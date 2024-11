Ascolti tv del 5 novembre, Diletta Leotta vince in competizione con Bianca Berlinguer

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Diletta Leotta

Su Rai 3 è tornato Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti. E nella lotta per gli ascolti tv si è scontrata inevitabilmente con Bianca Berlinguer e la sua trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4. Ma anche con Diletta Leotta che ha debuttato su Canale 5 con La Talpa, prendendo il posto di Paola Perego.

Veronica Pivetti ha dedicato la prima puntata di Amore Criminale alla storia di Maria Sestina Arcuri, una ragazza di 26 anni, morta tragicamente nel paese di Ronciglione. Maria Sestina credeva di aver trovato l’amore vero, in Andrea vedeva ciò che aveva sempre cercato: un ragazzo accudente e premuroso. Il loro rapporto è durato un lampo, appena quattro mesi. Dopo poche settimane di relazione, Maria Sestina inizia a scoprire un’altra identità di Andrea: da uomo gentile si trasforma quando beve.

A È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è occupata dei principali fatti di attualità e politica italiana e ha raccontato la lunga notte delle elezioni presidenziali negli USA.

Su Rai 1 è andato in onda il film Un padre, mentre Canale 5 ha proposto La Talpa, conduttrice Diletta Leotta e Marina La Rosa in studio. DiMartedì su La7 ha ospitato Milena Gabanelli e Lucia Annunziata.

Prima serata, ascolti tv del 5 novembre: La Talpa al 14%, vince Un padre

Su Rai 1 Un padre incolla al piccolo schermo 2.706.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21:37 alle 0.09 – il ritorno de La Talpa conquista 2.250.000 spettatori con uno share del 14.04% (Highlights di 3 minuti e mezzo: 1.035.000 – 14.06%). Su Rai2 l’ultima puntata di Se mi lasci non vale intrattiene 191.000 spettatori pari all’1.2%, con la prima lunga parte L’Attesa, e 114.000 spettatori con l’1.93% con La Decisione in onda dalle 0.18 alle 0.58.

Su Italia1 Hercules: La leggenda ha inizio incolla davanti al video 959.000 spettatori (4.94%). Su Rai3 il debutto di Amore Criminale segna 702.000 spettatori e il 3.26%, nella presentazione di quasi 30 minuti, e 989.000 spettatori e il 5.44% dalle 21:49 alle 23:18. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (4.96%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.584.000 spettatori e il 9.42% (Più di 21 minuti: 773.000 – 10.31%). Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene un ascolto medio di 542.000 individui con il 3.7%. Sul Nove la replica di Comedy Match raduna 334.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time, dati del 5 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.550.000 spettatori (21.94%), mentre Affari Tuoi raduna 5.441.000 spettatori (24.95%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.101.000 spettatori pari al 14.23%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 654.000 spettatori con il 2.97%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.321.000 spettatori (6.15%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.182.000 spettatori (5.67%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.456.000 spettatori (6.64%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.090.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 923.000 spettatori e il 4.17% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.914.000 spettatori e l’8.78%. Su Tv8 100% Italia gioca con 494.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 453.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 558.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 novembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 20.73%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.960.000 spettatori pari al 22.82%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.616.000 spettatori (19.68%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.715.000 spettatori (22.59%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3%), Gormiti – The New Era segna 140.000 spettatori con l’1% e 104.000 spettatori con lo 0.63%. Medici in Corsia totalizza 306.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2.66%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 655.000 spettatori (3.48%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.708.000 spettatori (14.99%). A seguire Blob segna 1.041.000 spettatori (5.22%) e Viaggio in Italia sigla 930.000 spettatori (4.51%). Su Rete4 La Promessa appassiona 918.000 spettatori (4.71%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 258.000 spettatori pari all’1.68%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 317.000 spettatori con il 2.4%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.2%.