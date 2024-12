Dai mini-wedding ai ritratti dal vivo: i trend matrimoniali nel 2025

Fonte: iStock I trend matrimoniali del 2025

Il 2025 è ormai alle porte, ed anche in fatto di wedding i prossimi 12 mesi promettono non poche sorprese ai futuri sposi. In un mondo in continua trasformazione, anche le nozze cambiano forme e connotati per adeguarsi alle esigenze delle coppie moderne, desiderose di fiori d’arancio vivaci e giocosi, ma comunque decise a non perdere di vista gli elementi tradizionali.

Siete curiosi di scoprire quali saranno i trend matrimoniali per il 2025? Dai look ai professionisti coinvolti, scopriamo insieme le tendenze che ispireranno le nozze del futuro.

Quali sono i trend nuziali del 2025

Come di consueto alla vigilia di un nuovo anno, è giunto il momento di stilare bilanci e previsioni. Ed anche per quanto riguarda i matrimoni, gli esperti del settore hanno già individuato quali potrebbero essere i trend del 2025: ad elencarli è il portale Hitched, punto di riferimento per il wedding, che ha identificato quali caratteristiche i futuri sposi sono più portati a cercare nell’allestimento dei propri fiori d’arancio.

Content creator: i nuovi professionisti del sì

La popolarità di questi professionisti è esplosa fino a diventare una delle più grandi tendenze nuziali per il 2025, con un aumento del 586% nel volume di ricerca. I content creator per matrimoni rappresentano un vero valore aggiunto per gli sposi più social, in quanto sono chiamati ad occuparsi di post e reel proprio sulle piattaforme digitali. Non sostituiscono fotografi o videomaker di matrimoni, ma possono invece lavorare al loro fianco per fornire ancora più ricordi indelebili del vostro grande giorno.

I servizi dei content creator possono comunque variare: stabilite se volete seguire i trend di TikTok o se desiderirate semplicemente catturare brevi video sul telefono per modificarli con filtri ed effetti.

Bouquet super colorati

Siamo sempre stati abituati a vedere nel corso dei matrimoni graziosi bouquet color pastello e composizioni artistiche di fiori dai toni neutri, ma nel 2025 la musica sembra destinata a cambiare. Le ricerche di “bouquet da sposa colorato” sono letteralmente esplose con un aumento del 267%. Le coppie sono alla ricerca di vivacità e caos, con abbinamenti contrastanti: Pinterest ha rivelato che le ricerche di “fiori rosa e arancioni” sono aumentate del 200%, e c’è un incremento del 300% per la voce “fiori nuziali vivaci”. Non a caso, il colore matrimoniale del 2025 è Verona Sunset, che corrisponde proprio ad una sfumatura arancione molto accesa.

Abito da sposa? Meglio corto

Per quanto riguarda la moda nuziale, le future spose sembrano molto orientate sul corto, come era già emerso nelle sfilate della New York Bridal Fashion Week.Le ricerche di “mini dress da sposa” sono aumentate del 233%, e sempre più future mogli cercano di mettere in mostra le gambe nel loro grande giorno.

Il matrimonio cerca infatti di adattarsi alle esigenze delle coppie moderne, e l’abito da sposa lungo non sembra più mettere tutti d’accordo: un minidress è un ottimo modo per mantenere l’atmosfera da matrimonio in un modo più giocoso. Si tratta di un’ottima opzione soprattutto se si è organizzata una cerimonia legale separata o se si vuole optare per un cambio look serale.

Torte nuziali a forma di cuore

Le torte nuziali a forma di cuore stanno vivendo un momento di grande successo, con una ricerca in crescita del 50% quest’anno. Anche Pinterest ha individuato una tendenza in questo senso, affermando che le ricerche per “torta con cuore rosso” sono in aumento. Ne esistono diverse versioni, da quelle neutrali a quelle più kitsch, ideali se avete pensato ad un matrimonio in stile massimalista o vintage.

Un trionfo di fiori per il look

Dimenticate la classica combinazione nuziale di abiti in pizzo floreale con sobri ricami. La ricerca di “abiti da sposa floreali” è aumentata infatti del 46% quest’anno, e il settore della moda nuziale sta rispondendo alle richieste dei futuri sposi con abiti floreali dai colori vivaci e divertenti applicazioni di fiori in 3D.

Attenzione comunque allo shopping esclusivamente online: per apprezzare pienamente i colori e la qualità di questi abiti, sarebbe meglio toccarli con mano ed osservarli dal vivo.

Uno sposo rigorosamente in smoking

Sul fronte maschile, lo smoking, ovvero il completo scuro con giacca monopetto con unico bottone, sembra destinato a non avere rivali per i prossimi 12 mesi. Le ricerche di “smoking per matrimonio” sono aumentate del 24% nell’ultimo anno, e sempre più futuri sposi lo preferiscono al tradizionale tight, caratterizzato invece da una giacca con la coda.

Inoltre, molti uomini scelgono di personalizzare il modello del giorno del sì con gemelli particolari, papillon su misura e accessori unici nel loro genere. Per quanto riguarda i colori, invece, non arrivano indicazioni particolari: saranno gli sposi a decidere su quale tonalità puntare in base al tema della cerimonia.

Ritratti e quadri di matrimonio dal vivo

Quando cercano modi per intrattenere gli invitati del loro matrimonio, le coppie moderne pensano sempre più fuori dagli schemi: se in passato erano musica e pista da ballo ad andare per la maggiore, il prossimo anno saranno invece pittori ed illustratori i protagonisti assoluti. La ricerca di “pittore di matrimoni dal vivo” è aumentata del 23%, e le preferenze sembrano andare su forme di intrattenimento nuziale interattivo.

Questi artisti possono dipingere ritratti personalizzati durante il ricevimento, oppure creare un’illustrazione della location del sì mentre gli ospiti li osservano in tempo reale. Si tratta non solo di un ottimo rompighiaccio, ma regalerà anche ad amici e parenti un piacevole ricordo dell’evento da portare con sé a casa.

Micro-wedding, il matrimonio a dimensione d’uomo

Diventati popolari durante il periodo del Covid-19, i micro-wedding continuano ad essere ancora molto diffusi, e le coppie sembrano preferire ancora eventi intimi ed informali. La ricerca di “micro matrimoni” è aumentata del 22% quest’anno, con un focus particolare per le feste organizzate in giardino o in contesti domestici.

Avere una lista degli ospiti più ridotta permette agli sposi di poter organizzare un endless wedding su più giorni, trascorrendo più tempo con i propri familiari e gli amici più stretti. A guadagnarne è anche la qualità dell’evento, poiché è possibile concentrarsi con maggior cura su tutti i dettagli: si può investire su un catering gourmet, su una banda particolare oppure puntare sulla location dei propri sogni.