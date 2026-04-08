Roaming bar di nozze, cos’è e come funziona

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Roaming bar

I matrimoni del 2026 saranno caratterizzati da dinamicità e interattività in tutti gli aspetti. Il ricevimento, in particolare, è destinato ad assumere un aspetto molto diverso da quanto previsto dalla tradizione, soprattutto in fatto di drink.

Se nella maggior parte dei ricevimenti nuziali del passato gli ospiti erano chiamati a sedersi al bancone dell’angolo bar per gustare un prelibato cocktail, nei prossimi mesi lo scenario sarà molto diverso. In molti casi, infatti, i futuri sposi preferiscono puntare su un roaming bar, lasciando che sia il personale di sala a spostarsi con i preziosi drink.

Cos’è un roaming bar

Non solo food stationery: nel corso dei ricevimenti nuziali, anche i drink diventano una pratica sempre più interattiva. Molti sposi preferiscono infatti regalare un’esperienza di comfort assoluto ai propri ospiti, offrendo loro la possibilità di sorseggiare un cocktail comodamente seduti e senza la necessità di file al bancone.

In particolare, le coppie stanno incorporando nel loro ricevimento di nozze un roaming bar, ovvero un’opzione che vede bartender e camerieri servire i drink direttamente al tavolo degli invitati. Solitamente il personale di sala si muove con piccoli vassoi o carrelli, preparando il cocktail richiesto direttamente in mezzo agli ospiti.

Un’esperienza all’insegna della comodità, ideale soprattutto se avete previsto uno spettacolo di danza o cabaret tra una portata e l’altra: grazie al roaming bar, amici e parenti potranno continuare a concentrarsi sullo show, senza interrompere l’esperienza per recarsi al bancone del bar,

Come funziona un roaming bar

Il roaming bar può assumere diverse forme, integrandosi perfettamente con l’estetica della cerimonia nuziale. In molti casi camerieri e bartender si muovono con vassoi o piccoli carrelli, ma le postazioni mobili possono assumere anche le sembianze di un carretto, nel caso di un matrimonio in stile mediterraneo, di un Ape, oppure di un trolley bar nel caso di un evento più ricercato ed elegante.

Dal punto di vista di amici e parenti l’esperienza è assolutamente gratificante: che siano immersi in una conversazione o che si stiano scatenando in pista, potranno avere tra le mani il proprio drink nel giro di pochi secondi.

Quando scegliere un roaming bar

Non tutte le cerimonie si prestano ad un servizio di roaming bar. In particolare, questa soluzione si sposa benissimo con eventi all’aperto o predisposti su più spazi, che quindi renderebbero difficile l’allestimento di una postazione con un bancone fisso.

Eventi dinamici, come feste danzanti o aperitivi, potrebbero vedere gli ospiti alle prese con conversazioni e balli sfrenati in pista: per non interrompere la loro esperienza, servire direttamente un drink in loco potrebbe essere un’ottima soluzione.

Infine, da un punto di vista strettamente estetico, il concept di roaming bar si presta molto bene a matrimoni boho oppure allestiti sulla spiaggia.

Alternative alla variante classica di roaming bar

Se non volete rinunciare alla comodità di un roaming bar ma assicurarvi allo stesso tempo che i vostri ospiti possano godere di un’ampia scelta di drink, potete affiancarlo ad un bar fisso. Questa soluzione è molto amata dagli sposi, che possono unire l’utile al dilettevole.

Potreste ad esempio prevedere il servizio roaming in momenti specifici della cerimonia come l’aperitivo o l’after party, oppure farlo coincidere con il taglio della torta per realizzare un momento scenografico a prova di clic.

Vantaggi e svantaggi del bar itinerante

I vantaggi del roaming bar sono soprattutto di ordine logistico: puntando su una soluzione di questo tipo, infatti, si eviteranno code e file fastidiose al bar, rendendo la cerimonia più fluida e scorrevole.

Allo stesso tempo, si tratta di un’opzione estremamente versatile: in base al supporto mobile prescelto e alla lista dei drink prevista, un roaming bar potrebbe sposarsi perfettamente sia con una cerimonia informale che con un evento lussuoso. E, nel caso di un ricevimento con più ambienti separati, rappresenta quasi una scelta forzata.

Infine, un carrello con i drink può essere personalizzato e curato nei minimi dettagli, adattandosi al tema del matrimonio: la postazione mobile potrebbe quindi trasformarsi in un carretto se avete organizzato una cerimonia all’aperto, oppure assumere le sembianze di un tiki bar per dei fiori d’arancio dal sapore tropicale.

Gli svantaggi di un bar itinerante

Un roaming bar non è comunque adatto a tutti i tipi di cerimonie, e la possibilità di sceglierlo va valutata con cura. Nel caso di un evento in cui siano presenti molti invitati, ad esempio, gli ospiti potrebbero dover attendere a lungo prima di stringere tra le mani l’agognato drink.

Rispetto ad un bar classico, inoltre, le opzioni saranno ridotte: gli ospiti potranno sì bere un cocktail comodamente seduti, ma potrebbe non essere il loro preferito. Inoltre, si tratta sicuramente di una soluzione meno intuitiva: rispetto ad un angolo bar in cui ingredienti e alcol sono ben visibili, con un roaming bar sarà necessario interagire con il bartender per accertarsi dei cocktail previsti.

Costo medio di un roaming bar

I costi di un roaming bar possono essere variare molto a seconda di diversi fattori, come numero di drink disponibili, tipo di carrello previsto e durata del servizio.

Per un’opzione basica, in cui siano previste 2-3 opzioni di cocktail, carrello semplice e un unico cameriere, si spenderanno intorno ai 5-700 euro. Qualora abbiate un discreto numero di invitati e vogliate puntare su un carrello curato, prevedete un servizio bar di 2-4 ore e un costo che potrebbe superare i 1000 euro.

Infine, per una cerimonia lussuosa, potreste prevedere un team completo con almeno 3 bartender; carrelli scenografici e una carta con signature cocktail e ingredienti premium. Il prezzo? Si parte da almeno 1500 euro.

Come ridurre costi (e sprechi)

Prevedere troppe opzioni di cocktail potrebbe non solo far lievitare il budget, ma anche rendere il servizio di roaming bar troppo lento: scegliete degli “evergreen” che siano semplici da preparare e mettano d’accordo la maggior parte degli invitati.

Allo stesso modo, scegliere un carrello “instagrammabile” ma poco pratico e performante è un rischio spesso associato ai bar itineranti nei fiori d’arancio: sarà pur vero che l’occhio vuole la sua parte, ma è importaante non perdere di vista il portafigli.

Infine, non sottovalutate il personale a disposizione: assicuratevi che ci sia un numero di bartender sufficiente a rispondere a tutte le esigenze degli ospiti, ma state altrettanto attenti a non strafare.