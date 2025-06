Torta nuziale, l’ultimo trend è la decorazione fai da te

Fonte: 123RF Una torta di matrimonio

Sempre più sposi scelgono di organizzare un matrimonio personale e fuori dagli schemi. Anche gli aspetti più tradizionali, come la scelta dell’abito o la composizione del menù, riflettono la personalità dei festeggiati, e possono trasformarsi in vere e proprie esperienze immersive. Con somma gioia degli invitati.

In particolare, la torta di nozze sta diventando protagonista di un nuovo trend: se in passato gli sposi si limitavano a tagliare il gustoso dessert sotto gli occhi di amici e parenti, oggi scelgono, in molti casi, di guarnire il dolce personalmente. Ma come si mette in atto, esattamente, la decorazione fai da te per la torta nuziale? E quali varietà si prestano meglio? Scopritelo in questo articolo.

Perché decorare da sé la torta di nozze

Quando si devono decidere bevande, piatti e dolci da servire al proprio matrimonio, gli sposi hanno a disposizione moltissime opzioni. Lavorando a stretto contatto con il catering per creare il menù di matrimonio, ad esempio, possono optare per un approccio personale alle proposte culinarie, portando in tavola le proprie ricette preferite. In alternativa potrebbero anche decidere di rendere omaggio alla stagione del sì, servendo prodotti freschi e locali per una festa estiva o polenta e zuppe per una celebrazione invernale.

Lo stesso approccio può essere destinato alla torta nuziale: nonostante sia una tradizione che caratterizza i fiori d’arancio da sempre, può essere personalizzata e adattata alle esigenze di tutte le coppie. In particolare, oltre a puntare su un dessert che rispetti i propri gusti e l’estetica della cerimonia, sempre più sposi decidono di rendere il taglio del dolce una vera e propria esperienza immersiva. In che modo? Decorandolo con le proprie mani.

Guarnire la torta di nozze è infatti un modo unico ed originale per rendere la giornata del sì ancora più intima e informale: si tratta di un gesto simbolico e divertente, che richiama alla mente la gioia di creare qualcosa insieme. Questa operazione si allinea perfettamente anche con il trend più ampio che sta caratterizzando i matrimoni nel 2025, e che prevede meno perfezione ma più personalità. Invece di scegliere semplicemente il dessert e svelarlo ad amici e parenti durante il banchetto, sposi e spose possono trasformare la presentazione e il taglio in un momento unico ed interattivo.

Optare per la decorazione fai da te è quindi la soluzione perfetta per le cerimonie più conviviali ed informali, come i matrimoni organizzati nel giardino domestico. Attenzione, invece, se avete pensato ad un sì più glamour e ricercato: per quanto allettante potrebbe sembrare l’idea, forse non si sposerebbe particolarmente bene con un’estetica lussuosa e formale, tradendo di fatto lo spirito della cerimonia.

Consigli per la decorazione fai da te della torta nuziale

Se l’idea di guarnire personalmente la vostra torta di nozze vi affascina, sappiate che l’operazione deve essere comunque organizzata con un po’ di anticipo. Per quanto divertente e informale possa apparire la decorazione fai da te, è infatti importante che non risulti improvvisata o troppo goliardica, rovinando di fatto l’atmosfera elegante che da sempre caratterizza i fiori d’arancio.

Per evitare brutte sorprese è quindi necessario che gli sposi si accordino con il proprio cake designer o wedding planner, e decidano di comune accordo come guarnire il dessert. Basteranno pochi semplici passi per rendere l’esperienza autentica e indimenticabile non solo per i festeggiati, ma anche per amici e parenti che avranno il piacere di assistere al simpatico siparietto.

Scegliete la torta giusta

Se volete decorare in prima persona la vostra torta nuziale durante il ricevimento, è importante scegliere il tipo giusto di dolce. Ad esempio, un dessert con molti piani potrebbe non essere semplice da guarnire se non si è in possesso di abilità da pasticcere. La soluzione migliore, quindi, è rappresentata senza alcun dubbio da una torta con un solo livello, come l’intramontabile millefoglie.

Amatissimo dagli sposi italiani, questo dessert presenta una superficie ampia e piatta, e quindi si presta molto bene anche ad essere decorato da mani poco esperte. Inoltre può essere adornato sia con creme che con frutta, adattandosi a gusti e palati molto differenti.

Altre opzioni da considerare? Una classica naked cake senza glassa esterna, e quindi particolarmente semplice da impreziosire anche con delle frasi speciali. Ma in generale, potrebbero andare più che bene tutti i dolci con una glassa liscia, che si prestano molto bene sia per scritte a mano con sac à poche che per dettagli dipinti a mano o con stencil.

Confrontatevi con il cake designer

Oltre a scegliere il dolce giusto per la decorazione fai da te, assicuratevi di parlare apertamente delle vostre intenzioni con il pasticcere: è importante essere trasparenti, così che il catering o il cake designer possano preparere un dessert perfetto per l’occasione, fornendovi anche gli utensili necessari come sac à poche, frutta fresca, fiori edibili o zucchero a velo.

Prestate particolare attenzione alle tempistiche: c’è bisogno del giusto preavviso anche per valutare eventuali esigenze di refrigerazione o altri elementi sensibili alla temperatura.

Stabilite il momento giusto nella cerimonia

Se una coppia sceglie di decorare la propria torta è importante trattare questo momento con cura, stabilendone in anticipo tutti i dettagli. In particolare, bisogna decidere che spazio della cerimonia riservare all’operazione: può essere organizzato durante il ricevimento, poco prima di servire il dessert, oppure come saluto agli ospiti prima di congedarsi.

Proprio come il primo ballo o il lancio del bouquet può essere integrato nel programma della serata, diventando un momento conviviale a cui tutti gli ospiti possano assistere oppure partecipare.

Fate qualche prova prima del sì

Da un punto di vista logistico, è essenziale fare una prova prima del grande giorno per assicurarsi che tutto si svolga senza stress. Confrontatevi con il vostro partner in anticipo sullo spirito con cui intendete mettere in scena questo momento: desiderate qualcosa di giocoso e simpatico, oppure di più romantico e sentimentale?

Assicuratevi di essere sulla stessa lunghezza d’onda, e provate a cimentarvi con un po’ di bakery casalinga così da non arrivare totalmente impreparati al vostro grande giorno. Potrebbe rivelarsi non solo decisamente divertente, ma funzionare anche come un ottimo anti-stress in vista dei fiori d’arancio.