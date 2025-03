Ascolti tv del 18 marzo, Stefano De Martino contro Le Iene Show

Fonte: IPA Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino è il protagonista assoluto della prima serata televisiva del martedì con Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2. Italia 1 ha ritrovato il consueto appuntamento con Le Iene Show, mentre Rai 1 ha trasmesso il primo episodio di Morgane Detective Geniale 4.

Terminata la fiction Miss Fallaci, Rai 1 ha proposto martedì 18 marzo la prima puntata della quarta stagione di Morgane Detective Geniale. Avevamo lasciato questa bizzarra consulente della polizia incinta del quarto figlio. In questa stagione vediamo come affronta questa gravidanza mentre risolve casi di omicidio.

Ma l’attenzione del pubblico televisivo era soprattutto puntata su Stefano De Martino che su Rai 2 ha condotto il suo show Stasera tutto è possibile. Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto e Maria Sole Pollio sono stati i super ospiti della puntata.

Canale 5 ha mandato in onda il film Fast X, su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Le ragazze, mentre su Italia 1 tra i servizi mostrati alle Iene, c’è quella di Nic Bello che ha seguito per cento giorni una dieta vegana per misurarne gli effetti sul suo corpo. Il suo percorso è stato monitorato da medici per valutare i cambiamenti nella composizione corporea, nei livelli ormonali e nelle prestazioni fisiche.

Su Rete 4 è stata la serata di È sempre Cartabianca, mentre su La7 l’immancabile DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 18 marzo: vince Stefano De Martino

Su Rai 1 Morgane – Detective Geniale 4 incolla al piccolo schermo 2.060.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Fast X ha conquistato 1.385.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile vola a 2.338.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 Le Iene Show interessa a 1.243.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze segna 702.000 spettatori e il 3.9%.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.560.000 spettatori e il 9.7%. Su Tv8 Le otto montagne ottiene 286.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Money Monster – L’altra faccia del denaro raduna 188.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time, dati del 18 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari a 4.861.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi raduna 6.417.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.892.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 509.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.336.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.149.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.596.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 995.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 947.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.000.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 438.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 475.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.138.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.564.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.994.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.220.000 spettatori (20%).

Su Rai2 Rai Parlamento – Speciale Senato interessa 318.000 spettatori con il 2.2%, mentre Blue Bloods totalizza 575.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 489.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 664.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.519.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.1%) e Fin Che la Barca Va sigla 871.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 900.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 329.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 408.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 340.000 spettatori con l’1.9%.