramente una stagione dalla forte personalità, ma quando si organizza un matrimonio è necessario trovare un giusto equilibrio tra la sobrietà tipica dei fiori d’arancio e le peculiarità di questo periodo dell’anno. Attenzione, quindi, a non esagerare con zucche, foglie secche, tonalità aranciate, legno e decorazioni rustiche: usarli tutti insieme rischia infatti di trasformare il matrimonio in un allestimento troppo tematico. Meglio scegliere pochi richiami stagionali e integrarli con uno stile coerente con la location e con il gusto degli sposi.