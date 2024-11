Lucilla Agosti è La Talpa, Alessandro Egger vince: le pagelle dell’ultima puntata

Fonte: Getty Images Diletta Leotta

La Talpa, ci siamo. Questa nuova attesissima edizione dello storico reality si è conclusa e, nonostante le critiche non siano mancate (anche sul finale), è riuscita a donare al pubblico di Canale 5 emozioni e colpi di scena. Gli ascolti non hanno premiato, tanto da spingere la rete a chiudere anticipatamente il programma, con una mega puntata che riassume quelle che avrebbero dovuto essere ben tre prime serate. Poco male per Diletta Leotta, per la quale si vocifera già vi sia nell’aria la conduzione della prossima Isola dei Famosi.

Ma andiamo al dunque. Sono andati (frettolosamente) in onda le ultime prove, gli ultimi bisticci e l’ultimo fatidico test. I telespettatori fino alla fine si sono chiesti chi fosse l’abile bugiardo pronto a sabotare il gruppo e sì, era proprio lei: Lucilla Agosti. Avevate indovinato?

Lucilla Agosti è la Talpa, voto: 8

Mai avremmo pensato di vedere Lucilla Agosti rischiare la vita (si fa per dire, ovviamente) per ben due volte nel giro di neanche un’ora. Prima ha avuto un brutto mancamento dopo aver trascinato a fatica un’auriga aiutata – e mica tanto – da Orian Ichaki, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi, poi l’hanno rinchiusa per 45 minuti dentro a un sarcofago insieme a Gilles Rocca. Infine, ha dovuto anche affrontare una prova di apnea. Non l’abbiamo invidiata per niente ma, alla fine, ha dimostrato di avere comunque coraggio da vendere.

Coraggio e anche strategia, visto il risultato finale. In molti telespettatori avevano il sospetto che La Talpa fosse lei e, alla fine, avevano ragione. Per mesi ha mentito, sabotato i giochi senza farsi beccare, ha ammesso di aver nascosto il suo vero carattere ed è stata più che brava.

Fonte: IPA

Alessandro Egger drama queen, voto: 9

Le “eggerate”, come i telespettatori hanno ribattezzato i suoi vari “colpi di testa”, non sono mancate neanche in questa ultima puntata de La Talpa. Di certo ha colpito moltissimo l’emozione di Alessandro Egger nel parlare del rapporto con la sua mamma. Non è stato facile venire al mondo, non lo è stato altrettanto crescere nella difficoltà. Eppure a un certo punto questa situazione anziché avvicinarli, li ha resi sempre più distanti. “Sono sempre stato molto testardo nei confronti di mia madre – ha spiegato ai compagni di avventura -. Abbiamo avuto dei trascorsi difficili. Ogni volta che pensavo a lei mi sentivo male, mi sentivo arrabbiato e ho deciso di non farlo più, perché fare la mamma è una cosa che non posso sapere. Con mia madre ora ho un rapporto che sta iniziando finalmente a riprendersi, sono contento. È un grande lavoro, però ne vale la pena”.

Emozioni e lacrime a parte, però, il biondissimo Egger anche stasera ha dato spettacolo. Dopo l’asta per l’immunità in cui, secondo solo ad Andrea Preti, ha dimostrato ai compagni di esser disposto a giocarsi ben 20mila euro per salvarsi, sono iniziate le critiche. A rincarare la dose è stata, in particolare, Marina La Rosa che gli ha dato dell’ipocrita senza troppi giri di parole. Egger a quel punto ha dato di matto, alzandosi in piedi e mandandola a quel paese, prima di abbandonare la corte delle spie rifugiandosi all’interno della villa. “Un conto è parlare del gioco, un conto è fare gesti di maleducazione”, ha detto una volta rientrato.

Anche meno, verrebbe da dire, ma in fondo senza le sue “eggerate” La Talpa non sarebbe stata la stessa. E alla fine ha vinto il montepremi di 28mila euro.

Marina La Rosa regina fino alla fine, voto: 10

Prima si scusa con Andrea Preti dopo averlo demolito nelle puntate precedenti, salvo poi attaccarlo di nuovo un’ora dopo. Vede Lucilla Agosti precipitare al suolo dopo aver trascinato un’auriga, si dichiara dispiaciuta per il suo problema di salute ma, alla fine, ammette di aver insinuato che fosse tutta una finzione. Con Gilles Rocca, neanche a dirlo, onesta come sempre continua ad addossargli sospetti e strategie di ogni tipo. Infine riesce a far sbroccare Alessandro Egger che, come già detto, è fuggito all’interno della villa mandandola a quel paese.

Che dire di Marina La Rosa, se non che è stata fino alla fine la regina indiscussa di questa edizione de La Talpa? Perfetta in tutto, abile giocatrice, sincera come pochi lì dentro e disposta ad attirare le antipatie di molti pur di restare fedele a sé stessa. Ce ne vorrebbe una in ogni reality esistente.

Fonte: IPA

La battuta di Veronica Peparini ad Andreas Muller, voto: 8

Se di momenti esilaranti si parla, in quest’ultima puntata dobbiamo per forza di cose menzionare la prova del giavellotto. Sì, perché le Olimpiadi de La Talpa hanno visto i due baldi Andrea Preti e Andreas Muller alle prese con l’antica disciplina: l’obiettivo era centrare i tre anelli posti in cima ad altrettanti pali, piuttosto alti.

Il ballerino ed ex Amici non solo ha superato la prova, ma ha dato dimostrazione di un talento davvero eccezionale, al punto che in modo del tutto spontaneo la Peparini gli ha urlato: “Amore, cambia mestiere!”. Hanno un rapporto invidiabile, dobbiamo ammetterlo.

Andrea Preti confusamente scorretto, voto: 7

Andrea Preti è quel concorrente che riuscirebbe a confondere la persona più lucida del mondo. Il suo gioco, a maggior ragione in questa puntata, è apparso totalmente insensato. Sin dall’inizio ha cercato di metter zizzania, creare confusione, ha preso scelte spesso scorrette nei confronti degli altri giocatori, come se volesse a tutti i costi dimostrare di essere La Talpa. Ha fatto persino sbroccare la coppia Peparini-Muller, fresca di eliminazione. Ma lo scopo non sarebbe tenerlo nascosto arrivando a vincere tutto?

Preti confusissimo. Il pubblico diviso tra chi è più confuso di lui, chi non lo tollera e chi vorrebbe vederlo al Grande Fratello. In definitiva, un personaggio vitale per un programma come questo. Ringraziando la mamma che, come rivelato, gli ha consigliato di fare il villain della situazione.

Montaggio da mal di mare, voto: 4

Se un voto dobbiamo dare, assolutamente bocciata la decisione di condensare in una sola puntata le tre che sarebbero dovute andare in onda da qui al 9 dicembre. Un vero peccato, a dirla tutta. Le prove sono state più interessanti delle precedenti e il montaggio frenetico non ha reso giustizia a momenti che certamente sono stati iconici di questa edizione. Tutto troppo veloce, come ha giustamente lamentato il pubblico sintonizzato su X per commentare. Forse La Talpa avrebbe meritato una possibilità (e un trattamento diverso).