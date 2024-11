Chi è La Talpa? I sospetti e gli indizi

Fonte: IPA Diletta Leotta

Dopo una lunghissima pausa, è tornato in onda uno dei reality show più amati dai telespettatori di Mediaset: La Talpa, con un’edizione del tutto rinnovata. La prima puntata del programma televisivo è andata in onda il 5 novembre 2024, su Canale 5, con la conduzione di Diletta Leotta che, per la prima volta, è protagonista di uno show in prima serata sulla televisione in chiaro, dopo anni in cui si occupa di trasmissioni sportive.

La nuova edizione di La Talpa presenta moltissime novità ai telespettatori, tra cui, l’assenza della diretta televisiva e la possibilità di visionare alcune anteprime delle future puntate sul portale on demand di Mediaset. Ma, come nelle passate edizioni, il fulcro del reality show è l’indagine che i concorrenti devono portare avanti per scoprire chi, tra di loro, è la talpa.

Ovviamente anche i telespettatori vengono coinvolti in questa ricerca e, alcuni di loro, pensano già di aver capito chi possa essere il sabotatore del gruppo.

La Talpa, i sospetti dei telespettatori

La prima puntata di La Talpa ha riscosso un discreto successo di pubblico, anche se il programma non ha vinto la sfida a suon di ascolti, non risultando essere la più seguita della serata. Durante il primo episodio del reality show, i telespettatori hanno potuto conoscere i dieci concorrenti, scelti per quest’edizione, e assistere alle prime prove, che hanno dato già degli indizi e hanno fatto nascere dei sospetti su chi possa essere La Talpa.

Ma su un particolare che non ha a che fare con quanto è andato in onda, si è concentrata molto l’attenzione dei telespettatori da casa, che hanno scovato un indizio su chi potrebbe essere il sabotatore del gruppo proprio nel logo della trasmissione. Dietro il titolo della trasmissione televisiva, infatti, si trova un particolare disegno che, a molti è parso un sole stilizzato, composto da un punto luce centrale, un cerchio dorato e dei raggi.

Questa raffigurazione potrebbe svelare, già, l’identità della Talpa. Per alcuni telespettatori nel logo sarebbe stato riprodotto, fedelmente, infatti, un tatuaggio che Elisa Di Francisca ha tatuato su un piede, per altri, invece, la luce centrale del disegno farebbe pensare a Lucilla Agosti. Infine c’è chi crede che la raffigurazione rappresenti una rosa dei venti, riportando, così, al nome di Marina La Rosa.

La Talpa, gli indizi dalle prove

Nel corso delle diverse puntate del programma televisivo, i concorrenti devono impegnarsi in alcune prove e, in queste, la Talpa può e deve agire per sabotare il gruppo. Entrando in azione, però, potrebbe essere anche scoperta con maggiore facilità. Durante il primo episodio del reality show, alcuni dettagli, in particolare, hanno fatto sorgere qualche dubbio.

Lucilla Agosti, infatti, ha chiaramente espresso i suoi sospetti su Elisa di Francisca, visto che lei e la schermitrice sono state quelle che hanno speso più tempo a portare a termine una prova. La sportiva ha anche svelato che Andrea Preti si era liberato dalla corda, prima dell’inizio della competizione, facendo prendere, così, una penalità a tutto il gruppo. Ma anche Lucilla Agosti, in una successiva prova, ha lasciato cadere una moneta, non portando a termine il suo obiettivo.

Marina La Rosa ha perso molto tempo a recuperare il denaro dal fuoco, destando degli altri sospetti, ma anche Alessandro Egger è al centro dei dubbi del gruppo perché è il primo che è apparso nella zona della casa, in cui la Talpa ha effettuato un’azione di disturbo.