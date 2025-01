Saldi invernali 2025, il calendario regione per regione

Fonte: iStock Il calendario dei saldi invernali 2025

Archiviati i festeggiamenti di Natale e Capodanno, il 2025 si apre con uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori: il periodo dei saldi invernali.

Un momento unico per acquistare capi di abbigliamento, accessori, articoli per la casa e molto altro a prezzi scontati, rinnovando il proprio guardaroba senza dover spendere più del dovuto. Da nord a sud, la caccia alle offerte parte da gennaio. Ecco il calendario dei saldi 2025 regione per regione.

Saldi invernali, il calendario 2025

Con gennaio l’Italia si prepara a mettere da parte pandori e panettoni per iniziare il nuovo anno al meglio, magari con la possibilità di togliersi qualche sfizio.

A permettere ai consumatori di farsi un regalo senza troppi pensieri arrivano i saldi invernali 2025: quest’anno la data di avvio della gran parte delle regioni è fissata per sabato 4 gennaio, giorno in cui i commercianti apriranno le porte dei propri negozi per le vendite promozionali. Discorso diverso per la Valle d’Aosta, in cui si parte dal 2 gennaio. Ma vediamo il calendario dettagliato dei saldi regione per regione.

Abruzzo: si parte il 4 gennaio per una durata di 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

si parte il 4 gennaio per una durata di 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata: dal 4 gennaio al primo marzo

dal 4 gennaio al primo marzo Calabria: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Campania: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Emilia Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo per 60 giorni

dal 4 gennaio al 4 marzo per 60 giorni Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

dal 4 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio: dal 4 gennaio per 6 settimane

dal 4 gennaio per 6 settimane Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio per 45 giorni

dal 4 gennaio al 17 febbraio per 45 giorni Lombardia: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Marche: dal 4 gennaio al primo marzo

dal 4 gennaio al primo marzo Molise: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Piemonte: dal 4 gennaio per 8 settimane

dal 4 gennaio per 8 settimane Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio

dal 4 gennaio al 28 febbraio Sardegna: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Sicilia: dal 4 gennaio al 15 febbraio con possibilitàdi effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

dal 4 gennaio al 15 febbraio con possibilitàdi effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana: dal 4 gennaio per 60 giorni

dal 4 gennaio per 60 giorni Umbria: dal 4 gennaioper 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

dal 4 gennaioper 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Valle d’Aosta: dal 2 al 31 marzo

dal 2 al 31 marzo Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio

Per quanto riguarda invece la provincia di Trento, gli sconti dureranno per 60 giorni e i commercianti potranno determinare liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. Date diverse anche per l’Alto Adige: il Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina sconterà dall’8 gennaio al 5 febbraio proprio come quello di Merano e Burgraviato. Altri distretti, invece, inizieranno il periodo dei saldi dall’8 marzo.

Saldi invernali 2025, regole per uno shopping sicuro

Per poter procedere a un acquisto consapevole e sicuro e rinnovare il proprio guardaroba seguendo i trend 2025, la Federazione Moda Italia- Confcommercio ha stillato un piccolo vademecum di regole.

Durante il periodo degli sconti, i capi in saldo dovranno avere carattere stagionale o di moda oltre ad avere un notevole deprezzamento. Permettere ai consumatori di provare i pezzi non è obbligatorio: la scelta rimane quindi ai negozianti.

Anche i cambi sono lasciati alla discrezione dei negozianti, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso, i commercianti dovranno riparare o sostituire la merce.

È obbligatorio indicare il prezzo iniziale di vendita, lo sconto e il prezzo finale e i commercianti sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di credito, oltre a favorire i pagamenti cashless.