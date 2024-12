Fonte: IPA Maria De Filippi

Si spengono le luci di Natale e si guarda al futuro. Gennaio è questo: un mese per ricominciare, con nuove sfide e buoni propositi. E perché no, tante fiction e programmi tv in grado di intrattenere le nostre serate. Dopotutto, la programmazione di Rai e Mediaset promette di essere davvero ricchissima e c’è qualcosa per tutti: dalle serie più amate alle nuove trasmissioni, fino alle produzioni internazionali che ci terranno col fiato sospeso. Ma cosa ci aspetta nel 2025? Scopriamolo insieme.

I programmi di Rai1

La programmazione di Rai1 si conferma come sempre il fiore all’occhiello per chi ama l’intrattenimento e le grandi storie. Gennaio segna il debutto sul primo canale di Dalla Strada al Palco, il talent show per artisti di strada, condotto da Nek. Promosso da Rai2, porterà talento e storie straordinarie nelle nostre case ogni venerdì sera con la simpatia travolgente di Filippo Neviani, cantautore prestato alla conduzione che negli ultimi anni ha dimostrato di avere questo talento in molteplici occasioni.

Subito dopo, ci aspetta una nuova edizione di The Voice Senior, con l’inarrestabile Antonella Clerici fresca del successo di The Voice Kids. E il sabato? È il turno di grandi ritorni e novità assolute: Ora o Mai Più, condotto da Marco Liorni, torna per ridare lustro alle “meteore” della musica. Lo show era stato condotto con grande successo da Amadeus ed ed era stato proprio questo programma ad aprirgli le porte del Festival di Sanremo. Se n’era atteso il ritorno per moltissimo tempo e ora finalmente il tempo di aspettare è finito. Da fine febbraio, invece, arriverà Come Prima, Più di Prima, un nuovo format targato Carlo Conti, che promette di reinventare il concetto di talent show.

Le fiction

Se amate le serie tv, preparatevi: il 2025 parte col botto. Rai1 ci regalerà tante serate avvolte da emozioni e suspense. Tra le novità indichiamo senza dubbio la miniserie su Giacomo Leopardi – Leopardi – Il poeta dell’Infinito – e una versione moderna e avvincente de Il conte di Montecristo con Sam Caflin, presente alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione della serie che finalmente investe il servizio pubblico di un respiro internazionale.

La domenica sera sarà tutta dedicata al racconto femminile con la terza stagione di Mina Settembre, con la magnifica Serena Rossi, e i nuovi episodi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera, che abbiamo visto incredibilmente brava nei panni di Cosima Serrano in Qui non è Hollywood su Disney+. I fan dei crime saranno accontentati con il ritorno de Il Commissario Ricciardi e la seconda stagione del thriller glaciale Black Out – Vite sospese. E per chi ama le storie classiche? Largo alle nuove stagioni di Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti, che saranno protagoniste del giovedì sera.

Non mancheranno fiction in costume e produzioni di prestigio: Belcanto, ambientata nell’Ottocento, vedrà Vittoria Puccini in un ruolo che ci riporta indietro ai tempi di Elisa di Rivombrosa, mentre Miriam Leone sarà la protagonista di Miss Fallaci, dedicata all’Oriana. Ciliegina sulla torta, l’amatissima Morgane Detective Geniale torna con la sua quarta stagione.

I film tv

Anche gli appassionati di film tv avranno di che gioire. Tra i titoli in arrivo: Carosello, con Giacomo Giorgio, e il toccante La farfalla impazzita, che racconta l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Da non perdere anche La bambina con la valigia, sull’esodo giuliano-dalmata, e Champagne, un viaggio nella vita di Peppino Di Capri.

Le novità di Rai2

Rai2 continua a sperimentare e stupire. Dopo i due episodi finali di Boss in Incognito, Max Giusti tornerà con 99 To Beat, un game show fresco e dinamico. Alessia Marcuzzi, invece, ci farà rivivere le emozioni di Carràmba che Sorpresa, riportando in auge uno dei format più amati della tv italiana nel ricordo di colei che le diede perfino il nome: Raffaella Carrà.

Enrico Brignano sarà il volto di Ce lo chiede l’Europa, uno show on the road che mescola comicità e racconti di viaggio. E per gli amanti delle serate spensierate, torna Stasera Tutto è Possibile, con Stefano De Martino e il suo affiatato cast. Da metà febbraio, poi, spazio all’ironia di Stasera C’è Cattelan, in seconda serata con Alessandro Cattelan. Il conduttore piemontese è ora impegnato con Sanremo Giovani, il talent di Rai per scegliere i 4 esordienti da portare sul palco del Festival di Sanremo a febbraio dove sarà presente anche lui nelle vesti di co-conduttore della finale e poi al DopoFestival.

Le nuove fiction

Anche se più contenuta, l’offerta fictional di Rai Due si fa notare. Il grande fenomeno Mare Fuori tornerà con una quinta stagione che promette di rivoluzionare tutto. Inoltre, arriva la seconda stagione di The Bad Guy, una serie che continua a sorprendere.

La proposta di Rai3

Piero Chiambretti sarà il volto di Finché la Barca Va, un nuovo programma di access prime time che si preannuncia originale e pungente. Con il suo stile inconfondibile, Chiambretti si occuperà di temi di attualità, ma con un approccio leggero e ironico.

La programmazione Mediaset per gennaio 2025

Atteso e certo il ritorno di C’è posta per te, storico programma del sabato sera di Canale5, per il quale Rai1 ha perfino studiato una strategia al fine di contenere l’inevitabile sorpasso di ascolti che si verifica ogni anno. Alla conduzione, come da grande tradizione, c’è Maria De Filippi. Storie, ospiti e sorprese finiscono di nuovo al centro dello show che, come ogni anno, promette di tenere il pubblico incollato al teleschermo.

Torna anche Avanti un altro, quiz game di Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Il programma prende il posto de La ruota della Fortuna, che Gerry Scotti ha riportato al successo dopo molti anni dall’ultima puntata andata in onda. Tornano inoltre tutti i programmi che andranno sospesi durante le feste natalizie come Verissimo, che conferma il doppio appuntamento del fine settimana, e lo speciale della domenica di Amici. Non manca poi Uomini e Donne, Pomeriggio Cinque e i programmi d’approfondimento di Rete4: È sempre Cartabianca, Dritto e rovescio, Zona Bianca, Quarta Repubblica e Quarto Grado. Confermato anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini che comunque non sta vivendo un periodo favorevole.