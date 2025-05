Consigli per conservare la torta di matrimonio

Come conservare in freezer la torta di matrimonio? Dalle tempestiche alle temperature, ecco qualche consiglio

Fonte: iStock Una torta di matrimonio

Il taglio della torta è una delle tradizioni nuziali più amate e osservate. Anche dalle nuove generazioni. Il dessert, in molti casi, non rappresenta solo il semplice capitolo finale del menù, ma può diventare un vero e proprio simbolo dei propri fiori d’arancio.

Per questo motivo, molte coppie decidono di conservarne una parte (di solito lo strato superiore) per celebrare la loro prossima grande tappa di vita coniugale: il primo anniversario. Ma qual è il metodo migliore per congelare una torta di matrimonio? E soprattutto, è sempre possibile metterlo in pratica? Scopritelo in questa guida.

Perché congelare una torta di matrimonio

Tradizione a parte, ci sono molti motivi per cui si potrebbe voler congelare la torta nuziale. In fondo, ci sono voluti tempo e attenzione per scegliere la consistenza perfetta della crema, il gusto degli strati e il ripieno. Senza contare le ore condivise con il pasticcere per creare un design che rispecchiasse l’estetica complessiva del matrimonio. È quindi assolutamente comprensibile voler trasformare un pezzo di questa creazione in un ricordo, anche se temporaneo.

Mangiare la stessa torta servita al ricevimento di’ nozze è inoltre un modo speciale per celebrare il legame della coppia in un’altra tappa importante della relazione, e rappresenta anche un’occasione perfetta per rivivere i momenti più belli del matrimonio.

Ecco perché, per molte coppie, conservare lo strato superiore del dessert, o almeno qualche fetta, è una priorità. In linea di massima non si tratta di un’operazione complessa: basterà prestare un po’ di attenzione alle operazioni di incarto, scongelamento e sicurezza alimentare, per assicurarsi di gustare al meglio ogni morso anche a distanza di tempo.

Alternative al congelamento della torta nuziale

Non tutti amano l’idea di congelare la torta e mangiarla un anno dopo: se questa opzione non vi fa impazzire, potete valutare la possibilità di confrontarvi con il vostro pasticcere. Molti professionisti offrono la possibilità di realizzare una replica (in formato mini) della torta nuziale, così da poterne gustare una versione appena sfornata in occasione dell’anniversario, invece di una congelata.

In questo modo, i più golosi non correranno il rischio di trovarsi ad addentare un dessert il cui sapore sia stato in qualche modo compromesso dal freezer.

Come preparare, avvolgere e congelare la torta nuziale

Se avete deciso di conservare qualche fetta della torta, ci sono diversi passaggi da seguire per congelarla correttamente. In generale, la cosa più importante è evitare che l’aria entri in contatto con il dolce durante l’anno in freezer, motivo per cui è fondamentale avvolgerlo nel modo giusto. A nessuno farebbe piacere mangiare una torta nuziale con bruciature da congelamento. Ecco quindi quali passaggi effettuare con particolare attenzione per evitare brutte sorprese.

Passaggio 1: scegliete il momento giusto

Per prima cosa, assicuratevi di congelare la torta nelle ore immediatamente successive alla fine della cerimonia nuziale.

Idealmente, dovrebbe essere preparata per il congelamento il giorno stesso del sì, dopo il taglio, o al massimo la mattina successiva. Rimuovete eventuali decorazioni come fiori veri, fiori di zucchero o la statuina degli sposi. Se sarete in luna di miele in quel momento, incaricate un parente prossimo di portare a compimento la delicata operazione.

Passaggio 2: attenzione alla glassa

È importante lasciare che la glassa si raffreddi e si indurisca prima di avvolgere la torta con la pellicola: qualora fosse ancora morbida, infatti, potrebbe rovinarsi durante l’incartamento.

Posizionate quindi la torta su una teglia o un piatto, e lasciatela nel frigo per una o due ore, in modo che la glassa si solidifichi prima di avvolgerla.

Passaggio 3: avvolgete e congelate

Una volta che la glassa si è indurita, assicuratevi di avere tutto il necessario: pellicola trasparente, fogli di alluminio e un sacchetto di plastica per freezer con chiusura a zip.

Avvolgete il dolce, premendo la pellicola direttamente contro la torta e assicurandovi che non ci siano piccoli fori o pieghe. Procedete con tre strati di pellicola trasparente, poi tre strati di alluminio. Infine, mettete la torta in un sacchetto per freezer, facendo uscire quanta più aria possibile. Il sacchetto aggiungerà un ulteriore strato protettivo contro l’aria: se siete in possesso di un dispositivo per il sottovuoto, sarebbe ancora meglio.

Posizionate la torta così avvolta nella parte posteriore del freezer e riscopritela un anno dopo.

Come scongelare la torta nuziale congelata

Alcuni giorni prima del vostro primo anniversario, o del momento in cui avete deciso di consumare il dessert, potete iniziare a scongelare la torta nuziale. Per evitare la formazione di condensa causata da uno scongelamento troppo rapido, è meglio dare alla torta dalle 24 alle 48 ore per scongelarsi.

Per questo motivo, dopo averla tolta dal freezer, potete lasciarla in frigorifero. Sarà pronta per essere tagliata e gustata insieme alla vostra dolce metà nel momento in cui celebrerete il vostro importante traguardo di coppia.

Per quanto tempo puó restare in freezer la torta nuziale?

La torta congelata dovrebbe essere consumata entro un anno. Per questo motivo, molti sposi scelgono di gustarla in concomitanza con il primo anniversario di nozze.

Il limite massimo consentito, secondo esperti e pasticceri, è di un anno e mezzo: il consiglio, quindi, è quello di trovare un traguardo da celebrare entro 18 mesi dal si. Oltre al già citato primo anniversario, potrebbe trattarsi di una gravidanza, dell’acquisto di una casa o, perché no, al ritorno dal viaggio di nozze.

Tipi di torta nuziale che non si dovrebbero congelare

Anche se quasi tutte le torte nuziali possono essere congelate, non tutti i tipi si conservano bene, o comunque non mantengono un buon sapore dopo lo scongelamento. Prima di procedere con le operazioni di conservazione, è importante consultare il proprio pasticcere in merito al gusto della torta che si intende congelare.

In genere, le torte con glassa al burro si congelano (e si scongelano) bene. Tuttavia, se avete scelto una torta più delicata, come una sponge cake o un dessert con copertura di panna montata, potrebbe non conservarsi al meglio.

Infine, anche le torte con ripieno di frutta fresca potrebbero non congelarsi con successo: il delicato sapore di mirtilli, fragole o lamponi potrebbe infatti risultare irrimediabilmente compromesso dalle basse temperature del freezer.