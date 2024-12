Alessia Marcuzzi come la Carrà: quando va in onda lo show ispirato a Carramba! Che sorpresa

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Si prepara un 2025 decisamente interessante per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, reduce dalla presenza in giuria a Tale e Quale e Show, condurrà un programma ispirato a Carràmba! Che sorpresa, portato al successo dalla mitica Raffaella Carrà negli anni ’90. Non c’è ancora una data precisa e gli accordi sono da definire, ma hanno già iniziato a circolare non poche critiche a proposito di questa idea della Rai.

Quando va in onda Surprise Surprise

Il titolo ha poco a che vedere con Carràmba, ma in verità si riferisce a un format già andato in onda sulla TV britannica e che ha ispirato, appunto, lo show portato al successo da Raffaella Carrà. Il “nostro” ovviamente era un programma totalmente costruito sulla figura della mitica Raffa, questo “revival” sarà un modo per riportare in auge quelle lunghe e belle serate cariche di spettacolo ed emozioni che certamente sono rimaste nel cuore del pubblico italiano.

Come riporta Davide Maggio, che aveva già anticipato la volontà di riportare il format in TV, Surprise Surprise andrà in onda su Rai 2 nella prima serata del 2025.

“Il progetto non può dirsi certo al 100% così come la presenza di Alessia, i cui contatti con Rai e Fremantle sono comunque fitti – precisa il blog -. Del resto, Surprise Surprise è un programma ambizioso sia per l’eredità che si porta dietro sia perché è un programma da studio (e non un emotainment itinerante come si era pensato all’inizio per la Marcuzzi) che richiede un certo tempo nella preparazione e costi importanti per la realizzazione di desideri e sorprese. Allo stesso tempo la conduttrice non può permettersi di sbagliare ancora dopo una seconda edizione di Boomerissima che non ha lasciato il segno”.

La reazione del pubblico

Per Alessia Marcuzzi sta per aprirsi una stagione lavorativa intensa, lei che ha già preparato anche altri due show per Prime Video, Red Carpet – Vip al tappeto e The Traitors, disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal nuovo anno. Il format ispirato a Carràmba! Che sorpresa sarebbe in ogni caso una bella sfida: qualora fosse confermato, per la conduttrice vorrebbe dire raccogliere un’eredità di un certo peso da una delle donne più iconiche che la televisione italiana abbia conosciuto.

Le reazioni (e le critiche) del pubblico non sono mancate. Nonostante manchi la conferma ufficiale, da quanto si evince dai commenti a mezzo social, molti credono che show come Carràmba (anche se, ripetiamo, si tratta di un revival) dovrebbero restare nei ricordi, fermi al tempo in cui hanno avuto un grande successo e senza “rimpasti” di sorta. Un ragionamento tutt’altro che sbagliato e di cui, in fondo, abbiamo un esempio “fresco”: La Talpa ha creato un’aspettativa immensa, salvo poi essere denaturato al punto da perdere consensi (e ascolti) nel giro di poche puntate ed essere infine chiuso in anticipo con un’ultima puntata che ne racchiudeva ben tre.