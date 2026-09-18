Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con un abito bianco da sogno, Ilary Blasi ha scelto nuovamente il total white per la prima puntata del Grande Fratello Vip: ecco qual è la firma dietro al suo strepitoso look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ermanno Scervino Ilary Blasi, il suo magnifico abito da sposa in dettaglio: le foto

Ci siamo: la nuova stagione del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti, e si sente. Il reality show più iconico della tv italiana parte con ben tre appuntamenti in prima serata, l’uno a breve distanza dall’altro. Il cast? A dir poco “stellare”, tra vecchie conoscenze e volti ancora semisconosciuti, una Casa ancor più lussuosa e la sua padrona, Ilary Blasi, con un look aggiornatissimo. A partire dalla puntata del debutto non sono infatti mancati i picchi di glamour, ed il suo contributo è stato fondamentale: in total white la conduttrice ha illuminato lo studio di Cinecittà, e qualcosa ci dice che non è un caso. Ma qual è la firma che si nasconde dietro le sue strepitose tenute, quest’anno?

Sul total white e sui futuri, strepitosi look di Ilary Blasi nello studio del Grande Fratello Vip

Come nella più bella delle fiabe moderne, dopo un amore finito male Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo principe azzurro, Bastian Müller, e se lo è sposato con una cerimonia in grande stile. Ed un abito bianco mozzafiato. Ma non è finita qui: per la puntata inaugurale de Il Grande Fratello Vip, a solo una manciata di giorni dal suo matrimonio da sogno, la conduttrice romana ha vestito ancora di total white. La firma? Sempre la stessa.

Stiamo parlando di Ermanno Scervino: silhouette scultoree, definite con semplicità e ricercatezza couture, e rigore nella costruzione sartoriale, con quella tensione costante tra eleganza e sensualità, sono ciò che meglio descrive la sorprendente visione della moda dello stilista italiano. E si dà il caso che Ilary sappia interpretarla senza sforzo: d’altro canto la sua presenza scenica è da sempre molto amata e fortemente riconoscibile, e questo crea un dialogo naturale con l’estetica della maison.

Durante la prima prima serata dell’edizione l’abbiamo vista indossare un top dalle spalline sottili e lo stringi vita a vista, esempio perfetto di lingerie-infused tailoring, entrambi ovviamente in pizzo, a portare sul palco di Canale 5 l’iconico immaginario della Casa di Moda.

I pantaloni baggy, invece, rappresentavano una vera e propria esclusiva, anteprima della nuova collezione Spring/Summer 27, realizzati in cady, dalla linea ampia e morbida, e caratterizzati da una costruzione sartoriale e dettaglio di fianchetti con bottone.

“Vestire Ilary è un gran piacere — ha commentato Ermanno Scervino in persona — in lei ritrovo una femminilità istintiva che amo da sempre. Ha un carattere forte e ironico che permette all’abito di diventare parte di lei senza sovrastarla.”

Dalla televisione alle passerelle, il progetto attuale racconta di una femminilità libera da codici prestabiliti, in grado di reinventarsi attraverso la personalità e la consueta ironia della showgirl romana.

L’abito da sposa di Ilary Blasi visto da vicino

Il sontuoso abito da sposa indossato a Villa Cimbrone è stato, d’altronde, il perfetto preludio di questa nuova stagione televisiva all’insegna del candore. Per il suo sì a Bastian Müller, Ilary Blasi ha incantato tutti con una creazione romantica e senza tempo: un modello (sempre Ermanno Scervino) caratterizzato da un corpetto accollato e finemente lavorato, con gonna ampia ed un velo immenso, ad aggiungere il giusto tocco di magica solennità all’atmosfera di Ravello.

Ebbene, quella stessa eleganza nuziale, eterea ma di forte impatto, sembra essersi riflessa direttamente sul palco del Grande Fratello Vip, trasformando il total white in studio non solo in una scelta di tendenza, piuttosto nel manifesto stilistico della sua personale e luminosissima rinascita.