Eventi, ricorrenze e anniversari del 2025

Fonte: IPA Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni nel 2025

Tra pochi giorni diremo addio al 2024 per lasciare spazio al nuovo anno: il 2025. La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, come sempre, funge da spartiacque e annuncia l’apertura di un nuovo periodo fatto di eventi, e nuovi avvenimenti tutti da vivere.

Il 2025 si preannuncia già come un anno ricco di celebrazioni significative, anniversari storici e celebrazioni religiose che coinvolgeranno diverse aree del mondo e della cultura. Scopriamole nel dettaglio.

2025, eventi e televisivi anniversari del nuovo anno

Il 2025, tra buoni propositi e momenti da festeggiare insieme ai propri cari per dare il benvenuto al nuovo anno, si prospetta un periodo di grandi eventi e novità. Già a partire da gennaio, oltre alla programmazione che il palinsesto televisivo è pronto ad offrirci, scatta il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2025.

La kermesse, quest’anno, oltre a rivedere sul palco Carlo Conti come conduttore dopo l’avventura che ha visto Amadeus professionista, riporta sul palco la categoria Nuove Proposte diversificandola da quella dei Big in gara.

Parlando di spettacolo, il 28 dicembre 2025 si celebra il 130esimo compleanno del cinema. In quella data, nel 1895, i fratelli Lumière presentarono per la prima volta il loro Cinématographe a Parigi, con il loro primo cortometraggio, L’uscita dalle officine Lumière, per un pubblico pagante.

Le celebrazioni e gli anniversari del 2025

Parlando di importanti celebrazioni, uno degli eventi più attesi del 2025 è senza dubbio il Giubileo, che inizia il 24 dicembre 2024 e si concluderà il 6 gennaio 2026. Quello del 2025, con il motto Pellegrini di speranza, sarà il venticinquesimo Giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica e il secondo per Papa Francesco.

Un anno importantissimo per i fedeli, che oltre al Giubileo ricorderanno il ventesimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, capo della chiesa per 26 anni che si è spento il 2 aprile 2005.

Insieme a quello del Papa, nel 2025 ricorreranno anche i 40esimi anniversari delle scomparse di Italo Calvino e Orson Welles, venuti a mancare rispettivamente il 19 settembre e il 10 ottobre del 1985, e il 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, trovato morto il 2 novembre 1975 a Idroscalo di Ostia a causa di un omicidio che, tutt’oggi, continua a essere ricordato come un avvenimento pieno di dubbi e ombre sull’effettiva dinamica dei fatti.

Il 2025 segnerà anche il decimo anniversario dell’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, avvenuto il 7 gennaio 2015. Questo evento ha segnato un punto di svolta nella discussione sul terrorismo, la libertà di espressione e la sicurezza globale.

Chi avrebbe compiuto 100 anni nel 2025?

Il nuovo anno segnerà anche importanti anniversari della nascita di figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura nazionale e internazionale: compierebbe 100 anni Andrea Camilleri, nato il 6 settembre 1925 e padre del Commissario Montalbano.

Centenario anche per Giorgio Napolitano, 11esimo presidente della Repubblica italiana venuto a mancare nel 2023, e per la politica britannica Margaret Thatcher soprannominata The Iron Lady.

Nel 2025 sarebbero stati 250 anni per Jane Austen, scrittrice che ha regalato al mondo capolavori editoriali come Orgoglio e pregiudizio e Mansfield Park letti e apprezzati ancora oggi e, invece, 90 anni per Elvis Presley, nato l’8 gennaio 1935.